【日本四國自由行】6大高松香川車站附近景點推薦│高松散步地圖、瀨戶內海、高松旅遊

高松車站周邊怎麼玩？6大必去景點散步地圖，輕鬆規劃高松半日遊與一日遊!!!

安妮王在日本自由行中，提到日本四國半日遊、一日遊景點推薦，來到高松香川縣這個被稱為「烏龍麵縣」的地方，從JR高松站出發，經過高松城跡玉藻公園、高松築港搭琴電、高松中央商店街、高松市立中央公園與米其林認證的栗林公園，探索隱藏版之日本四國景點，來一場適合背包客、親子、家庭、情侶之高松旅遊吧!!!

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高松(香川)車站>高松城跡玉藻公園>高松築港>高松中央商店街>高松市立中央公園>栗林公園

日本高松車站附近景點1│JR高松(香川)站

景點：JR高松(香川)站

地址：日本〒760-0011 Kagawa, Takamatsu, Hamanocho, １−２０

安妮王推薦：JR高松站不只是交通樞紐，還是伴手禮和美食的好地方!!!

站內有不少商店賣香川特色伴手禮，像是和三盆糖、讚岐烏龍麵乾麵等，超適合帶回家當紀念。想吃點東西的話，烏龍麵絕對不能錯過，站內就有專賣店，現煮的麵Q彈又好吃，來香川旅遊一定會路過，記得多逛逛~

日本高松車站附近景點2│高松築港

景點：高松築港

地址：日本〒760-0023 Kagawa, Takamatsu, Kotobukichō, １ 丁目 ５−２０

安妮王推薦：琴電琴平線之火車站之一，搭乘琴電，就像搭乘時光機一樣，可以讓你感受到濃濃的懷舊風情，沿途的風景超美~

安妮王利用琴平線前往栗林公園等景點，可以一邊欣賞窗外的田園風光，一邊享受乘車的樂趣；而且，琴電的車廂設計也很有特色，有些車廂還保留了老舊的樣貌，來一趟懷舊之旅~

日本高松車站附近景點3│高松城跡玉藻公園

景點：高松城跡(史跡高松城跡玉藻公園)

地址：2-1 Tamamocho, Takamatsu, Kagawa 760-0030日本

營業時間：07:00–17:00

官網：http://www.takamatsujyo.com/

安妮王推薦：高松城跡，也叫玉藻公園，是一個既有歷史味又很美的地方~

這座城堡建於江戶時代，是日本少數的「海城」，旁邊就是瀨戶內海，護城河裡的海水還會漲退，雖然城堡本體已不復存在，但還留著一些石垣、城門和天守台，可以感受到當年的氣派。

日本高松車站附近景點4│高松中央商店街

景點：高松中央商店街

地址：Marugamemachi, Takamatsu, Kagawa 760-0029日本

營業時間：10:00–20:00

安妮王推薦：高松中央商店街，根本就是個超長購物天堂!!!

它可是日本最長的商店街之一，歷史悠久，從以前到現在都一直是高松市民的購物中心。除了傳統的日式商店，也有很多新潮的店家，像是咖啡廳、服飾店等，不只可以買到當地特產，還能品嚐到道地的美食，讓你可以更深入地感受高松人的生活。

日本高松車站附近景點5│高松市立中央公園

景點：高松市立中央公園

地址：1-chome-11 Bancho, Takamatsu, Kagawa 760-0017日本

官網：http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/shisetsu/park/chuopark.html

安妮王推薦：「高松市立中央公園」是個結合歷史和現代感的放鬆好地方!!!

以前這裡是高松城的一部分，滿滿的江戶時代氣息，後來改建成現在的模樣，有草坪、散步道，隨便拍都像明信片，重點是它就在高松站與栗林公園附近，是個感受當地的悠閒生活的好地方~

日本高松車站附近景點6│栗林公園

景點：栗林公園

地址：1-chome-20-16 Ritsurincho, Takamatsu, Kagawa 760-0073日本

營業時間：05:30–19:00

官網：https://www.my-kagawa.jp/ritsuringarden

安妮王推薦：「栗林公園」不僅歷史悠久，最早可以追溯到江戶時代，還有超豐富的自然景觀，甚至比三大名園(水戶之偕樂園、金澤之兼六園、岡山之後樂園)更雅致、更具吸引力，且飛來峰與偃月橋構成的景色，每個季節都能欣賞到不同的美，非常適合外國旅客、親子、家庭、情侶來這裡散散步，感受四季的自然風情，享受最悠閒的日本旅遊時光~

日本高松車站散步路線│評價

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高松(香川)車站>高松城跡玉藻公園>高松築港>高松中央商店街>高松市立中央公園>栗林公園

1. JR高松站：伴手禮和美食的天堂

高松站不只是交通樞紐，更是個充滿驚喜的地方！這裡有各式各樣的香川特產，像是和三盆糖、讚岐烏龍麵等，讓你一次買個夠。

2. 高松城跡玉藻公園：穿越時空的歷史之旅

這座海城雖然只剩下了部分遺跡，但站在城牆上，看著遼闊的瀨戶內海，非常適合悠閒漫步。

3. 高松築港：懷舊琴電帶你遊覽

這條老電車不僅外型復古，沿途的風景更是美不勝收。你可以一邊欣賞窗外的田園風光，一邊享受乘車的樂趣。

4. 高松中央商店街：購物美食一次滿足

高松中央商店街是日本最長的商店街之一，逛累了，就到小吃店品嚐道地的美食，感受一下當地人的生活吧~

5. 高松市立中央公園：鬧中取靜的綠洲

這個公園結合了歷史和現代，以前是高松城的一部分，現在則是一個充滿綠意的休憩空間。

6. 栗林公園：米其林認證庭園

栗林公園絕對是來到高松必訪的景點之一!!!

這座庭園結合了池塘、假山、樹林等元素，四季都有不同的風貌，感受大自然的療癒力量。

日本中國地方-岡山、廣島、倉敷、兒島旅遊記