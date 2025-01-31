春天是四國德島最美的季節，滿山遍野的櫻花將整個縣境點綴得如詩如畫。無論是歷史悠久的名剎、湖光山色的賞櫻公園，還是壯觀的千本櫻盛宴，每個景點都有獨特的魅力。今年春天，就來探索德島最值得一訪的5大賞櫻勝地吧！

🌸 德島南部｜藥王寺

藥王寺是四國八十八箇所靈場之一，也是德島最知名的賞櫻名所之一。春天時，櫻花將古寺點綴得格外莊嚴而夢幻，吸引眾多遍路信徒及遊客前來賞花。夜晚，象徵藥王寺的「瑜祇塔」將點燈，搭配約300株盛開的吉野櫻，營造出浪漫的氛圍。

■ 櫻花數量：藥王寺約300株 / 城山公園約500株

■ 地址：德島縣海部郡美波町奧河內字寺前285-1

■ 最佳賞花期：3月下旬

■ 日和佐櫻花祭：2025年3月25日～4月10日（18:30～22:00點燈）

🌸 德島東部｜妙見山公園

妙見山整座山域都屬於妙見山公園，是當地著名的自然景點。春天時，山櫻、八重櫻、吉野櫻等約500株櫻花綻放，讓整座山染上一片粉紅色。登上妙見神社，還能將鳴門市區、大鳴門橋及遠方的淡路島美景一覽無遺。



■ 櫻花數量：約500株

■ 地址：德島縣鳴門市撫養町林崎

■ 最佳賞花期：3月下旬～4月中旬

🌸 德島東部｜中央公園

中央公園是德島市內最受歡迎的賞櫻景點，位於阿波藩主蜂須賀家的城跡上，擁有悠久歷史。園內的染井吉野櫻和八重櫻於春天盛開，夜晚時燈光點綴，與外堀水面的櫻花倒影相映成趣，形成如詩如畫的夜櫻美景。



■ 櫻花數量：約250株

■ 地址：德島縣德島市德島町城內

■ 最佳賞花期：3月下旬～4月上旬

🌸 德島東部｜勝浦町

勝浦町擁有長達1公里的櫻花隧道，沿著生名谷川分布，適合悠閒散步或野餐賞櫻。每年「勝浦櫻花祭」期間，會舉辦夜間點燈、遊船、迷你火車等活動，充滿日式浪漫風情。此外，當地的人形文化交流館還有「大型女兒節祭」展覽，展示3萬多件日本傳統雛人偶，非常值得一訪！



■ 櫻花數量：約300株

■ 地址：德島縣勝浦郡勝浦町生名

■ 最佳賞花期：3月下旬～4月上旬

■ 勝浦櫻花祭：2025年3月25日～4月10日

■ 大型女兒節祭：2025年2月22日～4月6日

🌸 德島西部｜八百萬神之御殿

八百萬神之御殿擁有德島縣內最壯觀的櫻花景觀，約8000株染井吉野櫻在標高400公尺的山坡上綻放，形成一片震撼的粉色花海。這裡的櫻花管理細心，每年都能呈現最佳狀態。雖然入場需要門票，但能夠欣賞到漫山遍野的櫻花絕景，絕對值得！



■ 櫻花數量：約8000株

■ 地址：德島縣美馬市脇町字東赤谷名1701-2

■ 最佳賞花期：3月下旬～4月中旬

■ 開放時間：8:00～18:00

■ 門票：1000日圓

這個春天，就來德島感受粉色浪漫，探索最美的櫻花秘境吧✨

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