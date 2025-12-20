台中直飛高松太方便！跟著四位旅人一起玩四國：日本三大名園、古城水景、小豆島天使之路，一趟收滿海島與文化美景。

日本四國的高松，是那種一抵達就能讓人放下步調的城市。從台中搭乘 星宇航空直飛高松，落地後三天或四天就能輕鬆走完海島、美景、名園與生活散步路線。四位旅人——Haven、東京走著瞧偉恩、莓姬貝利與凱的食尚日記——用完全不同的方式探索高松：有人跳島追日落，有人深度散步港町，有人為秋天的金刀比羅宮而來。透過四種視角，我們一次蒐集高松最迷人的旅行靈感。





Haven：城市 × 名園 × 小豆島，一趟旅行收好收滿

Haven 的高松行程，是三天兩夜旅行的最佳示範。第一站從象徵性的 高松城跡（玉藻公園） 開始，海水護城河與古城遺跡讓人瞬間進入故事氛圍，再一路走到地標塔與 中央商店街、寶可夢中心香川，充滿活力又好拍。第二天進入世界級名園 栗林公園，庭園的光影、池水倒影美得像藝術品。接著前往屋島寺、四國村與展望台，從山上望向瀨戶內海的景色讓他直呼震撼。最後跳上船走訪 小豆島，天使之路、橄欖公園與寒霞溪的景色讓旅程完整度爆棚。Haven 讓我們看到高松「景點密度高但超級好走」的魅力。點我看更多



▲城市 × 名園 × 小豆島，一趟旅行收好收滿





東京走著瞧：跳島 × 海景 × 拍照名所，一次把小豆島玩透

偉恩的旅程完全抓住瀨戶內海的精華——跳島、看海、拍照。他落地後直奔 小豆島，在夕陽下走上會隨潮汐出現的 天使之路，金色光線照在沙洲上的畫面夢幻到不行。接著搭纜車登上 寒霞溪，同時看到山谷、海景與天空，是小豆島最震撼的瞬間之一。午後轉往充滿地中海氛圍的 橄欖公園，在白色風車前重現《魔女宅急便》場景，氣氛可愛又浪漫。回到高松後，他用 烏龍麵百名店 與 栗林公園當作旅程收心。偉恩的三天行程展示了高松＋小豆島「時間不長，但收穫滿滿」的跳島路線。點我看更多



▲被《米其林綠色指南》評為三星景點的栗林公園，是日本最大規模的回遊式庭園





莓姬貝利：城市散步 × 文青海港 × 名園，最貼近生活的高松樣貌

喜歡城市慢旅行的人，一定會愛莓姬貝利的高松方式。她從台中直飛抵達後，先在海水護城河旁的 高松城跡 開啟旅程，再散步到海邊倉庫改造的 北濱Alley，坐下來喝杯咖啡、看海、拍照，是她心中最舒服的城市角落。回到市中心的 中央商店街，長達 2.7 公里的拱廊街結合美食、甜點與雜貨，是能真正感受到高松生活節奏的地方。最後，她走進米其林三星景點 栗林公園，在池畔看光影落在松林間，庭園的寧靜讓旅程自然沉澱。莓姬貝利用散步的方式，呈現高松最柔軟、最迷人的一面。點我看更多



▲城市散步 × 文青海港 × 名園，最貼近生活的高松樣貌





凱的食尚日記：賞楓 × 不自駕 × 琴電，一條最輕鬆的秋日路線

凱的旅程主題是「不開車也能玩透高松」。靠著琴電，她走訪市區、海邊、神社與庭園，每一站都輕鬆到達。深秋時分，她登上擁有 785 階階梯的 金刀比羅宮，沿途被楓葉與銀杏包圍，美得讓人不自覺放慢腳步。旭社的雕刻、御本宮的視野，都讓人感受到古老神社的莊嚴與故事感。她也到訪寶可夢迷會尖叫的 呆呆獸公園 與 AEON MALL，讓旅程多了可愛又好逛的元素。最後在 栗林公園 收集秋色倒影，成為此行最難忘的畫面。凱的路線證明，高松是最適合靠大眾交通深度旅行的城市之一。點我看更多



▲賞楓 × 不自駕 × 琴電，一條最輕鬆的秋日路線





星宇航空台中直飛高松：四種玩法的共同起點，就是更輕鬆的旅程

無論是跳島、賞楓、城市散步或名園巡禮，四位旅人的旅程都有同一個起點，台中直飛高松真的讓旅行變得更輕鬆。星宇航空提供舒適座椅、細緻服務與台中機場貴賓室體驗，飛行時間約 2.5～3 小時，落地後交通簡單、景點分布集中，是中部旅客探索四國最順暢的方式。



高松沒有大城市的壓力，也沒有度假勝地的距離感，而是一座能讓旅人按照自己的步調，找到最適合旅行節奏的地方。想更輕鬆安排旅程，可查看星宇航空航班資訊：https://www.starlux-airlines.com/flights/zh-tw/flights-from-taichung-to-takamatsu