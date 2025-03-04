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「肘折溫泉」是山形縣有名的溫泉鄉之一，不知大家有沒有跟我一樣，對”肘折”這二個字產生好奇!!! 沒錯，這背後的確是有故事的 ! 已經開湯一千二百多年的肘折溫泉，因為地處偏遠，至今仍是日本有名的秘湯之一，這裏有二間旅館是日本秘湯協會的一員。但這裏的冬天非常冷，看看這裏的積雪盈尺的畫面就知道了，雪有時超過3公尺，積雪深度在日本全國數一數二，肘折幻想雪回廊~真的超美超夢幻的!

名稱：肘折溫泉 Hijiori Onsen

地點：山形縣最上郡大蔵村南山肘折

肘折溫泉地圖

這裏位於山形縣的深山之中，從JR新庄車站 搭乘[肘折溫泉方向]巴士約55分鐘才會到!

這一區只有二十幾間的溫泉旅館和十來間的商店而已，而且冬天有些店家還選擇休息呢

這裏的地形像是在一個深谷之中，所以當地政府特別建了一個這樣的道路，蜿蜒下山

因為冬天有積雪，路面會滑，我們搭的巴士只能停在上方，還是旅館的接駁車來接我們下山呢

肘折溫泉鄉景點推薦

入住的當天已經很晚了，第二天一早一行人就安排來個溫泉鄉巡禮!!

站在旅館前方橋上拍的畫面，雪量驚人，但在藍天白雲的襯托下，眼前看到的是一片夢幻的銀白世界!!

如同前面的地圖，這裏不大，所以反而可以很休閒的步行逛街，體會這裏靜靜的美好

「肘折溫泉」位於山區，積雪有時超過3公尺，積雪深度在日本全國數一數二

這裡也因為積雪深厚，舉辦各類冬季活動。

1月下旬～2月之週末期間舉辦的雪迴廊活動，會在超過3公尺的雪牆上點亮蠟燭，氣氛如夢似幻

2月下旬則舉辦鏟雪大賽，參賽者拿著鏟子鏟雪，地面最早露出的參賽者獲勝

3月中旬能看到巨大雪人「Okura君」，還有冬季煙火大會等，活動內容豐富

此外，有些住宿優惠活動主打雪下得越大，住宿費用等越便宜。亮點是降雪量超越最高積雪量時，可以免費住宿一晚！

肘折幻想雪回廊

每年1月底起至2月中旬間的週六19:00～20:00舉行，肘折溫泉的街上將點亮雪燈籠，五顏六色的火焰搖曳，展演出夢幻的空間

享受超可愛的雪景，漫步冬之雪燈的步道，很棒的回憶!

銅山川

「肘折溫泉」是於距今約一千二百多年前， 大同二年(807年)的平城天皇時代被發現的， 然後在第百代後的小松天皇御代明德二年(1391年)的正月二日開始做為溫泉場開業。

關於此溫泉的發現的傳说非常有趣。”從前， 有位名為源翁的老人從豐後國(大分縣)來到這裡， 卻在山裡迷了路不之該往哪走時， 就在此時， 菩薩般閃著光芒的老僧出現了。”此傳說被記載在緣起書裡， 此老僧正是地藏菩薩。他跟老翁說， 它曾經因折斷手肘而疼痛不堪之時， 泡了這裡的溫泉後， 商馬上就復原了， 所以應該把這溫泉的效能傳給世間的人知道。

之後， 肘折溫泉就成為附近農山村的人們消除農事疲勞的溫泉場， 此外也被當作對治癒骨折及傷口有效的湯治場而興盛

所以真的是泡了溫泉把骨折治好的故事耶!

不管故事真假，總之是個很美好的故事，不是嗎!?

