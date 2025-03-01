【日本四國旅遊景點推薦】栗林公園│高松香川必去景點、米其林認證的日式庭園、日本特別名勝、8大體驗亮點

高松自由行，栗林公園旅遊、烏龍麵與景點推薦

安妮王在日本自由行中，提到日本四國半日遊、一日遊景點推薦，來到高松香川縣這個被稱為「烏龍麵縣」的地方，怎麼能錯過被米其林評為9顆星的日本特別名勝「栗林公園」呢？

栗林公園全攻略：必看飛來峰與偃月橋

「栗林公園」不僅歷史悠久，最早可以追溯到江戶時代，還有超豐富的自然景觀，甚至比三大名園(水戶之偕樂園、金澤之兼六園、岡山之後樂園)更雅致、更具吸引力，且飛來峰與偃月橋構成的景色，每個季節都能欣賞到不同的美，非常適合外國旅客、親子、家庭、情侶來這裡散散步，感受四季的自然風情，享受最悠閒的日本旅遊時光~

栗林公園│交通

Google地圖請點我> JR高松站到栗林公園

從高松站前往栗林公園十分方便，搭乘「琴電琴平線」至栗林公園站，步行約10分鐘即可抵達。

此外，搭乘巴士的話，從JR高松站巴士總站上車，在站牌「栗林公園前」下車，也可以抵達ㄛ~

安妮王選擇搭乘「琴電琴平線」至栗林公園站，來一場懷舊的電車之旅~

栗林公園│門票

官網：https://www.my-kagawa.jp/static/zh-TW/ritsurin/access

成人票（高中生以上）為410日圓

兒童票（小學生及中學生）則為170日圓

6歲以下兒童可免費入園。

開放時間隨季節略有不同，而且有限定的祭典活動，建議提前確認最新資訊，以便安排最佳參觀時間~

栗林公園│園區地圖

日本江戶時代大名庭園的代表作

「栗林公園」擁有超過400年的悠久歷史，最早建於16世紀末，由當地豪族佐藤氏開始修築，後來成為高松藩藩主松平家的庭園，經多代藩主精心改造，最終形成今天的模樣。

米其林認證的日本特別名勝景點

庭園以「一步一景」的設計理念，結合了池泉回遊式庭園的特色，展示出濃厚的日本美學與文化內涵。

公園內有6座池塘、13座人造山以及數千棵松樹，部分松樹甚至超過300年歷史，是四國重要的文化遺產，現為日本「特別名勝」，象徵著傳統庭園文化的精髓，是許多來日本的觀光客都會造訪的地方~

栗林公園│8大體驗亮點

簡潔優雅的日式美學-江戶時代建築

在「栗林公園」隨處可見的江戶時代建築，注重自然材質的運用，如木材、竹子與石材等，外觀樸素卻精緻，與池泉、樹木、花朵等完美融入庭園造景，展現出深厚的文化內涵和自然美學，是欣賞庭園景色的好地方。

乘船漫遊於日本版的台南四草綠色隧道

「栗林公園」可以乘船漫遊於小溪、池塘等，湖水清澈見底，倒映著周圍茂密的綠色植物，樹枝垂下，展現寧靜的湖畔景色。

陽光透過枝葉灑在水面上，形成斑駁的光影，多樣的綠色調，增添了自然一絲生動、平靜的感受，讓安妮王不禁沉醉在這湖光之色，有點像台南的四草綠色隧道(個人感覺啦，參考就好~)

豐富自然之松林美景

「栗林公園」種植超多棵松樹，舉凡黑松、赤松與五葉松等松樹外，還有櫻花樹、梅花樹、銀杏、鐵樹、花卉等植物，搭配氣候、天色、四季，呈現千變萬華的景色~

園內栽種了超過千棵精心修剪的樹木，有的歷經數百年歲月，枝幹蜿蜒如畫，呈現出獨特的造型美。

樹木倒映在湖面上，與清澈的水波相輝映，碧綠的松影和藍天白雲共同映入水中，景色寧靜而深邃，交織出一幅如詩如畫的絕美畫作~

自然生態的豐富層次

在潺潺溪水中數塊靜靜佇立的岩石，周圍佈滿青翠、橙紅色的苔蘚；在陽光的照射下，閃爍著如星點般的光芒，岩石的形狀不規則，表面覆有自然風化的痕跡，與流動的水流形成對比，營造出「靜與動」的和諧之美。

栗林公園的最大之橋-偃月橋

偃月橋位於栗林公園的南湖之上，是公園內最大之橋，也是米其林一星景點，外型如彎月倒映於湖面，可以俯瞰湖中的錦鯉悠然游動，與水波蕩漾的倒影相映成趣，營造出靜謐美好的氛圍~

