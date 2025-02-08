【日本四國旅遊景點推薦】高松城跡玉藻公園│高松香川必去景點、高松香川自由行、日本三大水城與百大名城

高松旅遊必訪，高松城跡玉藻公園深度攻略

安妮王在日本自由行中，提到日本四國半日遊、一日遊景點推薦，來到高松香川縣這個被稱為「烏龍麵縣」的地方，怎麼能錯過瀨戶內海附近景點、日本百大名城與三大水城之一的「高松城跡玉藻公園」呢？

高松城跡玉藻公園全攻略：旅人必看護城河與月見櫓

「高松城跡玉藻公園」不僅歷史悠久，最早可以追溯到江戶時代，還有超豐富的自然景觀，且高松城、今治城與中津城並列為「日本三大水城」，每個季節都能欣賞到不同的美，非常適合外國旅客、親子、家庭、情侶來這裡散散步，感受四季的自然風情，享受最悠閒的日本旅遊時光~

高松城跡玉藻公園│交通

Google地圖請點我> JR高松站到高松城跡玉藻公園

從高松站步行約10分鐘即可抵達，此外，距離高松港僅約1公里，適合搭乘渡輪或來往小豆島的旅客，可以說是來到高松旅遊，一定會經過的景點~

高松城跡玉藻公園│門票

高松城跡(玉藻公園)：https://shikoku-guide.com/tw/information/tamamopark/

大人：200日圓

兒童：100日圓

開放時間隨季節略有不同，而且有限定的祭典活動，建議提前確認最新資訊，以便安排最佳參觀時間~

高松城跡鄰近玉藻公園、JR高松站、高松市區等景點，因護城河與海水相連的特色設計為主，是觀光休閒、探索歷史自然的著名景點~

高松城跡玉藻公園│歷史

高松城遺跡

高松城跡(玉藻公園)是日本江戶時代一座具有獨特特色的沿海城堡遺址，面對瀨戶內海，護城河甚至引進海水，形成獨特的「海城」結構。

明治維新後，城內大多數建築被拆除，但一些重要建築，像是石垣、護城河、月見櫓和水手門等仍保存下來，也就是如今的高松城遺跡。

玉藻公園

高松城跡(玉藻公園)被譽為｢日本三大水城｣之一，利用高松城遺蹟所成立的公園，特別是玉藻公園內的松柏綠意，與周圍的護城河、石垣、水景形成絕佳的景色，因此也被稱做｢玉藻城｣。

高松城跡玉藻公園│城舟體驗

高松城跡的護城河與石垣，引入瀨戶內海的海水，成為日本罕見的海水護城河，河水清澈，綠意盎然；石垣結構堅固且高聳，展現昔日防禦設計的巧妙與工藝之美。

乘坐木船，來場「城舟體驗」，載客穿梭，從水上欣賞古代的風光，體驗這獨特的文化魅力與休閒時刻。

河岸邊點綴著茂密的松樹，與現代建築相映成趣，將歷史遺跡與現代城市景觀融為一體，不僅是歷史的象徵，也是自然與文化和諧共存的典範，吸引眾多旅客慕名前來探索。

高松城跡最大的特色在於其「海城」設計，與瀨戶內海水域相連，防禦與景觀兼備。城內的庭園與護城河相得益彰，此外，現存建築如月見櫓象徵著城主的文化品味，而水手門則反映了當時的交通便利性。

高松城跡現為國家指定史跡，融合了自然與歷史，是了解日本城郭文化的重要遺址之一。

高松城跡玉藻公園│天守台 觀景台

眺望風景的好地方

「高松城跡」內有多處必看景點，首先是天守台遺址，原本的天守台已不復存在，但遺址仍保留雄偉的基石與眺望瀨戶內海的壯麗景觀，展現獨特的歷史與自然美。

高松城跡玉藻公園│護城河

最喜歡護城河與石垣構成的景色

高松城跡護城河是高松城最具特色的部分，因引入海水而成為日本少數的「海水護城河」，護城河的存在不僅在當時能夠有效抵禦外敵，還成為高松城獨特的象徵。

瀨戶內海的海藍色，好美!!!

廣闊深邃、河水清澈，由堅固的石垣圍繞，樹木點綴其中，襯托瀨戶內海的海藍色，將遺跡與自然景觀的完美結合，超漂亮的!!!