我們跟著這裏溫泉協會的理事長，聽他說這裏的故事及生活點滴

突然想到如果是自由行的客人，大概比較難聽到這樣的故事，如果是旅行團前來，比較有機會了解這裏的背景故事

不過，兩種不同的旅行方式都有不同的樂趣，就看人取捨囉

山菜祭

山菜祭（5月中旬～6月中旬）期間，能在各旅館吃到肘折山區的山菜

溫泉的排入水中，自然將雪融化形成一個大洞

這也是利用溫泉的熱度將雪融化，讓路面比較好走，滿聰明的作法

說實在的 這裏的路真的好難走啊，因為雪積太厚了，有些車行人走過的地方的路面直接變成冰了，所以一不小心就會滑倒

這裏的雪積的很漂亮，像是雪白柔軟的棉花糖

這樣的場景隨著天氣而一直在變化，朗朗晴空下一秒可能會烏雲遮日，那時候的白色可能反而是一陣灰白，畫面可沒這麼好看!!

溫泉源頭

整個溫泉鄉的源頭!!

不過，這裏本來就會冒出溫泉，如果記得沒錯的話，這裏的溫泉不算深!

因為冬季氣候實在惡劣，這裏又是多雪的地區，所以有些人乾脆暫時休息，等雪融了再來

前方的路已經被雪蓋住了，走不到前方的水壩

看過阿信影集和電影的朋友一定都知道冬天的山形就是這樣的雪景!

對我們遊客來說非常夢幻，但對當地的居民來說可是苦不堪言，但~~沒關係，還是用快樂的心情跟著一起來看看肘折溫泉吧

溫泉街

我們跟隨著理事長腳步慢慢走入溫泉街裏

因為冬天人少走在溫泉街上反而體會到一種寧靜的美好!!





這是間廢棄的郵局，但好玩的是，它的窗戶是用日本郵局的標誌來設計的

肘折之燈

每年7月下旬～9月中旬的熱門活動，期間各旅館玄關前會擺設當地藝術家們製作的燈籠，妝點得夜色如夢似幻

光臨此一懷舊溫泉街，盡情體驗日本四季不同風情

肘折溫泉必買伴手禮

花羽陽

是這裏的名酒，其他伴手禮有布袋饅頭、肘折蘋果酒、肘折溫泉日本酒-花羽陽、浴鹽等

肘折溫泉早市

肘折溫泉有名的晨間市場， 婦人們直接將自己做的東西及田裡採的東西賣給旅館店家

算是日本算是很稀有的市場~但聽說也是夏天才有，這裏的冬天實在太冷了

肘折溫泉飯店推薦

湯宿元河原湯

這次旅行，我們入住了兩間旅館，交通方式：從JR新莊站開車約40分鐘

這間3星級飯店的設施十分完善，日式旅館住宿體驗，位於大藏大藏的絕佳位置，可以輕鬆探索熱門景點和在地美食

有13間精緻的客房，入住時間為下午2:30，退房時間則為上午10:30

湯宿 元河原湯(Yuyado Motokawarayu)

地址 : 山形縣最上郡大倉村南山454-1(地圖)

電話號碼 ： +81 233-76-2259

： ⇒｜Trip

丸屋旅館

這間休閒溫泉旅館坐落在道山川附近的山坡上，距離地藏洞和 458 號國道均為 2 公里。

7 間休閒客房配有平面電視和榻榻米地板。部分客房配有蒲團和傳統的短腿桌。升級客房增設起居區。

房價含早餐和晚餐，還有使用天然溫泉水的室內和露天浴室，飯店設施包括閱讀角落和休息室，提供停車位。

這間旅館的窗還滿有味道的，是日本秘湯協會的一員

丸屋旅館(Maruya Ryokan Hijiori Onsen)

地址 : 山形縣最上郡大蔵村大字南山519(地圖)

電話號碼： +81 233-76-2021

⇒Trip

旅館前的足湯!! 這裏的溫泉就是直接冒出來的

這裏的溫泉泉質：氯化物·碳酸氫鹽泉 ，泉溫：66度 ，效能：創傷·燙傷·皮膚病~~~而且也可以喝哦!!

冬天到肘折溫泉可是別有一番趣味，除了看到銀白色的雪世界外，又可以避開人潮，享受不同的寧靜感，還有種遺世獨立的美感，有機會到山形一遊的朋友，可別忘了到此一遊哦

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