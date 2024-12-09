Little Cuba 小古巴

地址：台南市中西區城隍街48號

TEL：0903-330663

營業時間：10:30~14:30 17:00~20:00營業時間參考官方FB(週一休息)

FB：Little Cuba 小古巴

如果你是漢堡愛好者，或是對異國風味充滿好奇，台南中西區的 Little Cuba 小古巴 絕對是你不可錯過的美食新地標！這裡不僅提供各種高顏值又超好吃的古巴風味漢堡，還有溫馨的藝術風用餐空間，每個角落都散發著濃濃的異國情調。不僅如此，小古巴還友善素食者，推出了素食漢堡和沙拉，無論誰來都能找到心頭好！

小古巴的用餐空間可以說是藝術與美食的完美結合，色彩鮮明的牆面彩繪搭配溫馨的照片，營造出異國藝術的溫暖氛圍。不管是來這裡吃飯、拍照還是單純喝杯飲料，都能讓你流連忘返！

菜單上附有詳細的照片和成分介紹，還有人氣排行榜，對選擇困難症的朋友真的很友好！

這天和家人一起來小古巴吃晚餐，我點了 手撕豬漢堡，第一口就被驚艷到！麵包超級軟Q，裡面的手撕豬肉鮮嫩多汁，香料香氣濃郁卻不會太重，整體搭配非常平衡。我還加了墨西哥辣椒提味，香香辣辣的滋味超對味，真的讓人吃得好過癮！

我媽選了 酸甜鳳梨勁辣BBQ起司蔬食堡，酸甜的鳳梨與微辣的BBQ醬搭配得剛剛好，完全刷新了她對素食漢堡的印象！

勛則點了 原味鄉村起司牛肉漢堡，搭配套餐裡的薯條，吃完他直呼「這家漢堡太好吃了，下次一定要再來！」這對平時不愛漢堡的他來說可是超高評價！

沙拉的部分也讓我們超驚喜，像是 橘子和風沙拉 就充滿了果香與酸甜口感，清爽又開胃，份量比想像中大，完全值得一試！

小古巴位於台南中西區，地理位置相當方便，機車可以直接停在店門口，汽車則可停在開山路或府前路的停車格，完全不需要為停車煩惱。

這麼好吃又好拍的漢堡店，我們一家人一致決定一定會再訪！不論是約會、朋友聚餐還是家庭聚會，小古巴都是一個絕佳的選擇。