高松城跡玉藻公園│水手門

「水手門」是高松城內保存下來的重要歷史建築之一，建於江戶時代，曾是高松城的重要水路入口，承載了濃厚的城郭文化與瀨戶內海的地域特色。

傳統的白色泥牆和黑瓦屋頂構成的木製門，門旁的石垣與護城河相連，設計既實用又簡潔，呈現日本城門獨有的美感。

高松城跡玉藻公園│月見櫓

「月見櫓」是高松城僅存的三座原始建築之一，也是最具代表性的遺跡之一，面向護城河與瀨戶內海，作為古代瞭望與防禦的堡壘。

建築外觀上，以典型的木造白壁、三層結構為主，屋頂鋪設黑瓦，設計樸素而典雅，是江戶時代的建築風格，與周圍的自然景觀融合，展現日本城郭建築的優雅之美。

迷你版的高松城模型，呈現建築的結構與風貌

以「北之丸月見櫓」為主體，三層樓的白色城堡結構、傳統的灰瓦屋頂、穩固的石垣基座，還原了城堡的防禦構造，旁邊點綴著小型盆栽，增添自然氣息，不僅是了解高松城歷史與建築文化的重要教具，展示了傳統與現代技術結合的魅力。

歷史悠久的古城，爬上樓梯，欣賞城外景色

喜愛參訪日本城的旅客，絕對不能錯過的古早木梯，安妮王猶如攀岩似的，爬上樓梯，來到了最高處…

高松城跡附近的海景與護城，群島與藍天白雲交織，遠方的碼頭停泊著渡輪，位於海邊的小型城堡，面朝瀨戶內海，展現出城郭與海洋連結的特色，如今成為遊客欣賞城郭美景的熱門地點，見證了高松城的悠久歷史與文化價值~

高松城跡玉藻公園附近美食│烏龍麵

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景點：松下製麺所

地址：2-2 Nakanocho, Takamatsu, Kagawa 760-0008日本

營業時間：07:00–15:00，禮拜日公休

官網：http://www.matsushita-seimen.jp/

安妮王推薦：高松香川是「烏龍麵」的故鄉，到處都是烏龍麵餐廳，由於安妮王的日本四國高松半日遊，從栗林公園筆直步行至JR高松站附近，因此推薦這路線、深受當地人好評的「松下製麺所」，平價道地又美味的小吃，真幸福~

高松城跡玉藻公園│附近景點推薦

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景點：JR高松(香川)站

地址：日本〒760-0011 Kagawa, Takamatsu, Hamanocho, １−２０

安妮王推薦：JR高松站不只是交通樞紐，還是伴手禮和美食的好地方!!!

站內有不少商店賣香川特色伴手禮，像是和三盆糖、讚岐烏龍麵乾麵等，超適合帶回家當紀念。想吃點東西的話，烏龍麵絕對不能錯過，站內就有專賣店，現煮的麵Q彈又好吃，來香川旅遊一定會路過，記得多逛逛~

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景點：高松市立中央公園

地址：1-chome-11 Bancho, Takamatsu, Kagawa 760-0017日本

官網：http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/shisetsu/park/chuopark.html

安妮王推薦：「高松市立中央公園」是個結合歷史和現代感的放鬆好地方!!!

以前這裡是高松城的一部分，滿滿的江戶時代氣息，後來改建成現在的模樣，有草坪、散步道，隨便拍都像明信片，重點是它就在高松站與栗林公園附近，是個感受當地的悠閒生活的好地方~

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景點：栗林公園

地址：1-chome-20-16 Ritsurincho, Takamatsu, Kagawa 760-0073日本

營業時間：05:30–19:00

官網：https://www.my-kagawa.jp/ritsuringarden

安妮王推薦：「栗林公園」不僅歷史悠久，最早可以追溯到江戶時代，還有超豐富的自然景觀，甚至比三大名園(水戶之偕樂園、金澤之兼六園、岡山之後樂園)更雅致、更具吸引力，且飛來峰與偃月橋構成的景色，每個季節都能欣賞到不同的美，非常適合外國旅客、親子、家庭、情侶來這裡散散步，感受四季的自然風情，享受最悠閒的日本旅遊時光~

高松城跡玉藻公園│評價

高松城跡：從江戶時代到現代的歷史足跡

高松城跡玉藻公園是日本獨具特色的「海城」遺址，護城河引入瀨戶內海水，構成壯觀的「海水護城河」，此外，城舟體驗為遊客提供了從水上欣賞遺跡的獨特視角。

登上天守台遺址，視野遼闊，可遠眺瀨戶內海與島嶼美景；月見櫓的典雅設計，更展現江戶時代的建築之美。

高松城跡玉藻公園，結合歷史與自然美景，適合喜歡探索文化遺產與自然景觀的旅客，不僅是歷史愛好者的天堂，也是放鬆身心的慢活景點。

高松城跡玉藻公園│聯絡資訊

景點：高松城跡(史跡高松城跡玉藻公園)

地址：2-1 Tamamocho, Takamatsu, Kagawa 760-0030日本

營業時間：07:00–17:00

官網：http://www.takamatsujyo.com/

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