自從2023年底開啟我的露營靈魂之後，真的是沒事就在看露營的行程

而這次到北海道因為行程訂的衝忙，先是碰到聖誕節，後面碰到星野至少要2晚起定

所以就相隔6年再訪北海道，就用雪地露營開始！

這次住的露營區叫做グランピングステイトマム GLAMPING STAY TOMAMU

グランピングステイトマム GLAMPING STAY TOMAMU位在北海道占冠村

我是開車前往的，從旭川機場的話大約一個半小時的高速公路車程，算是很方便（不用開到深山）

如果搭大眾運輸的話也可以直接搭到TOMAMU駅，走到營區大約850m，應該也可以請工作人員接送

GLAMPING STAY TOMAMU離星野度假村、CLUB MED大約2公里的距離

所以入住後也不用擔心活動行程，如果開車的話就直接衝星野就好

像我們入住時幾乎是隨時往星野的各個餐廳、景點跑，單趟車程連5分鐘都不到

（加上車子就停在帳篷門口，真的是超方便～)

（從照片就看得到星野的the tower雙塔，應該就知道有多近）

白白的帳篷在雪地裡真的是說不出得漂亮

尤其是這種圓圓的星空帳篷，彷彿是愛斯基摩人的冰屋一樣座落在雪中

才開車經過時就已經覺得好浪漫

剛入露營區時，要先在營區入口處的小木屋報到、加客服LINE

GLAMPING STAY TOMAMU有兩位工作人員會英文，所以chech in或line問問題等都不用太擔心

小木屋除了check in 櫃檯之外，還有提供許多備品包含牙刷、毛巾等可以拿取

如果是多人來的話也可以在這裡借用桌遊帶回帳篷

然後公共的浴室、廁所等都在這裡，帳篷周邊只有一個公共廁所可以使用

這大概是我覺得最不方便的地方拔，加上下雪天，每一次出入帳篷都好麻煩

加上遊客眾多的話洗澡還要領取號碼牌

不過入住時櫃檯人員也會推薦附近的湯池，包含星野的木林の湯、溫泉森の四季或占冠村上的公共浴池等

（不過入住前我已經安排好了晚上要去星野的木林の湯泡露天風呂，回來直接睡覺，所以沒碰到盥洗的問題）

OKAY，終於來到了我們的帳篷

有別於台灣的豪華露營多數有獨立的停車場，GLAMPING STAY TOMAMU直接把車子開到帳篷旁邊即可

（不過跟道路上多有車子開過不同，帳篷旁積雪都很厚，馬力不夠的車很容易卡住）

進房前記得要把鞋子放在入口的架子上喔～

GLAMPING STAY TOMAMU的帳篷非常大，每個房型都可以住到4人（還有一個貨櫃屋是可以住到6人的）

像我們即使三人三個大行李都還覺得房間很寬敞

兩張雙人床放在帳篷的兩側，我覺得比台灣四人帳篷很喜歡把床並在一起更方便

可能是因為帳篷沒有建築物那麼保暖，所以每一床也都附了兩個毛毯（但事實上裡面都是暖氣，完全不用擔心）

有一個大大的窗戶，天氣好時可以直接看到外面雪景甚至星空

窗戶前是舒適的沙發區，也是用餐的地方

房間因為有暖氣，不管是睡覺還是一般活動也不太會冷

只有在窗前時，因為窗戶本身是塑膠布設計也沒辦法多貼保暖層，所以窗戶邊大概是最冷的

旁邊的櫃子電鍋、電磁爐、餐具應有盡有

門旁邊的大冰箱也非常夠用，如果住超過一天的話也可以買些食材、水果回來放

(比較特別的是除了房間原本的傢俱之外，像床的下面也都有放一套傳統的露營桌椅，如果天氣好時也可以直接拿到房間外使用)

餐點的部分，營區本身就有提供晚、早兩餐

因為GLAMPING STAY TOMAMU沒有餐廳，所以餐點是在6pm左右時用收納箱送到帳篷外

然後住客可以直接使用房間的爐具做烹調 （用完餐再整理拿出來放即可）

有兩箱食材，跟一箱當天餐點所需的鍋具

看介紹時有看到營區每天會準備不同類型的料理烹調，有時是烤肉，有時是火鍋

我們這天是火鍋跟牛奶南瓜湯，所有餐點依次排開真的好豐富！

火鍋給的是鴛鴦鍋，裡面已經放好了昆布，另一個看不太出來

有超大的菜盤、肉盤，兩份小菜、米、跟飯後點心

比較特別的是這裡的早餐也是要自行料理， 所以再送晚餐時同時送來了麵包、培根跟起司等等

早上後可以使用房間得熱壓吐司幾、鐵盤烹調

我們因為已經打算去星野吃早餐了，所以這盒就同晚餐時段一起吃掉XDDD

（直接把起司加到南瓜鍋裡，最後拿麵包沾著吃，根本超美味的拉～）

因為房間有電鍋，所以營區有提供生米可以煮飯

可以選擇一起加入南瓜湯裡面煮成燉飯或稀飯，但我們搭配著麵包吃，所以這個米我們就沒動過了



盒子雖然不大，但肉跟蔬菜的量完全沒有打折

蔬菜全部都非常漂亮，尤其是那個大蔥真的是超級肥厚口感鮮甜

還有滿滿的菇類，我們幾乎是全部一起丟到南瓜湯裡煮

肉的話更是多到吃。不。完！ （完全沒開玩笑，我們最後冰了半盤回冰箱）

包含豬肉、中間是國產牛，右側是和牛（吃起來A4-A5跑不掉啊！）

豬肉我覺的不輸台灣豬，口感彈牙。國產牛軟嫩卻油脂稀少，是最不膩口的

但我最愛的還是和牛啦，肉片不但大片，而且油花又多又均勻

過個湯水就直接入口那種油花融化在嘴裡真的太夢幻了！

甜點的部分是優酪乳跟麻糬

麻糬有點像艾草麻糬，裡面是紅豆口味的

第一次在北海道喝優酪乳（以前都是喝牛奶）口感我覺得蠻特別的，不會太濃喝起來算清爽

住宿體驗來講，除了廁所部分我覺得比較麻煩，一定要走到主屋或是公共廁所

不像是台灣豪華露營，很多已經是每頂帳篷有獨立的浴室廁所

但最麻煩的應該就是因為冬季，加上室內有暖氣，所以每次進出一次都要穿上大外套、雪鞋非常的累贅

如果是那種半夜或一起床就要衝廁所的人，真的會很不方便

或是就只能選擇其他季節再來了

不過早起一開門就可以直接看到樹林，還有漫天雪花的景色，真的會覺得非常值得 (這就是露營的意義吧)

*題外話是，如果喜歡飛空拍的人

因爲這裡是可以飛行區，而且比起市區壓的揮揮、髒髒的雪地，這裡真的是美不勝收

非常值得帶著空拍機來紀錄喔（但也記得日本的話空拍幾都要登記喔～）

グランピングステイトマム GLAMPING STAY TOMAMU

地址：日本〒079-2204 Hokkaido, Yufutsu District, Shimukappu, Nakatomamu, 2187 ロッジアスペン 内

電話：+81 50-5873-4075