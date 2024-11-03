【礁溪無菜單料理推薦】順惠日海，全宜蘭最震撼價，600品嘗超鮮手釣魚獲.

放心交給我，Omakasa握壽司套餐，平日午餐限定超優惠套餐.

什麼是無菜單料理？日文是お任せ Omakase，意思是：「廚師發辦」，由主廚決定要做什麼菜，但它有一個我更喜歡的意思叫做：「放心交給我」。

來到順惠日海，不需要費心想要點什麼菜，就「放心地交給料理長」，也放下世俗間一切煩憂，將壓力憂愁一起放下，用單純的心享用美食，無論日子如何、心情如何，都能被美食瞬間療癒。

無菜單お任せ Omakase，最近很流行，吃過西式無菜單、中式無菜單、鐵板燒無菜單，但從沒有吃過「專業做板前」的無菜單料理，好友很愛吃郭老闆的日式料理，從台北追到礁溪，這次約我一起前往品嘗美食。

「板前」指的是站在砧板前料理食物，看著主廚在面前表演，邊吃邊看，邊吃邊聊天，美好的饗宴。

郭老闆之前在台北做懷石料理很多年，到宜蘭退休後，老闆朋友說，你的專業這麼厲害退休太可惜，所以去年在礁溪開了順惠日海這間【日式無菜單料理店】。

即曰起，順惠曰海特別推出：

【Omakasa握壽司套餐】

★全宜蘭最震撼價★

平日午餐限定款NT$600/人，另酌收10%服務費。

★餐點：

前菜. 烤物. 握壽司7貫. 湯品.

