你還沒吃過台中的「發爐石頭火鍋」嗎？這間以多人聚餐為主打的火鍋餐廳，空間寬敞，擁有多張大圓桌，特別適合家庭聚會或公司同事間的聚餐！「發爐石頭火鍋」除了食材選擇多元、計價透明外，現炒熱炒的水準也非常高，是一間無論人多人少都能安心選擇的好店！

「發爐石頭火鍋」這間台中餐廳光是名字就讓人感覺特別接地氣😂不知道大家第一次來這裡的原因是什麼呢？對我來說，單純是因為店名太有趣，一聽到「發爐」就充滿好奇心直接奔來探店。沒想到，這間台中石頭火鍋不僅名字吸睛，味道更是讓人驚豔！

每桌都能享受到現場爆香炒出的鍋底，光是香氣就能讓人食指大動，湯底的鮮美層次更是無可挑剔，煮什麼食材都超級搭！此外，這裡的現炒熱炒更是高水準，每道菜的味道都恰到好處，完全不輸給專業熱炒店。

雖然這裡的價格略微偏高，但幾個人分攤下來，其實還算經濟實惠。要找好吃的台中餐廳，這間真的可以列入必吃清單！

「發爐石頭火鍋」位於台中南屯區，位置雖然有些偏僻，但好在交通方便，開車經由74快速道路就能輕鬆到達。店家附近還有不少收費停車場，完全不怕找不到車位。

「發爐石頭火鍋」是主打多人用餐的台中火鍋，是很台式的傳統火鍋店。

這間火鍋店的用餐空間很寬敞，座位超過10桌，有大小圓桌可以選擇，無論是下班聚會還是家庭聚餐，都非常適合。大桌小桌搭配靈活，不會讓人覺得擠迫。

點餐方式簡單明瞭：選鍋底、點肉品，再搭配熱炒或其他食材即可。

食材計價採用「盤子顏色」區分，價格公開透明，無需擔心被坑！

冰櫃裡擺滿了各式各樣的食材，不僅新鮮，而且種類多元，完全能滿足大胃王的需求。

「發爐石頭火鍋」食材真是相當多樣，這篇就不一一介紹了，畢竟想吃什麼自己拿，比標配蔬菜盤更彈性一點。

「發爐石頭火鍋」在醬料區提供多種經典選擇，像是沙茶醬、蔥花、蒜頭和醬油，你可以隨心所欲調出最適合自己口味的組合。他們家的沙茶醬特別香濃，稍微加一點就能提升整鍋的味道，再搭配些許蔥蒜增香，簡單卻百搭。

除了醬料區外，還特別推薦他們的綠豆薏仁湯，冰涼又退火，喝上一碗感覺瞬間清爽不少。

冰箱裡也有多種飲料可以自取，價格清楚標示在冰箱門上，讓人覺得貼心又方便。

點選鍋底後，服務人員會現場爆炒底料，炒鍋時飄出的香氣真的超犯規！

還沒開始吃就已經口水直流！

建議大家鍋底完成後，先別急著放食材，先舀一碗湯來喝，純粹的湯頭就已經非常迷人，濃郁又層次分明。

雖然桌子夠大，但一盤盤的食材才剛開始上桌，就已經快要放不下了，真的是豐盛得超誇張。

喝過湯頭之後，我習慣先放一些需要久煮的食材，像是排骨酥、豆捲、金針菇，以及能增加湯底鮮甜味的高麗菜。這樣一來，整鍋的滋味會更上一層樓。

至於肉類，牛肉片和豬肉片的表現都很不錯，在湯頭的加持下，剛涮好的肉片原汁原味就很棒，沾點醬料更是美味加倍。

特別要提的是溫體牛肉，它的嫩度和鮮甜度尤其突出，每一口都能感受到肉質的細緻與鮮美。

每次看到大干貝，總是忍不住點上一份😀這裡的干貝鮮甜又飽滿，真的非常值得一試。

不知道大家在吃火鍋時，會把蛤蜊放在什麼時候？雖然蛤蜊的鮮味能讓湯頭更有層次，但我通常會選擇最後再加，因為…

新鮮的蛤蜊在剛煮熟時最為肥美，那一口鮮甜的滋味，真的會讓人久久難忘！

除了火鍋，這裡的熱炒也是不能錯過的重點！直到現在還不知道是誰點的時蔬拼盤？蔬菜新鮮水份多，清甜滋味很好吃。

鮮蚵炒蛋，鮮蚵給得非常大方，搭配香氣濃郁的炒蛋，讓人一口接一口停不下來。

不論是蔬菜拼盤還是其他熱炒選項，味道都不輸專業的熱炒店，讓你一次享受到火鍋和熱炒的雙重滿足。

宮保雞丁，採用去骨雞胸肉製作，入口細嫩又帶有微微辣香，開胃效果一流。

冷泡茶很不錯，茶香淡雅淺韻綿，清爽去膩好喝推推。

餐後還能來一碗綠豆薏仁湯，甜度適中、綿密滑順，是完美的收尾甜點。

「發爐石頭火鍋」不僅名字充滿趣味，餐點表現更是令人驚豔。無論是高湯鍋底、豐富食材還是熱炒料理，都展現出高水準的美味。如果你正在台中找適合聚餐的餐廳，這間絕對是不會讓你失望的選擇！

店家資訊

店名：發爐石頭火鍋館

地址：台中市南屯區永春路30號

營業時間：平日17:00-00:00；假日11:30-14:30 / 17:00-00:00

電話：04-3609-5858

評價：★★★★★

延伸閱讀