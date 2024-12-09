為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

2024-12-09 11:45:00 文字：貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界
share
貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界

貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界

 

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

Little Cuba 小古巴 

地址：台南市中西區城隍街48號

TEL：0903-330663

營業時間：10:30~14:30   17:00~20:00營業時間參考官方FB(週一休息)

FB：Little Cuba 小古巴

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

如果你是漢堡愛好者，或是對異國風味充滿好奇，台南中西區的 Little Cuba 小古巴 絕對是你不可錯過的美食新地標！這裡不僅提供各種高顏值又超好吃的古巴風味漢堡，還有溫馨的藝術風用餐空間，每個角落都散發著濃濃的異國情調。不僅如此，小古巴還友善素食者，推出了素食漢堡和沙拉，無論誰來都能找到心頭好！

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

小古巴的用餐空間可以說是藝術與美食的完美結合，色彩鮮明的牆面彩繪搭配溫馨的照片，營造出異國藝術的溫暖氛圍。不管是來這裡吃飯、拍照還是單純喝杯飲料，都能讓你流連忘返！

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

菜單上附有詳細的照片和成分介紹，還有人氣排行榜，對選擇困難症的朋友真的很友好！

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

這天和家人一起來小古巴吃晚餐，我點了 手撕豬漢堡，第一口就被驚艷到！麵包超級軟Q，裡面的手撕豬肉鮮嫩多汁，香料香氣濃郁卻不會太重，整體搭配非常平衡。我還加了墨西哥辣椒提味，香香辣辣的滋味超對味，真的讓人吃得好過癮！

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

我媽選了 酸甜鳳梨勁辣BBQ起司蔬食堡，酸甜的鳳梨與微辣的BBQ醬搭配得剛剛好，完全刷新了她對素食漢堡的印象！

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

勛則點了 原味鄉村起司牛肉漢堡，搭配套餐裡的薯條，吃完他直呼「這家漢堡太好吃了，下次一定要再來！」這對平時不愛漢堡的他來說可是超高評價！

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

沙拉的部分也讓我們超驚喜，像是 橘子和風沙拉 就充滿了果香與酸甜口感，清爽又開胃，份量比想像中大，完全值得一試！

台南中西區美食「Little Cuba 小古巴」古巴風漢堡 素食堡超好評。

小古巴位於台南中西區，地理位置相當方便，機車可以直接停在店門口，汽車則可停在開山路或府前路的停車格，完全不需要為停車煩惱。

這麼好吃又好拍的漢堡店，我們一家人一致決定一定會再訪！不論是約會、朋友聚餐還是家庭聚會，小古巴都是一個絕佳的選擇。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

Little Cuba 小古巴漢堡

phone
place台南市中西區城隍街48號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up