★訂位需知：

需於2天前預約（採預約制） 請全額滙款

匯款完成後，請提供帳號後五碼！確認後才完成訂位。

訂位成功後，您將收到”訊息通知” 埸次：（用餐時間70分鐘）

第一場11:00~12:10

第二場12:30~13:40

★訂位電話：(03)905-4989

訂位保留10分鐘

如有小朋友請提前告知

7人以上及包場請透過電話來電洽詢

平日星期一、二、四、五午餐提供。

若遇國定假日不提供，星期三為固定公休日。

★由於座位及食材已提前為您保留，如有任何異動，請提前來電通知

取消費用的產生

須於2天前取消

用餐日前1天取消，將收取消費50%

平日午餐限定款-$300/人

用餐日取消，將收取消費100%

平日午餐限定款-$600/人

當天聯繫不到也未來電取消者將收取消費100%

若有任何問題請撥電話到店內更改，避免「取消費用」的產生

無菜單料理

無菜單料理，我們今天用餐的內容：（每次都不一樣，這是我們今天吃的）

1.前菜：沙拉

內容物：有機生菜、烏魚子、鮭魚卵、五彩米菓、特製和風沙拉醬

2.烤物：鹽烤紅鰱魚

3.握壽司7貫

海膽星鰻 台灣馬加鰆（北腹仔） 白旗魚 金雞魚（葉唇廸鯛） 希氏姬鯛 吻仔魚 青雞魚

4.蜆仔味噌湯

★每曰食材以當天到貨食材為主，搭配所有權以料理長為主。

前菜：沙拉

別看好像是簡單的一小盤沙拉，老闆花很多心力，首先稍微炙燒一下東港野生烏魚子。

東港的野生烏魚子

野生烏魚子的油度與香氣都與普通的烏魚子不同，吃起來很肥美多汁，不像有的烏魚子烤得硬梆梆的。

這個烏魚子吃起來完全沒有腥味，又香味到又濃，不愧是野生的。

沙拉使用宜蘭在地的有機生菜，放上番茄、小玉米筍、蘋果絲，撒上南瓜子。

再放一大匙鮭魚卵，撒上五彩米菓，淋上特製的和風沙拉醬。

非常搞剛的生菜完成。

鮮嫩可口的生菜、酸甜的小番茄、充滿海味爆漿的鮭魚卵、甜甜的蘋果絲、充滿海味、口感扎實品嚐後齒頰留香的烏魚子，這個生菜沙拉，我想續盤，超好吃。

烤物：鹽烤紅鰱魚

今天的烤物是，手釣的紅鰱魚。

紅鰱魚，鮭魚的一種，肉質鮮美，營養價值很高。

好大一塊魚肉喔，光是看就食指大動，紅鰱魚的魚肉緊實，吃起來多汁水嫩，味道鮮甜，搭配上面烤得焦焦的皮，又香又脆，吮指回味。

魚肉下面是鮮嫩的芥藍菜。

那粉紅的魚肉、閃耀著金黃色的光，散發出誘人的氣息，用筷子撥開，還會微微的冒著煙，放入口中，鮮甜在我唇齒間跳舞，幸福滿點。

盤邊灑上椒鹽以及竹炭鹽，增添魚肉的鮮甜。

握壽司7貫

每天的魚都不一樣，看當天的漁獲。

第一貫：海膽星鰻

星鰻又稱穴子，屬於海鰻魚的一種，含有豐富的膠原蛋白，是兼具美味及營養的海鮮。

炙燒過的星鰻，上面加上馬糞海膽，星鰻的油脂比較少、味道也比較清淡， 肉質軟嫩細緻，配上味道濃郁的馬糞海膽，吃了海膽星鰻，內心會發出，啊~好好吃的讚嘆，然後…恩…不說話，露出幸福的表情，容我回味這美味3分鐘。

第二貫：台灣馬加鰆（北腹仔）

我覺得日本料理師傅好厲害，每種魚都非常熟悉，我是屬於吃過豬肉沒看過豬走路的人，料理長介紹台灣馬加鰆，俗稱北腹仔，我露出腦中一片空白的眼神，這什麼魚？沒聽過，趕緊去查。

發現這魚的寓意真好，「馬加鰆=年年有鰆」，諧音：年年有春(台語)，台灣馬加鰆，個性兇猛，牙齒非常銳利，而且牙齒之間的間隙很大，身體散佈大塊深色斑點，胸鰭大而圓，主食小魚及甲殼類。

主廚用瓦斯噴槍的高溫火燄，稍微炙烤一下生魚片的表面，將魚肉的油脂逼出，光是看那油花就讓人垂涎三尺、口水直流。

上面放上魚子醬，又上一個檔次，感覺自己彷彿坐在高級郵輪上，旁邊是手持紅白酒，戴著領結手披方巾穿燕尾服的高帥服務生，在旁邊站立服務，我一口吞下亮晶晶油花滿滿的握壽司，手拿起餐巾擦嘴，恩…太美味了…

第三貫：白旗魚

白旗魚的特色就是，不像紅肉的魚，會有血合味道會有鐵質散發的酸感，白旗魚是白肉，整條魚的味道都很清新。味道清新淡雅，配上會爆漿的海葡萄，入口柔軟順滑、彷彿海浪輕拂唇角….

美食真的很神奇，不管身體再累、心情再差，那些關於工作、愛情、金錢人際關係裡的不安，只要吃一頓好吃的，就可以讓人重新充滿勇氣，就像亂世佳人，電影最後一句，《Tomorrow is another day. 》明天，又是全新的一天！

第四貫：金雞魚（葉唇笛鯛）

市面上很少見，今天真幸運可以吃到。

坐在板前的好處就是，不懂馬上問，料理長就給我們看魚的長相。

生魚片配上柚子胡椒的香氣，多了清新脫俗的感覺。魚肉的肥美，米飯的香甜、山葵一點點的辛、柚子胡椒微鹹微辣、散發著清爽辛香，味道合起來每個組合都相得益彰，食材的搭配簡直是大師級的創意，讓人驚己連連。

