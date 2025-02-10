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一期一會最絢爛的 2025新營波光節，水波倒映光線交織的奇景 X 2/8~3/16 新營天鵝湖 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025燈會攻略
2025-02-10 09:33:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

一期一會最絢爛的 2025新營波光節，水波倒映光線交織的奇景 X 2/8~3/16 新營天鵝湖 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024年第一次舉辦的新營波光節 大受歡迎
結合台南月津港，延伸的燈會展區
2025新營波光節 於2月8日盛大登場
很適合全家一起來走春、逛逛，整個展期一個月唷!
可以約起來，來新營旅遊吃喝玩樂

這次帶著家人一起來看 2025新營波光節
可以免費停車、現場還有市集攤販美食、天鵝湖內也有廁所，相當便利

2025新營波光節
位置:台南市新營區中正路556-1號 新營天鵝湖公園
活動日期：2025年2月8日至3月16日
點燈時間：每天17:30至23:00
粉絲團：Facebook

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2025新營波光節邀請了八組新銳藝術家
透過他們的創作，編織出對新營地區的感受

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新營天鵝湖也是在地人最愛吃飽飯後運動的好所在，加上有湖畔
搭配燈光投影、水霧燈光秀，編織出不同的波光景色

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活動日期：2025年2月8日至3月16日
點燈時間：每天17:30至23:00

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波光節聽說很棒，之前聽朋友說去年第一年也大受歡迎
今年特地帶家人一起來走訪!

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現場都有清楚的指標與解說，可以了解每一個作品的位置
以及藝術家想要呈現的創作

分為:光節作品、光環作品

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作品分區說明

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新營霓虹

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呈現新營在地歷史悠久的產業商標
利用台味霓虹燈的方式來展現
呈現 過期未來主義

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新營在地老字號標章會不斷的輪播重現

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即使是外地人，也會看到許多認識的產業標章

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結合懷舊與現代的編織

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可愛的大豬頭

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孩子雖然看不懂，也很開心的手舞足蹈於霓虹燈下跳舞

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日本藝術家 胡宮雪娜 IT’S A PEACE OF CAKE VS IT’S A PEACE OF CAKE

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孩子遠遠看到就說，有手槍跟雞
讓我看到圖樣就想到古早味的雞蛋糕

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看了解說才知道，藝術家靈感來自於偶然觀察到台灣夜市的雞蛋糕，鴿子、手槍造型的結合
帶來矛盾衝突的符號想像

很可愛又有巧思，蠻有意思的

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只要順著天鵝湖走，就可以把作品一一觀賞完畢

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這款讓我很愛的迷幻山林

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年輕的藝術家，把金屬與光融合
像是液態般的紋路，從湖面的漣漪躍上金絲眼鏡框
讓光線引領每一個人來到涼亭中欣賞

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透過金屬的層次、紋路，搭配光線的流竄
會感受到好像在陸地上有水波紋的回流感受

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可以坐在涼亭的椅子上，靜下心用眼睛感受光線波紋的呈現，很美

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晚上六點就會打燈，整個點亮天鵝湖公園

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不用到日本，也可以看到超美的光之庭園

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門柱燈

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很可愛療癒的門柱燈，不同圖案符號的燈柱

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很俏皮可愛，讓孩子也穿梭樹林玩耍

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好像在對話般的情節，進入太空梭般的感受

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拱橋夜晚打燈很美，路過還會被旁邊鴨子叫聲給吸引

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波光 新營

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沿途都會有參觀的指引、解說

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會不斷有光影輪播的波光 新營

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環繞天鵝湖周圍，不斷的都會看到水舞秀

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波光漣漪、綠林微光

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可以穿梭光束中拍網美照

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Sparks

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很喜歡的Sparks，很像在涼亭上放煙火的感受

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很適合約會，真的很像放煙火的視覺感受

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Sparks

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wav 小聲回收

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這藝術創作有搭配聲光，聲音會覺得有點恐懼感
似乎再傳達警訊

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越晚越美，整個湖面跟光影的視覺感受好療癒

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很推薦可以帶家人來走走，晚上六點就點燈唷!

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別忘了還有水舞燈光秀

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最浪漫的天鵝

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約來新營波光節浪漫一下

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今年是第二次展演，2025 新營波光節，一起來走走逛逛
感受不一樣的光影燈節

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晚上找了一間鄰近的複合式 心生活食堂，這間招牌是鍋物
餐點樣式很多，帶孩子來吃也ok

心生活食堂
位置：台南市鹽水區No11-7號
服務專線：0988361822

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採用自助式點餐，茶水、餐具自取
門口就很便利停車，吃飯很便利

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牛腩飯
餐點都會有配菜、茶凍、60元飲品

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帶有台式風味的咖哩飯

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雞塊好吃推薦

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鍋物很澎派，絕對可以吃飽

交通資訊分享

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有假日接駁車可多多利用

例假日限定接駁車，行駛日期：
𝟬𝟮/𝟴-𝟵、𝟬𝟮/𝟭𝟱-𝟭𝟲、𝟬𝟮/𝟮𝟮-𝟮𝟯、𝟬𝟮/𝟮𝟴-𝟬𝟯/𝟮、𝟬𝟯/𝟴-𝟵、𝟬𝟯/𝟭𝟱-𝟭𝟲

行駛時間：
𝟭𝟳:𝟯𝟬 至 𝟮𝟮:𝟬𝟬
詳細班表請見圖卡，提早𝟱-𝟭𝟬分鐘到站等車

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交通資訊

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