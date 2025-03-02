因為待在台中休息一年的關係，

在我剛回歸職場上班的時候，上班時間真的超難熬的~

而且還剛好遇上週六補班~~~(厭世樣)

於是我在第二周的禮拜五下班後，決定去吃點特別的~

於是我就到離公司不是很遠的中山捷運站R5出口，去品嘗常常在reels看到的新丼!!!

新丼菜單，其實現場有圖片菜單可以看，

但不知道為什麼，今天手機朦朧到好像有點想罷工了...

店內位置是狹長型的，有這種一邊是沙發的，另外一邊是放兩張椅子的

來看看自助區的部分~

豆腐超多味噌湯，味噌湯的鹹淡調得很剛好，真的很好喝

好久沒有看到平價料理的店家，提供飲料機了(感動)

當然也有提供無糖熱麥茶

我的親子丼上桌啦~

新丼最佛心的服務不只是豆腐超多的味噌湯之外，生菜沙拉，白飯都能續加，就是不怕你吃!

親子丼的雞蛋根本就是舒芙蕾，質地好鬆軟，雞肉口感柔軟又甘甜，下班來上這一碗丼飯，真的好療癒喔~

丼飯的調味本來就偏重，所以白飯好吃與否就很重要!

然後，重點來了，新丼的白飯真的好好吃喔!!!

因為調整上班時差這件事，真的太累了，

所以我這天吃了兩碗飯!白飯真的好好粗喔~(澱粉好肥好好吃喔XD)

一吃就愛上的新丼，下班或假日不知道吃什麼的話，會再回訪的!!!

新丼

地址： 103台北市大同區長安西路66號1F

營業時間： 11:30-21:30

電話號碼： 02 2555 9292