第五貫：希氏姬鯛

姬鯛ヒメダイ ，算是高價的魚種，因為是深海魚，所以一般市場上也是少見的魚，吃起來油脂豐富，有彈性，味道淡雅。

吃過後我明白了人生的真諦，那就是要努力賺錢，這樣才可以吃更多的美食。

第六貫：吻仔魚

以前吃吻仔魚都是熟的，例如：吻仔魚炒蛋、吻仔魚稀飯，第一次吃到生的吻仔魚，味道好特別。

首先先把海苔烤一烤，放上醋飯，放上吻仔魚。

淋上醬汁，包起來。

新鮮的吻仔魚吃起來很滑溜，沒有任何腥味，可以說幾乎沒有魚味，配上海苔飯，很特別的一道菜。

第七貫：青雞魚

魚肉鮮嫩細緻，放上醋凍，還有漂亮的紫蘇花，讓這握壽司，變得好夢幻，少女生爆發。

可食用的花、配上酸酸的醋凍，就算吃到握壽司第7貫，也不會覺得膩，反而更開胃。

蜆仔味噌湯

最後一道菜，蜆仔味噌湯，濃郁的味噌味，一口氣就喝完。

郭老闆之前做懷石料理，懷石料理不僅僅是菜餚的精美，就連器皿，細節上都很注意，光是湯的碗都好美。

很少看到蜆仔這麼肥的，之前喝蜆湯，只喝湯，蜆仔肉小到沒滋沒味，這到蜆仔味噌湯，蜆仔好肥美。

單點

除了無菜單料理，還可以選擇套餐，或是單點。

浪漫美國生蠔

料理長在美麗的高腳杯裡舖上生菜、放上大顆的美國生蠔、淋上用米醋、醬油、味醂調合而成的三杯醋。

美國生蠔上放上紅酒柚子醋醋凍，可食用花、再放上海葡萄，非常的漂亮。

平時不太敢吃生蠔的我也敢吃這道菜，不敢吃的原因是有些店家的很腥，順惠日海的又肥美又清甜。

北海道蝦夷法螺

這是日式料理的碗物，用當季的海鮮、搭配時蔬，加入高湯，清蒸，之後撒上少許的柚子粉提味。

這道超好吃，建議加點喔。

生魚片

生魚片是日式料理店的招牌，一吃就知道店家的水平，順惠日海主打現流海釣，可以吃到很多平時很少見、很稀有的魚獲。

現點現做，超新鮮。

順惠日海手釣鮮魚，來到店內的魚都是經過放血等事先的處理過，因此味道會更加的鮮美。

菜單

即曰起，順惠曰海特別推出

【Omakasa握壽司套餐】

★全宜蘭最震撼價★

平日午餐限定款$600/人，另酌收10%服務費

★餐點：

前菜 烤物 握壽司7貫 湯品

★訂位需知：

需於2天前預約（採預約制） 請全額滙款

匯款完成後，請提供帳號後五碼！確認後才完成訂位。

訂位成功後，您將收到”訊息通知” 埸次：（用餐時間70分鐘）

第一場11:00~12:10

第二場12:30~13:40

★電話：(03)905-4989

訂位保留10分鐘

如有小朋友請提前告知

7人以上及包場請透過電話來電洽詢

平日星期一、二、四、五午餐提供

若遇國定假日不提供

星期三為固定公休日

★由於座位及食材已提前為您保留，如有任何異動，請提前來電通知

取消費用的產生

須於2天前取消

用餐日前1天取消，將收取消費50%

平日午餐限定款-$300/人

用餐日取消，將收取消費100%

平日午餐限定款-$600/人

當天聯繫不到也未來電取消者將收取消費100%

若有任何問題請撥電話到店內更改，避免「取消費用」的產生

每曰食材以當天到貨食材為主。

無菜單料理除了超特惠的平日午餐限定款外，還有：NT$1500、NT$2200、NT$2900（另酌收10%服務費）

店景

板前VIP座位區。

店內到處可看到美麗的綠植。

下次我要來吃近江牛。

筷架是可愛的小魚。

可以三五好友一起來，也可以家庭聚餐。

店門口。

店家資訊

順惠日海

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