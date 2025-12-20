請假一天也能出國！跟著東京走著瞧，三天玩翻瀨戶內海：天使之路、寒霞溪、橄欖公園到電影村一次走透透。

這次東京走著瞧的偉恩從台中搭乘星宇航空直飛高松，不只行程緊湊得剛剛好，跳島旅遊的節奏也超放鬆。只要請一天假，就能用週末輕鬆安排三天兩夜的海島旅程，邊吃烏龍麵、邊看瀨戶內海的風景。高松的魅力不只是城市方便，小豆島的自然景觀與人文風景，更讓旅程的每一天都有驚喜。
海島 × 日落 × 跳島旅行：天使之路是小豆島最浪漫的開始
偉恩落地後直接從高松港搭船前往瀨戶內海第二大島小豆島，島上輕鬆自在的氛圍與港景一出現，就讓旅程瞬間慢下來，是非常適合週末放鬆的小島。
人文 × 烏龍麵 × 城市漫步：電影村與高松的在地生活感
小豆島的文化底蘊濃厚，其中最具代表性的是 二十四隻眼睛電影村。以昭和時期漁村與木造校舍為主題，保留了當年電影的拍攝場景。偉恩在這裡彷彿走入時代故事裡，木造建築、海岸步道與復古景色非常適合慢慢逛、慢慢拍。
回到高松後，旅程一定少不了「烏龍麵巡禮」。偉恩此行造訪多家香川烏龍麵百名店，從「さか枝うどん」到「山田家」，每一家都有截然不同的口感與湯頭，對烏龍麵愛好者來說，高松真的有無限挖不完的名店。
偉恩的三天旅行，把沙道日落、島嶼景色、纜車大景、文青電影村到烏龍麵名店一次收進行程裡。跳島旅遊的輕鬆感，加上高松市區的便利，一趟旅行就能切換多種風格。從台中搭乘 星宇航空直飛高松，不論是中南部的旅人，或想找個節奏剛剛好的日本目的地，小豆島與高松都會是非常好上手的選擇。想更輕鬆安排旅程，可查看星宇航空航班資訊：https://www.starlux-airlines.com/flights/zh-tw/flights-from-taichung-to-takamatsu
照片/文 特約KOL 東京走著瞧
Youtube：https://www.youtube.com/@tokyogogolook/
Facebook：https://www.facebook.com/tokyogogolook