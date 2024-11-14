▲2024/10日本之旅第一部曲/騎單車悠遊「奧入瀬溪流步道」

▲2024.10.27～11.01跟著鳳凰友人的攝影隊腳步，日本行程趴趴走：青森奧入瀨、十和田、鳴子峽之旅；10/29 這天中午，由林寶鶴老師安排為我們在「奧入瀬湧水館」租來電單車。

▲我們一行八人，騎著電單車出發，往「奧入瀬溪流步道」。

▲單車騎過奧入瀨溪流沿岸，大大小小的綠色隧道，長有多種樹木，楓紅穿插在森林闊葉樹間，多彩的秋冬葉景致讓人心曠神怡對方的好，今天享受在滿滿的森林浴之美。

▲「奧入瀬溪流」旁有國道102號通過，沿線的自然遊步道，因新綠與入秋變紅黃的楓葉，層層疊疊出美麗色彩的隧道。

▲「奧入瀬溪流」步道旁就是平緩的溪流，美景入目，讓人不禁隨時停車，不斷美拍。

▲藍天白雲下，層層疊疊的楓樹在隧道二旁呼喚，騎車在「奧入瀬溪流步道」中與美景互映，涼爽快意。

▲忍不住停車，到溪流旁拍照，也為自己留下到此一遊的相片紀念。

▲途中遇見友人，停車打招呼，互道加油唄。

▲沿著「奧入瀨溪流」健行步道，開始一趟滿滿楓紅層層美景，以及久違的森林芬多精自由行程。

▲「奧入瀨溪流」的源頭為十和田湖，湖水穿過奧入瀨溪流河道的深邃天然樹林，經過千變萬化的高低差地形，形成幾處不同特色的瀑布，更多是蜿蜒而行在森林密布中，步道旁都是沿著澄澈見底的溪流。

▲騎車單車在沁涼舒爽的步道上，蟲鳴鳥叫與潺潺溪水聲呼應，瀑布和急流中，倒入水中的樹木，形成天然生態溪流，生生不息。

▲奧入瀬溪流水在巨石中激起水花，滋潤著二岸的植蔬花草。

▲奧入瀬溪流有名的勝景、尤其以三亂之流及阿修羅激流形成的湍流最為壯觀。

▲樹木倒入奧入瀬，溪流依賴包容的經過，形成另一番時光不再的美景。

▲大江東流一去不回? 這景象的美，讓人讚嘆不已。

▲途中遇到畫家在奧入瀬溪流岸邊繪畫，景致入畫，讓人激賞。

▲「奧入瀬溪流」潺潺流水，升起水霧，夾著樹木清涼的空氣，深呼吸入到肺中，整個人神清氣爽。

▲鳳凰友人的專心拍攝，成為我拍的景致中的一景。

尤其是三亂之流及阿修羅激流形成的湍流最為壯觀。

▲「奧入瀬溪流」之美，就在它完全天然的絕美景象。 .

▲騎著電動單車悠遊在楓紅層層、綠意盎然的隧道，空氣中佈滿芬多精，超級新鮮。

▲到這裡，相信每個人都會停下來拍照取景留念。

▲步道兩旁聚集很多自駕交叉、單車，都會停下來拍照取景留念。

▲中途休息站：石戶休憩所（石ヶ戸休憩所），意是「石之小屋」之謂。

▲騎到「阿修羅の流れ」，就往回走了。

▲回到 奧入瀨溪流酒店旁，等待與大夥集合時，買支寓意「奧入瀬溪流」的冰淇淋，來犒賞來回三小時騎單車賞景，辛苦的自己。

▲這一天我們沿著「奧入瀨溪流」健行步道，有一趟滿滿楓紅層層美景，以及久違的森林芬多精自由行程；「奧入瀬溪流」是青森縣十和田市。十和田湖畔子之口到燒山之間約14公里的溪流。屬於十和田八幡平國立公園。是日本指定之的天然保護區，整條溪流因河川經過，形成壯觀的瀑布、與美麗的清流小溪，其二岸植物因季節變化，多采多姿的層次的葉子，形成令人屏息的美麗景致，天然生態環境，「奧入瀬溪流」是我會想再來的景點之一；感謝美麗的鳳凰友人。讓我有這趟感官饗宴之旅。

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