【日本四國高松美食、購物推薦】10大高松香川車站伴手禮攻略懶人包(自由行必看、烏龍麵、和三盆糖、寶可夢呆呆獸粉絲必買!!!)

說到日本高松的景點、美食、甜點、伴手禮推薦，香川縣不僅是「烏龍麵的故鄉」，更因為鄰近瀨戶內海、物產豐饒，成為美食愛好者的天堂!!!

想嘗試經典的高松香川縣風味，以及日本四國伴手禮歸國，千萬別錯過JR高松車站就可以買到的伴手禮，像是烏龍麵、栗林之栗、瓦片煎餅、和三盆糖、幸福的花嫁菓子、寶可夢呆呆獸聯名商品、山田屋まんじゅう、瀨戶內銘菓-母惠夢、瀨戶內海蝦餅、佐久間製X日本四果限定水果糖等，各個都是日本四國必買且特色伴手禮，特別推薦給日本四國自由行的旅人們這10大美食、伴手禮選項，擁有超高評價且交通便利，都是讓你深入體驗烏龍麵故鄉美味、歷史文化的最佳選擇~

日本四國高松香川車站伴手禮1│烏龍麵

烏龍麵（うどん）

高松香川是「烏龍麵的故鄉」，早在江戶時代，讚岐地區就以生產高品質小麥聞名，用豐富的小麥和清澈的水製作出了Q彈爽滑的烏龍麵，之後，從中國傳入製麵技術並加以改良，成為當地的代表美食。

香川人對烏龍麵可是愛到不行，甚至還有「烏龍麵縣」的稱呼，不管是早餐、午餐還是宵夜，來一碗熱騰騰的烏龍麵，簡單卻滿足，絕對是香川人民的驕傲。

圓潤有光澤的麵條，每一口都Q彈滑順，咬下去還帶點微微的彈性。不管是搭配清爽醬油湯底、濃郁釜玉還是香脆天婦羅，每種吃法都讓人超滿足~

要帶回家當伴手禮？當然沒問題！

乾麵、冷凍麵、甚至湯包套組應有盡有，讓你回家後也能品嘗到地道的香川風味。千萬別錯過這超接地氣的日本美味!!!

日本四國高松香川車站伴手禮2│栗林之栗

栗林之栗（栗林のくり）

「栗林之栗」可是香川高松的超人氣伴手禮，名字源自高松最有名的栗林公園，據說當地人希望這份點心能像公園一樣，傳遞自然的美好與寧靜的氛圍。

安妮王一邊漫步栗林公園，一邊品味「栗林之栗」，一口咬下去就是幸福的滋味！外觀圓潤可愛，像小小的栗子，內餡用甜而不膩的栗子泥製成，細膩又香濃，入口即化。外層的薄薄餅皮則帶有一點烤香，這就是高松的滋味啊!!!

作為伴手禮，「栗林之栗」有單包裝、禮盒裝，甚至還有特別設計的季節限定款，不僅顏值高、味道佳，還讓人感受到滿滿心意。(這松鼠超可愛的!!!)

日本四國高松香川車站伴手禮3│瓦片煎餅

瓦片煎餅（瓦せんべい）

瓦片煎餅是香川的一大特色甜點，聽名字就很有趣吧？

其實它的靈感來自和日本古老建築、傳統屋頂的瓦片，為了紀念寺廟建設而誕生的特別點心。因為造型特別，又象徵吉祥，瓦片煎餅逐漸成為香川地區的名產。

薄薄一片，呈現仿瓦片的弧度，上面還會印有各種精緻的紋樣，像寺廟圖案、吉祥文字、甚至高松寶可夢吉祥物-呆呆獸等，超可愛的!!!

口感上，安妮王通常配熱茶、熱牛奶、熱咖啡，將這瓦片煎餅泡到半軟，帶著淡淡的蛋香和甜味，好吃~

日本四國高松香川車站伴手禮4│和三盆糖

和三盆糖（わさんぼん）

和三盆糖絕對是香川最具代表性的傳統甜點之一!!!

在江戶時代，是專為貴族與武士製作的高級甜品，主要使用當地特產的甘蔗，經過手工細緻研磨與多次提煉，成為口感細膩的高級砂糖，讓人一口品味歷史的韻味。

匠心製作，不買一盒怎麼對得起自己呢!!!

和三盆糖的外觀超吸睛，有花朵、小動物、花窗等精美的圖案，顏色柔和淡雅，宛如一件件藝術品；從精緻小盒到豪華禮盒，甚至還有季節限定版，是送禮或自用的絕佳選擇。

入口後，瞬間融化，甜而不膩，還帶有一絲清新的甘蔗香味，讓人回味無窮，不僅能滿足味蕾，還能感受到日本職人的藝術與文化之美。

日本四國高松香川車站伴手禮5│幸福的花嫁菓子

幸福的花嫁菓子（おいり）

幸福的花嫁菓子外觀萌到爆!!!

