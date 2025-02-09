【日本廣島宮島自由行推薦】10大廣島車站必吃美食與特色伴手禮懶人包(紅葉饅頭、廣島燒、牡蠣與星鰻、廣島伴手禮TOP10清單!!!)

廣島自由行攻略：美食伴手禮一次帶回家

說到日本中國地方的景點、美食、甜點、伴手禮推薦，廣島與宮島鄰近瀨戶內海、物產豐饒，成為美食愛好者的天堂。

想嘗試經典的廣島與宮島、瀨戶內海風味，以及日本中國伴手禮歸國，千萬別錯過JR廣島車站就可以買到的伴手禮，像是紅葉饅頭、桐葉菓、瀨戶內廣島檸檬蛋糕與甜點、廣島東洋鯉魚隊、瀨戶內廣島檸檬、柑橘巧克力、川通麻糬、廣島牡蠣與廣島星鰻等瀨戶內海仙調味料、廣島牡蠣仙貝、廣島燒、宮島飯匙、杓子仙貝等，各個都是日本廣島必買且特色伴手禮，特別推薦給日本廣島自由行的旅人們這10大美食、伴手禮選項，擁有超高評價且交通便利，都是讓你深入體驗日本中國地方、瀨戶內海的美味、歷史文化的最佳選擇~

日本廣島、宮島伴手禮1│紅葉饅頭

紅葉饅頭（もみじまんじゅう）

紅葉饅頭是來自廣島宮島的甜點，在明治時期，宮島一家茶屋的老闆，為了感謝一位年輕舞伎的紅葉舞表演，就特地製作了這款形狀像紅葉的點心，象徵感謝與祝福，逛完嚴島神社，配上一個紅葉饅頭加熱茶，簡直就是旅行的完美ending!!!

紅葉造型的和菓子，有不同內餡ㄛ~

超可愛的紅葉饅頭，帶著微微的焦香的鬆軟烤餅，咬下去柔軟有彈性，內餡則有經典的紅豆餡、抹茶、巧克力、甚至起司等多種口味，細膩綿密，甜而不膩。熱熱吃或冷藏後吃，再搭配一杯熱茶，能夠感受到日式點心的傳統魅力。

來到宮島，就要吃炸紅葉饅頭

不過，安妮王最喜歡在宮島點「炸紅葉饅頭」，這是伴手禮無法達島的美味境界，炸過後多了一層香酥感，配上可口的餡料，超好吃的~

日本廣島、宮島伴手禮2│桐葉菓

桐葉菓（とうようか）

廣島宮島的一家和菓子老舖研發，靈感來自紅葉饅頭，這款點心以「桐葉」為名，桐葉象徵高貴與優雅，展現精緻的手工與細膩的內涵。

日本廣島、宮島伴手禮3│瀨戶內廣島檸檬甜點、蛋糕

安妮王的最愛，瀨戶內廣島檸檬（広島れもん）

說到廣島，就不能不提「瀨戶內廣島檸檬」！這可是日本國產檸檬的代表，當地氣候溫暖、陽光充足，加上靠近瀨戶內海的清新空氣，讓這裡的檸檬特別清香多汁。

用最好的檸檬，製成檸檬起司蛋糕、檸檬乳酪塔、檸檬瑪德蓮、還有檸檬派、檸檬果凍等，或者檸檬糖霜的小蛋糕，光是看到那閃亮亮的檸檬黃色，就讓人忍不住咬上一口!!!

柔軟的蛋糕散發濃濃的檸檬香氣，酸甜交融，清爽不膩，充滿檸檬系的清新感，怎麼吃都不會膩~

日本廣島、宮島伴手禮4│廣島巧克力

清爽系的廣島巧克力（広島チョコレート）

廣島盛產檸檬、柑橘等水果，當地的甜點職人靈機一動，將這些特色果味融入巧克力，打造出既濃郁又清新的獨特風味。

現今，廣島巧克力逐漸成為伴手禮界的黑馬，不僅深受日本國內遊客喜愛，還成功打進國際市場，讓「瀨戶內的味道」甜甜地融化更多人的心。

日本廣島、宮島伴手禮5│廣島東洋鯉魚隊

棒球迷不可錯過的周邊商品-廣島東洋鯉魚隊（広島東洋カープ）

提到廣島，就不能漏掉當地人的驕傲-廣島東洋鯉魚隊!!!

這支棒球隊最初是為了振興戰後的廣島而誕生，以廣島城的鯉魚為名，也因此得到了「カープ」的稱號，如今，不僅是棒球迷的精神支柱，也是廣島文化的一部分。

鯉魚隊周邊零食超有趣，包裝上印著隊徽或隊員插畫，超有辨識度!

像是鯉魚造型的餅乾、巧克力棒、辣味玉米條、蛋糕或糖果，每一口都是廣島人對棒球熱愛的延伸，球迷吃了肯定覺得更有感情啦！

日本廣島、宮島伴手禮6│川通麻糬

川通麻糬（川通り餅），廣島的超人氣傳統點心!!!

