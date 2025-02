2024年第一次舉辦的新營波光節 大受歡迎

結合台南月津港,延伸的燈會展區

2025新營波光節 於2月8日盛大登場

很適合全家一起來走春、逛逛,整個展期一個月唷!

可以約起來,來新營旅遊吃喝玩樂

這次帶著家人一起來看 2025新營波光節

可以免費停車、現場還有市集攤販美食、天鵝湖內也有廁所,相當便利

2025新營波光節

位置:台南市新營區中正路556-1號 新營天鵝湖公園

活動日期:2025年2月8日至3月16日

點燈時間:每天17:30至23:00

2025新營波光節邀請了八組新銳藝術家

透過他們的創作,編織出對新營地區的感受

新營天鵝湖也是在地人最愛吃飽飯後運動的好所在,加上有湖畔

搭配燈光投影、水霧燈光秀,編織出不同的波光景色

波光節聽說很棒,之前聽朋友說去年第一年也大受歡迎

今年特地帶家人一起來走訪!

現場都有清楚的指標與解說,可以了解每一個作品的位置

以及藝術家想要呈現的創作

分為:光節作品、光環作品

作品分區說明

新營霓虹

呈現新營在地歷史悠久的產業商標

利用台味霓虹燈的方式來展現

呈現 過期未來主義

新營在地老字號標章會不斷的輪播重現

即使是外地人,也會看到許多認識的產業標章

結合懷舊與現代的編織

可愛的大豬頭

孩子雖然看不懂,也很開心的手舞足蹈於霓虹燈下跳舞

日本藝術家 胡宮雪娜 IT’S A PEACE OF CAKE VS IT’S A PEACE OF CAKE

孩子遠遠看到就說,有手槍跟雞

讓我看到圖樣就想到古早味的雞蛋糕

看了解說才知道,藝術家靈感來自於偶然觀察到台灣夜市的雞蛋糕,鴿子、手槍造型的結合

帶來矛盾衝突的符號想像

很可愛又有巧思,蠻有意思的

只要順著天鵝湖走,就可以把作品一一觀賞完畢

這款讓我很愛的迷幻山林

年輕的藝術家,把金屬與光融合

像是液態般的紋路,從湖面的漣漪躍上金絲眼鏡框

讓光線引領每一個人來到涼亭中欣賞

透過金屬的層次、紋路,搭配光線的流竄

會感受到好像在陸地上有水波紋的回流感受

可以坐在涼亭的椅子上,靜下心用眼睛感受光線波紋的呈現,很美

晚上六點就會打燈,整個點亮天鵝湖公園

不用到日本,也可以看到超美的光之庭園

門柱燈

很可愛療癒的門柱燈,不同圖案符號的燈柱

很俏皮可愛,讓孩子也穿梭樹林玩耍

好像在對話般的情節,進入太空梭般的感受

拱橋夜晚打燈很美,路過還會被旁邊鴨子叫聲給吸引

波光 新營

沿途都會有參觀的指引、解說

會不斷有光影輪播的波光 新營

環繞天鵝湖周圍,不斷的都會看到水舞秀

波光漣漪、綠林微光

可以穿梭光束中拍網美照

Sparks

很喜歡的Sparks,很像在涼亭上放煙火的感受

很適合約會,真的很像放煙火的視覺感受

Sparks

wav 小聲回收

這藝術創作有搭配聲光,聲音會覺得有點恐懼感

似乎再傳達警訊

越晚越美,整個湖面跟光影的視覺感受好療癒

很推薦可以帶家人來走走,晚上六點就點燈唷!

別忘了還有水舞燈光秀

最浪漫的天鵝

約來新營波光節浪漫一下

今年是第二次展演,2025 新營波光節,一起來走走逛逛

感受不一樣的光影燈節

晚上找了一間鄰近的複合式 心生活食堂,這間招牌是鍋物

餐點樣式很多,帶孩子來吃也ok

心生活食堂

位置:台南市鹽水區No11-7號

服務專線:0988361822

採用自助式點餐,茶水、餐具自取

門口就很便利停車,吃飯很便利

牛腩飯

餐點都會有配菜、茶凍、60元飲品

帶有台式風味的咖哩飯

雞塊好吃推薦

鍋物很澎派,絕對可以吃飽

—

交通資訊分享

有假日接駁車可多多利用

例假日限定接駁車,行駛日期:

𝟬𝟮/𝟴-𝟵、𝟬𝟮/𝟭𝟱-𝟭𝟲、𝟬𝟮/𝟮𝟮-𝟮𝟯、𝟬𝟮/𝟮𝟴-𝟬𝟯/𝟮、𝟬𝟯/𝟴-𝟵、𝟬𝟯/𝟭𝟱-𝟭𝟲

行駛時間:

𝟭𝟳:𝟯𝟬 至 𝟮𝟮:𝟬𝟬

詳細班表請見圖卡,提早𝟱-𝟭𝟬分鐘到站等車

交通資訊