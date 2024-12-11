▲2024.10.27～11.01跟著鳳凰友人的攝影隊腳步，日本之旅。

▲《東橫INN青森站前》位於鐵道（JR東日本）新青森站附近，步行5分鐘就可抵達。

▲「東橫INN」取名原因是因為總部設於東京與橫濱之間的蒲田，所以取名「東橫INN（東横イン）」，東橫INN飯店目前在日本全國都有不同分店，而且還不斷的拓展分店，這家新青森站附近的分店，也是他們的連鎖旅館。

▲在新青森的《東橫INN旅館》大廳上，領隊忙著幫我們登記入住。

▲《東橫INN旅館》是家平價旅館，採取會員制，住十送一，假日有折扣，是自由行的首選。



▲一樓Check-in的大廳，有旅客休閒的桌椅，旁邊有自助飲料機，以及自助洗衣區。

▲上樓來的住宿走道，整潔寬敞，環境很寧靜舒適。

▲入住的雙床房，有兩張單人床，舒適的床鋪，乾淨的床單、和枕頭及被褥，單人床舖尺寸對我這高頭大馬的人來說，很是寬敞，也適合朋友或同事出遊時入住。

▲床舖本設施之外，也有小型的休息區域，小型辦公桌椅、化妝檯、電視、電熱水壺、冰箱...等，一應俱全。

▲房間裝有電視機，供旅客觀看新聞或娛樂節目，當然也掀供免費Wi-Fi無線網路，方便旅客上網、處理工作，以及聯絡家人朋友們。

▲日本是有名的愛乾淨國家，浴室配有淋浴、浴缸，以及免洗馬桶，基本洗漱用品如洗髮精、沐浴露和牙膏都有，當然房間化妝檯也有配備吹風機的。

▲早上下樓來，有點被嚇到，沒想到昨晚在一樓Check-in的大廳，早上變成餐廳，飯店平常收拾得很好，一點都看不出來 。

▲餐廳的自助餐點，有玉子燒、小丸子、炒麵、沙拉、納豆、麵包、湯品、咖啡果汁飲品……平價旅館的早餐，看起來沒什麼，其實也很豐富。

▲早餐有提供日式和西式的多樣化的選擇，包括傳統的日式早餐選項和西式選項，日式有包括米飯、醬菜、納豆、味噌湯、魚類和蔬菜小菜；西式也有選擇則有麵包、優格和水果等選擇。

▲雖是自助餐，工作人員輕聲細語，忙得不可開交，菜餚隨時補上，自助檯面上，隨時都保持得乾淨整潔。

▲咖啡、茶、果汁和牛奶等，各種飲料熱飲和冷飲都有提供，以滿足不同旅客的喜好。

▲這是我在新青森《東橫INN旅館》的營養早餐，很不錯哦。

▲小杯子設計的拌「納豆」，擠果醬、沙拉醬的設計，等小細節都特別大用心。

▲打開納豆小杯子。

▲貼心的鳳凰友人示範，如何攪拌「納豆」成形，日本的「納豆」口味有改良過，現在變得很可口。

▲果醬、沙拉醬用翻面擠壓的設計，方便不沾手，也是很有巧心，超貼心的。

▲早安!《東橫INN青森站前》白天的外觀。

▲《東橫INN青森站前》掰掰!! 大夥打包上車，繼續往下一個行程前進。

▲飯店的住宿的乾淨與舒適是首要，《東橫INN青森站前》是一家經濟實惠的連鎖飯店，提供舒適和方便的住宿，其公共設施和設備雖然平實，但基本上都滿足旅客的需求；特地寫來紀錄一下，推薦給有來日本青森縣自肋旅遊的朋友們。

『東橫INN青森站前』

地 址：1 Chome-3-5 Yasukata, Aomori, 030-0803

電 話：017-735-1045

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，此乃本人實際體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。