「川通」源於廣島的河川眾多，象徵著一條條連接人心的河流；長條形的麻糬外層包裹著一層薄薄的麥芽糖粉，看起來有點像是撒了雪的冬日小橋。它的口感柔軟Q彈又不會黏牙，帶有淡淡的甜味，簡單卻讓人感受到濃濃的日式風情，也算是廣島人的懷舊零食之一。

日本廣島、宮島伴手禮7│廣島海鮮調味料

廣島牡蠣（広島かき）

廣島是全日本最大的牡蠣產地，由於廣島鄰近瀨戶內海，清澈且營養豐富，讓這裡的牡蠣又大又鮮美，被稱為「海的牛奶」，從烤牡蠣、炸牡蠣、牡蠣飯糰等，怎麼吃都好吃，不僅是當地的美食代表，更是日本海產文化的驕傲。

廣島星鰻（広島穴子）

廣島星鰻也是廣島美食界的隱藏海鮮，肉質鮮嫩，加上當地漁業的用心經營，讓星鰻變成了廣島的名產，從星鰻飯、星鰻飯糰等料理，可以說，星鰻不只是一道菜，還代表著瀨戶內的海味文化呢~

廣島海鮮製成的調味料、湯包，將美味帶回家!!!

廣島牡蠣、星鰻製成的調味料和湯包可是美食控的寶藏，濃縮了海鮮的精華，只要滴幾滴在炒飯或義大利麵上，味道立馬升級。而湯包則是簡約的包裝設計，一打開就能看到滿滿的海鮮精華粉，沖泡後湯頭濃郁，帶有自然的海鮮甜味和一絲絲的鹹香，超好吃的~

日本廣島、宮島伴手禮8│廣島牡蠣仙貝

廣島牡蠣仙貝（広島かきせんべい），超人氣零食!!!

使用廣島灣新鮮的牡蠣，加上當地獨特的調味手法，保留了牡蠣的鮮味和營養打造的海鮮仙貝，外觀薄薄的，呈現淡金黃色澤，咬下去嘎吱作響，酥脆中帶著濃郁的牡蠣風味，鹹香之中還有一絲海鮮的鮮甜。最棒的是，完全不腥，反而越吃越上癮，配茶或當小零嘴都超適合!!!

日本廣島、宮島伴手禮9│廣島燒

廣島最具代表性的美食，廣島燒（広島焼き）

廣島燒的起源可以追溯到二戰後，廣島人用簡單的麵粉、蔬菜來填飽肚子，如今，廣島燒已經成為當地的象徵，去廣島不吃一份廣島燒，簡直就像沒去過一樣XD

廣島燒底層是薄薄的麵皮，上面依次鋪著滿滿的捲心菜、豬肉、炒麵，最後用雞蛋蓋住，一層層燒得金黃香脆，最棒的是淋上一層特製甜醬，再撒上海苔粉和柴魚片，一口咬下，酥脆、鮮嫩和濃郁的層次，真是色香味俱全!!!

地方限定零食，廣島燒仙貝（広島焼きせんべい）

由 Calbee 推出的零食產品「蝦仙貝」，並且特別加入了「廣島燒」風味，將蝦的鮮味與廣島燒的醬香完美融合，讓人光看包裝就能感受到當地美食的魅力，非常適合喜歡嘗試創新口味的零食愛好者~

日本廣島、宮島伴手禮10│宮島杓子

宮島杓子（宮島しゃもじ）

宮島杓子，就是那超可愛的木製飯勺，傳說江戶時代，一位僧人靈光乍現，參考琵琶的形狀設計了這種飯勺，象徵驅散厄運，現今，不僅是生活用品，更是文化紀念品，寓意「盛滿幸福」，用來祝福再適合不過啦!!!

實用或趣味化的宮島杓子

無論是寫有祈願字樣的陶製杓子、可愛笑臉設計的木杓子，或者裝飾了迷你版的人物、鳥居等傳統元素的杓子，都非常有地方特色，兼具實用性和紀念價值，令人印象深刻。

杓子仙貝，舀出幸福吧!!!

迷你版的宮島杓子，表面帶有微微的焦黃色，入口酥脆，帶有淡淡的蛋香和甜味，模仿飯勺的弧度，細節精緻，承載的文化意涵，讓每一口都像舀起一份幸福，簡單卻令人回味。

日本廣島宮島伴手禮總結

安妮王在日本岡山5天4夜自助行中，運用，抽一天安排廣島與宮島一日遊，經過廣島車站、嚴島神社等常見的景點，彙整一些蠻有趣且平價的10大日本廣島與宮島必買伴手禮懶人包，從傳統紅葉饅頭到創新的檸檬甜點，每一款都展現當地特色。

紅葉饅頭與桐葉菓傳承古早味，檸檬甜點與巧克力則是清新新潮的選擇，廣島牡蠣、星鰻調味料濃縮了瀨戶內海的精華，廣島燒更是必吃的美味象徵。無論是精緻手工點心還是文化象徵的宮島杓子，都能讓旅人帶回滿滿的回憶與祝福，是廣島自由行的完美紀念品清單!!!

日本中國地方-岡山、廣島、倉敷、兒島旅遊記