茶屋點心，享受江戶時代貴族宴客和品茶的場所

在「栗林公園」的「飛來峰茶屋」，在鯉魚池附近設置些許座椅與攤販，販售抹茶、糯米丸子、和三盆糖製成的小巧日式甜點，一邊品嘗精緻點心，一邊欣賞飛來峰周圍的美麗景致，體驗視覺與味覺的雙重享受，是遊園中不可錯過的休憩時光。

栗林公園的最高點-飛來峰

「飛來峰」是俯瞰栗林公園全景的最佳地點，在中國傳統文化中，象徵靈氣聚集之地。

安妮王跟隨旅人們的腳步，登上飛來峰，波光粼粼的湖面、漂泊小島、鬱鬱蔥蔥的樹林與拱橋構成絕美畫面，與遠處的紫雲山相映成趣，展現日本庭園的設計巧思，呈現截然不同的自然之美~

典型的日式庭園景致，展現出栗林公園的獨特魅力

優雅的「偃月橋」橫跨清澈湖面，橋下倒映著藍天與綠樹，營造出一種和諧的自然之美。湖岸邊點綴著修剪整齊的松樹和灌木，展現出園藝的精緻工藝。

遠處的小屋隱藏於綠意之中，增添了古樸氣息，背後的青山綿延起伏，襯托出庭園的靜謐與深遠，讓安妮王感受到自然、悠閒的氛圍~

栗林公園附近美食│松下製麺所的烏龍麵

景點：松下製麺所

地址：2-2 Nakanocho, Takamatsu, Kagawa 760-0008日本

營業時間：07:00–15:00，禮拜日公休

官網：http://www.matsushita-seimen.jp/

安妮王推薦：「松下製麵所」是當地知名的自助式烏龍麵店，用餐環境簡樸，帶有濃厚的鄉土氣息，以傳統手工製作和樸實美味為主，平價又好吃。

烏龍麵搭配自選的湯底與配料，像是清爽的醬油湯、濃郁的釜玉，以及爽口的天婦羅或新鮮的蔥花，讓每位客人都能創造出屬於自己的風味組合；尤其是那烏龍麵，光滑有彈性，口感非常Q彈，超級接地氣的烏龍麵體驗~

栗林公園│附近景點推薦

景點：高松市立中央公園

地址：1-chome-11 Bancho, Takamatsu, Kagawa 760-0017日本

官網：http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/shisetsu/park/chuopark.html

安妮王推薦：「高松市立中央公園」是個結合歷史和現代感的放鬆好地方!!!

以前這裡是高松城的一部分，滿滿的江戶時代氣息，後來改建成現在的模樣，有草坪、散步道，隨便拍都像明信片，重點是它就在高松站與栗林公園附近，是個感受當地的悠閒生活的好地方~

景點：高松城跡(史跡高松城跡玉藻公園)

地址：2-1 Tamamocho, Takamatsu, Kagawa 760-0030日本

營業時間：07:00–17:00

官網：http://www.takamatsujyo.com/

安妮王推薦：高松城跡，也叫玉藻公園，是一個既有歷史味又很美的地方~

這座城堡建於江戶時代，是日本少數的「海城」，旁邊就是瀨戶內海，護城河裡的海水還會漲退，雖然城堡本體已不復存在，但還留著一些石垣、城門和天守台，可以感受到當年的氣派。

景點：JR高松(香川)站

地址：日本〒760-0011 Kagawa, Takamatsu, Hamanocho, １−２０

安妮王推薦：JR高松站不只是交通樞紐，還是伴手禮和美食的好地方!!!

站內有不少商店賣香川特色伴手禮，像是和三盆糖、讚岐烏龍麵乾麵等，超適合帶回家當紀念。想吃點東西的話，烏龍麵絕對不能錯過，站內就有專賣店，現煮的麵Q彈又好吃，來香川旅遊一定會路過，記得多逛逛~

栗林公園│評價

【栗林公園】日式庭園美學！探索江戶時代的自然之美

栗林公園是一座充滿日式美學的庭園，讓人彷彿穿越到江戶時代。

園內的松樹與湖面交織出如詩如畫的景色，散步在偃月橋上，感受湖光倒影的寧靜之美，或登上飛來峰，俯瞰整座庭園，視野開闊又震撼。

茶屋裡的抹茶和點心更增添了悠閒的趣味，是個結合文化與自然的好地方。

無論是喜歡拍照還是想放鬆身心，這裡都絕對值得細細品味高松景點~

栗林公園│聯絡資訊

景點：栗林公園

地址：1-chome-20-16 Ritsurincho, Takamatsu, Kagawa 760-0073日本

營業時間：05:30–19:00

官網：https://www.my-kagawa.jp/ritsuringarden

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