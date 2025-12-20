請假一天也能出國！跟著東京走著瞧，三天玩翻瀨戶內海：天使之路、寒霞溪、橄欖公園到電影村一次走透透。



這次東京走著瞧的偉恩從台中搭乘星宇航空直飛高松，不只行程緊湊得剛剛好，跳島旅遊的節奏也超放鬆。只要請一天假，就能用週末輕鬆安排三天兩夜的海島旅程，邊吃烏龍麵、邊看瀨戶內海的風景。高松的魅力不只是城市方便，小豆島的自然景觀與人文風景，更讓旅程的每一天都有驚喜。

海島 × 日落 × 跳島旅行：天使之路是小豆島最浪漫的開始

偉恩落地後直接從高松港搭船前往瀨戶內海第二大島小豆島，島上輕鬆自在的氛圍與港景一出現，就讓旅程瞬間慢下來，是非常適合週末放鬆的小島。



▲小豆島天使之路（Angel Road），只有退潮時會出現的沙洲把島與島連成一線



第一站來到超人氣景點 天使之路（Angel Road），只有退潮時會出現的沙洲把島與島連成一線，搭配金色夕陽，是很多情侶、旅人心中的夢幻場景。偉恩特別選在日落時分造訪，光影倒映在沙道上，畫面夢幻得像電影一樣。小豆島的跳島旅行也非常值得體驗，瀨戶內海有許多島嶼，每一座都各有風景，搭船移動是最日常、也最像度假的方式。





自然美景 × 地中海風情：寒霞溪與橄欖公園的雙景魅力

第二天的行程從寒霞溪纜車開始。被列為「日本三大溪谷」之一的寒霞溪，能同時看到山谷、天空與海景，是日本少見的立體視野。偉恩說這裡是必訪景點，尤其在秋天更能看到整片紅葉從山谷一路延伸到海岸，景色壯觀到讓人忍不住多拍幾張。

▲充滿度假氛圍的橄欖公園（Olive Park）



接著來到充滿度假氛圍的橄欖公園（Olive Park）。因為氣候類似地中海，小豆島成為日本第一個成功栽種橄欖的地方，也是國內90%本地橄欖產量的來源。園區中最吸睛的就是白色風車與《魔女宅急便》真人版取景場景，大家也可以在這租掃把，拍下象徵性十足的飛行照。





人文 × 烏龍麵 × 城市漫步：電影村與高松的在地生活感

小豆島的文化底蘊濃厚，其中最具代表性的是 二十四隻眼睛電影村。以昭和時期漁村與木造校舍為主題，保留了當年電影的拍攝場景。偉恩在這裡彷彿走入時代故事裡，木造建築、海岸步道與復古景色非常適合慢慢逛、慢慢拍。

回到高松後，旅程一定少不了「烏龍麵巡禮」。偉恩此行造訪多家香川烏龍麵百名店，從「さか枝うどん」到「山田家」，每一家都有截然不同的口感與湯頭，對烏龍麵愛好者來說，高松真的有無限挖不完的名店。

▲旅程一定少不了烏龍麵巡禮



最後再以 栗林公園作為旅程收心。被《米其林綠色指南》評為三星景點的栗林公園，是日本最大規模的回遊式庭園，步道行走之間，每一幕都像從日式畫卷裡走出來。



▲被《米其林綠色指南》評為三星景點的栗林公園，是日本最大規模的回遊式庭園





小豆島與高松的三日組合，是最輕鬆、最滿足的週末出國行程

偉恩的三天旅行，把沙道日落、島嶼景色、纜車大景、文青電影村到烏龍麵名店一次收進行程裡。跳島旅遊的輕鬆感，加上高松市區的便利，一趟旅行就能切換多種風格。從台中搭乘 星宇航空直飛高松，不論是中南部的旅人，或想找個節奏剛剛好的日本目的地，小豆島與高松都會是非常好上手的選擇。想更輕鬆安排旅程，可查看星宇航空航班資訊：https://www.starlux-airlines.com/flights/zh-tw/flights-from-taichung-to-takamatsu