一顆顆小圓球，五顏六色的粉嫩系色彩，就像彩虹一樣，看了心情都好起來。

這款可愛的點心源於江戶時代，是新娘帶到新郎家的「嫁妝」，象徵甜蜜幸福與美好的祝福。

「おいり」的名字也有「進入」之意，寓意婚姻的圓滿與新家庭的融合。

現在，雖然不再限定於婚禮場合，但依然是傳遞祝福與喜悅的甜點之一，送禮自用兩相宜，甜美又喜氣，誰會不喜歡呢？

日本四國高松香川車站伴手禮6│寶可夢呆呆獸

寶可夢呆呆獸（ヤドン）

在日本香川，寶可夢的呆呆獸（ヤドン）早已成為超人氣吉祥物!!!

香川的烏龍麵（うどん）跟呆呆獸（ヤドン）發音超像，不僅如此，香川還以呆呆獸為主題，推出了許多限定活動和周邊商品，讓這隻迷迷糊糊的寶可夢成為宣傳觀光的最佳代言人。

來到香川，怎能不帶些呆呆獸的伴手禮？

超可愛的周邊商品保證讓人尖叫，像是印有呆呆獸圖案的毛巾、手帕，粉粉嫩嫩超吸睛；還有糖果罐、瓦片煎餅的呆呆獸壓紋，連吃都萌到不行。

更特別的是烏龍麵包裝，呆呆獸與烏龍麵，看了瞬間想煮一碗XD

這些超實用又充滿地方特色，不只好用又好看，還有滿滿的呆萌能量！

日本四國高松香川車站伴手禮7│山田屋饅頭

山田屋饅頭（山田屋まんじゅう）

說到日本四國的經典點心，「山田屋饅頭」絕對榜上有名!!!

這款迷你饅頭，原本只是愛媛松山一間小茶屋的招牌點心，但因為味道實在太棒，口耳相傳，成了四國的代表美味之一。

手掌大小的圓圓外形，包裹著一層超薄的外皮，裡面是綿密的紅豆餡，甜度剛好不膩，口感細緻又滑順，一口一個剛剛好，無論是送給朋友、家人還是自己收藏，都是值得品味的經典小點心~

日本四國高松香川車站伴手禮8│瀨戶內銘菓-母惠夢

瀨戶內銘菓-母惠夢（ポエム）

提到瀨戶內的甜點，就不能不提「母惠夢（ポエム）」，這款愛媛縣昭和時期誕生的銘菓，名字帶有「母親的恩惠」與「夢想」的溫暖意涵。

以瀨戶內新鮮柑橘、水果為特色，製作一系列美味可口的日本點心，傳遞幸福與思念，深受當地人與觀光客喜愛，成為超人氣的伴手禮。

日本四國高松香川車站伴手禮9│瀨戶內海蝦餅

瀨戶內海蝦餅（えびせんべい）

瀨戶內海蝦餅是四國地區的經典零食，當地漁民利用新鮮海蝦製成的乾貨，後來演變為圓圓的、香脆的蝦餅，入口酥脆鮮香，充滿濃濃的海味，是當地人和遊客都愛不釋手的零食與伴手禮。

日本四國高松香川車站伴手禮10│日本佐久間製X日本四果限定水果糖

日本佐久間製X日本四果限定款（サクマドロップス）

佐久間製糖果是日本懷舊經典零食，自誕生以來，就因便攜、耐久的特點風靡全國，方形鐵罐搭配鮮豔糖果色，既實用又童趣，成為旅行途中的美好記憶。

四國限定款糖果罐超可愛，背面印有Q版四國地圖，呈現高松烏龍麵、松山道後溫泉、高知的炙燒鰹魚和土佐鬥犬、德島的阿波舞等當地特色，極具收藏價值。

糖果則是高知小夏柑橘，半透明黃色糖果酸甜清爽，宛如果汁在嘴裡爆發，帶來初夏的清新滋味，非常適合作為伴手禮或旅行紀念!!!

讓安妮王心中燃起一股希望，想要遊遍日本四國，好好玩這座島嶼~

日本高松香川伴手禮總結

安妮王在日本岡山5天4夜自助行中，運用，抽一天安排日本高松旅遊，經過高松香川車站、栗林公園、高松城跡玉藻公園等常見的景點，彙整一些蠻有趣且平價的10大日本四國必買伴手禮懶人包，從當地傳統甜點到現代創新伴手禮等多元選項，讓喜愛日本四國的旅人，能夠更好了解高松香川、瀨戶內海的特色美食與文化~

日本中國地方-岡山、廣島、倉敷、兒島旅遊記