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高雄最頂美式 炸雞教父，酥脆卡滋保有肉汁、獨門特製炸物熟悉的好味道 X 卡滋嗑炸雞回歸 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025燈會攻略
2025-02-10 17:18:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄最頂美式 炸雞教父，酥脆卡滋保有肉汁、獨門特製炸物熟悉的好味道 X 卡滋嗑炸雞回歸 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

讓很多炸雞老饕熟悉的美式炸雞 卡滋嗑炸雞回歸
朋友眼睛都很銳利，看到熟悉的 Tony 老闆，都知道是 卡滋嗑炸雞創始者
與團隊攜手推出 Tony Foodie 炸雞教父，明亮舒適的內用用餐環境
一開業很多上班族午餐、晚餐都特地來吃
不僅有炸物美食，還有洋洋灑灑的鍋燒麵食

高雄好吃美式炸雞，絕對不能不知道這間 Tony Foodie 炸雞教父

。試賣活動 即日起到2/13 買二送一 (雞腿、腿骨、雞翅) 數量有限送完為止
。開幕活動 2/14~2/15 下午17:00 每日免費贈送 100份 去骨雞腿排
    需追蹤粉絲頁、發送限時動態

Tony Foodie 炸雞教父 美式炸雞
位置：高雄市新興區中正三路54號
電話號碼： 0905 009 002
營業時間：11:00~20:00(週日公休)
IG：https://www.instagram.com/tonyfoodie2013
粉絲團：Facebook

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Tony Foodie 炸雞教父 位置點就是以前老字號 卡拉包泰式餐廳
鄰近商辦最受歡迎的炸雞教父，不僅可以炸雞還有洋洋灑灑鍋燒、泡麵麵食

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很鮮明的美式風格速食店，可以內用太棒了
可以吃到熱呼呼現炸出爐的炸雞排、炸物美食

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還推出了鍋燒麵食，深受上班族喜歡
下午時段持續營業，下午茶時段人潮少、可以悠悠哉哉好好的享用

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採用自助式點餐，會提供號碼單自助取餐
當天下午時段來用餐很悠哉，人潮少、服務人員不忙就會幫忙送餐唷!

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熟悉的美式炸雞回來了，以前在公司上班最常買的下午茶美食
現在中午營業到晚上，多了鍋燒麵食可選，炸物、鍋燒一次滿足

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海報是刺青師傅所繪製，非常歐美風格

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。試賣活動 即日起到2/13 買二送一 (雞腿、腿骨、雞翅) 數量有限送完為止
。開幕活動 2/14~2/15 下午17:00 每日免費贈送 100份 去骨雞腿排
需追蹤粉絲頁、發送限時動態

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可以先找喜歡的位置，再到櫃台點餐、結帳

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炸雞教父 菜單

高雄好吃的美式炸雞、炸物，最愛去骨雞腿排，懶人最愛!!

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洋洋灑灑 菜單

洋洋灑灑鍋燒製麵所有鍋燒系列、泡麵系列可選
能吃到異國風味、台式古早味風味

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中午、晚餐人潮每次來都很多人
很推薦下午時段來用餐，可以悠哉悠哉大口開吃

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外送平台訂單也很多，不方面出門就直接線上點餐
吃完可以隨手把餐盤餐具回收到回收櫃

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四川麻奶鍋燒麵
不僅有炸物，還可以吃到鍋燒、泡麵等鍋燒麵食，現點製作
不使用料理包，都是自家研發的口味

大推這款四川麻奶，椒麻香氣很濃郁，湯頭帶有乳香滋潤提味，湯頭越喝越好喝

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意麵選用鹽埕老字號新順發製麵行，尼力也很愛 新順發製麵行的意麵

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整個吸附滿滿的湯汁，尾韻帶出椒麻香氣層次堆疊
加上意麵口感超好也很鹹香夠味，絕對開胃

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很貼心的使用剝殼蝦子，免沾手大口吃
一碗裡面高達三尾新鮮蝦子

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肉片也都是火鍋店使用的等級，肉感相當有層次
重口味絕對要點這款 四川麻奶鍋燒麵，超好吃

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泡菜起司拉麵
帶有韓式風味的泡菜起司拉麵 ，有起司鹹香與乳香，滋潤韓式泡菜很開胃

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一個人獨享剛剛好，而且下午茶亦可吃到鍋燒麵食
整個溫暖胃口又很提神

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泡菜帶有清脆與酸辣度

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使用韓國拉麵保有Q度口感，整個把湯頭的香氣都拉上來
冷冷的天氣來上一碗，真的很幸福

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加上韓國拉麵口感很Q，不擔心

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炸雞也都是現點現炸，稍微耐心等候

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炸物都會使用紙袋分裝，吃起來很便利，也不擔心沾手，都是使用炸物紙袋

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高雄好吃炸雞、炸雞排，味道跟卡滋嗑一模一樣，熟悉的味道回來了！
創立於2013年，短暫休息重新升級回歸炸雞教父

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現在來吃正餐，都是一碗鍋燒麵配上一塊炸雞或者去骨雞腿排，滿足！

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約起來，開吃囉！

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經典美式 去骨雞腿排
最卡滋好吃的去骨雞腿排，懶人最愛不用啃骨頭，大口大口吃

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很有厚實感的口感，咬下會爆出肉汁~吃起來很爽!

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很厚實一塊，加上美式炸粉口感層次超級豐富
尤其當下吃真的每一口都很豐富酥脆口感

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獨門特製灑粉，整個讓去骨雞腿排好開胃
鹹香夠味且獨門香氣，還保有豐富的肉汁

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這不是油，是雞腿排本身的肉汁
整個滋潤提味，鮮嫩肉感帶出外皮酥脆卡滋

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雞米花 四川椒麻
全新首發口味 四川椒麻的雞米花
推薦給跟我一樣愛香辣重口味饕客

這款也是獨門調配的口味，四川椒麻粉很夠味
讓原味的雞米花多了辣味靈魂挑逗味蕾

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好吃不油膩，整個椒麻香氣都湧上來
保有雞米花本身的肉質香甜，椒麻、辣味堆疊，真的一口接一口，尾韻的辣度是舒服的

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可以升級附餐飲品
單眼佬涼茶（瓶裝）是無咖啡因的冷泡茶，獨門滋味帶有甘草風味，嘴裡會回甘也很解膩

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B餐 雞腿 X 2、腿骨 X 2

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雞腿也是最暢銷的，直接大口啃食獨享超爽
獨家的椒鹽提味、帶出美式炸雞外皮酥脆層次口感，就是美味好吃

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薯球三兄弟 小花薯球、微笑薯餅、黃金薯泥球

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小孩愛吃已回購
黃金薯泥球口感更加酥脆帶有綿密薯泥口感，鹹香甜味好吃
小花薯球也好吃，花朵造型很療癒～細膩鹹香引出綿密薯泥

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亦可外帶，可打電話預訂快速取餐
外送平台都可訂購到炸雞教父、洋洋灑灑鍋燒

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新潮美式的明亮用餐環境，可以吃到炸物、鍋燒美食

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中午營業到晚上，下午茶也可以來放空放鬆愜意吃炸物、鍋燒

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門市內用洗手臺、廁所可使用

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高雄速食炸物專賣店 多了 炸雞教父可選

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美式炸雞就吃炸雞教父

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搭捷運到信義國小走路2分鐘
開車來對面就有停車場

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