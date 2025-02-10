讓很多炸雞老饕熟悉的美式炸雞 卡滋嗑炸雞回歸

朋友眼睛都很銳利，看到熟悉的 Tony 老闆，都知道是 卡滋嗑炸雞創始者

與團隊攜手推出 Tony Foodie 炸雞教父，明亮舒適的內用用餐環境

一開業很多上班族午餐、晚餐都特地來吃

不僅有炸物美食，還有洋洋灑灑的鍋燒麵食

高雄好吃美式炸雞，絕對不能不知道這間 Tony Foodie 炸雞教父

。試賣活動 即日起到2/13 買二送一 (雞腿、腿骨、雞翅) 數量有限送完為止

。開幕活動 2/14~2/15 下午17:00 每日免費贈送 100份 去骨雞腿排

需追蹤粉絲頁、發送限時動態

Tony Foodie 炸雞教父 美式炸雞

位置：高雄市新興區中正三路54號

電話號碼： 0905 009 002

營業時間：11:00~20:00(週日公休)

IG：https://www.instagram.com/tonyfoodie2013

粉絲團：Facebook

Tony Foodie 炸雞教父 位置點就是以前老字號 卡拉包泰式餐廳

鄰近商辦最受歡迎的炸雞教父，不僅可以炸雞還有洋洋灑灑鍋燒、泡麵麵食

很鮮明的美式風格速食店，可以內用太棒了

可以吃到熱呼呼現炸出爐的炸雞排、炸物美食

還推出了鍋燒麵食，深受上班族喜歡

下午時段持續營業，下午茶時段人潮少、可以悠悠哉哉好好的享用

採用自助式點餐，會提供號碼單自助取餐

當天下午時段來用餐很悠哉，人潮少、服務人員不忙就會幫忙送餐唷!

熟悉的美式炸雞回來了，以前在公司上班最常買的下午茶美食

現在中午營業到晚上，多了鍋燒麵食可選，炸物、鍋燒一次滿足

海報是刺青師傅所繪製，非常歐美風格

。試賣活動 即日起到2/13 買二送一 (雞腿、腿骨、雞翅) 數量有限送完為止

。開幕活動 2/14~2/15 下午17:00 每日免費贈送 100份 去骨雞腿排

需追蹤粉絲頁、發送限時動態

可以先找喜歡的位置，再到櫃台點餐、結帳

炸雞教父 菜單

高雄好吃的美式炸雞、炸物，最愛去骨雞腿排，懶人最愛!!

洋洋灑灑 菜單

洋洋灑灑鍋燒製麵所有鍋燒系列、泡麵系列可選

能吃到異國風味、台式古早味風味

中午、晚餐人潮每次來都很多人

很推薦下午時段來用餐，可以悠哉悠哉大口開吃

外送平台訂單也很多，不方面出門就直接線上點餐

吃完可以隨手把餐盤餐具回收到回收櫃

四川麻奶鍋燒麵

不僅有炸物，還可以吃到鍋燒、泡麵等鍋燒麵食，現點製作

不使用料理包，都是自家研發的口味

大推這款四川麻奶，椒麻香氣很濃郁，湯頭帶有乳香滋潤提味，湯頭越喝越好喝

意麵選用鹽埕老字號新順發製麵行，尼力也很愛 新順發製麵行的意麵

整個吸附滿滿的湯汁，尾韻帶出椒麻香氣層次堆疊

加上意麵口感超好也很鹹香夠味，絕對開胃

很貼心的使用剝殼蝦子，免沾手大口吃

一碗裡面高達三尾新鮮蝦子

肉片也都是火鍋店使用的等級，肉感相當有層次

重口味絕對要點這款 四川麻奶鍋燒麵，超好吃

泡菜起司拉麵

帶有韓式風味的泡菜起司拉麵 ，有起司鹹香與乳香，滋潤韓式泡菜很開胃

一個人獨享剛剛好，而且下午茶亦可吃到鍋燒麵食

整個溫暖胃口又很提神

泡菜帶有清脆與酸辣度

使用韓國拉麵保有Q度口感，整個把湯頭的香氣都拉上來

冷冷的天氣來上一碗，真的很幸福

加上韓國拉麵口感很Q，不擔心

炸雞也都是現點現炸，稍微耐心等候

炸物都會使用紙袋分裝，吃起來很便利，也不擔心沾手，都是使用炸物紙袋

高雄好吃炸雞、炸雞排，味道跟卡滋嗑一模一樣，熟悉的味道回來了！

創立於2013年，短暫休息重新升級回歸炸雞教父

現在來吃正餐，都是一碗鍋燒麵配上一塊炸雞或者去骨雞腿排，滿足！

約起來，開吃囉！

經典美式 去骨雞腿排

最卡滋好吃的去骨雞腿排，懶人最愛不用啃骨頭，大口大口吃

很有厚實感的口感，咬下會爆出肉汁~吃起來很爽!

很厚實一塊，加上美式炸粉口感層次超級豐富

尤其當下吃真的每一口都很豐富酥脆口感

獨門特製灑粉，整個讓去骨雞腿排好開胃

鹹香夠味且獨門香氣，還保有豐富的肉汁

這不是油，是雞腿排本身的肉汁

整個滋潤提味，鮮嫩肉感帶出外皮酥脆卡滋

雞米花 四川椒麻

全新首發口味 四川椒麻的雞米花

推薦給跟我一樣愛香辣重口味饕客

這款也是獨門調配的口味，四川椒麻粉很夠味

讓原味的雞米花多了辣味靈魂挑逗味蕾

好吃不油膩，整個椒麻香氣都湧上來

保有雞米花本身的肉質香甜，椒麻、辣味堆疊，真的一口接一口，尾韻的辣度是舒服的

可以升級附餐飲品

單眼佬涼茶（瓶裝）是無咖啡因的冷泡茶，獨門滋味帶有甘草風味，嘴裡會回甘也很解膩

B餐 雞腿 X 2、腿骨 X 2

雞腿也是最暢銷的，直接大口啃食獨享超爽

獨家的椒鹽提味、帶出美式炸雞外皮酥脆層次口感，就是美味好吃

薯球三兄弟 小花薯球、微笑薯餅、黃金薯泥球

小孩愛吃已回購

黃金薯泥球口感更加酥脆帶有綿密薯泥口感，鹹香甜味好吃

小花薯球也好吃，花朵造型很療癒～細膩鹹香引出綿密薯泥

亦可外帶，可打電話預訂快速取餐

外送平台都可訂購到炸雞教父、洋洋灑灑鍋燒

新潮美式的明亮用餐環境，可以吃到炸物、鍋燒美食

中午營業到晚上，下午茶也可以來放空放鬆愜意吃炸物、鍋燒

門市內用洗手臺、廁所可使用

高雄速食炸物專賣店 多了 炸雞教父可選

美式炸雞就吃炸雞教父

搭捷運到信義國小走路2分鐘

開車來對面就有停車場