宜蘭除了好山好水，還有好多美食，這次特別記錄心目中的宜蘭大學周邊銅板美食，有楊胖子蔥油餅韭菜盒必點，食尚玩家推薦，宜蘭黑秀冰店、復興鵝肉、楊婆婆麵粉煎、地熱小姐戚風蛋糕、心之所嚮甜點專賣店等，另外還有宜蘭新開24小時阿啾西拉麵圖書館、宜蘭在地人才知道的連招牌都沒有的火生餛飩麵店等等都是俗夠大碗包准滿意的宜蘭在地美食~

宜大商圈必吃：楊胖子蔥油餅韭菜盒

招牌店狗，超可愛的～

現點現煎，想吃必須排隊，人潮幾乎都沒停過。

招牌必點：韭菜盒皮脆餡香，價格親民，一個40元就有。

韭菜盒子外皮酥脆，熱熱的吃，咬下去還會爆餡，讓人一口接一口停不下來。

宜大商圈必吃：宜蘭黑秀冰店，有杯裝60元和斤賣120元，古早味綿綿冰，一吃就上癮，推薦花生口味。

宜大商圈必吃：復興鵝肉，宜蘭在地美食。

傳統黑白切小吃，招牌必點：瓜仔雞湯60，湯頭鮮甜，雞肉超大塊，現切鵝肉一盤200元，附沾醬，份量不多但相當好吃。

宜大商圈必吃：楊婆婆麵粉煎35元，

餅皮酥脆，口味甜鹹都有，也可以混搭，每加一種口味多10元。

宜大商圈必吃：火生餛飩麵店，從早到晚人潮不斷，宜大排隊名店。

經典組合：古早味乾麵30元和餛飩湯30元，平價美味銅板美食。

宜大商圈必吃：地熱小姐，戚風蛋糕專賣店，四吋蛋糕150元起就有，每天出爐的蛋糕都不一樣以現場為主。

宜大商圈新開游饗創意中式定食，當天前往包場客滿留待下次品嚐。

現在正值櫻花盛開美不勝收。

地點就在游饗餐廳旁，最新花況2025/2/28

宜大紅樓老樹展演廣場提供戶外免費休憩空間，為最佳中繼休憩站。

宜蘭新開阿啾西拉麵圖書館，24小時營業，半夜肚子餓可以來吃。

無人泡麵店，店內裝潢的還不錯，用餐環境整齊明亮，低消99元起。

使用機台自助付款，多樣式選擇複合式餐飲服務，

這裡有多達68種口味可以選擇，有免費的吧台區，提供各式配料蔬菜免費添加。

楊胖子韭菜盒蔥油餅：宜蘭縣宜蘭市復興路一段90號；營業時間：14:00-19:30（周六公休）

Ajussi -阿啾西拉麵圖書館-宜蘭神農店：宜蘭縣宜蘭市神農路二段40號

心之所嚮甜點專賣店：宜蘭市復興路一段115號；營業時間：12:00–20:00 (售完為止)（周二、三公休）

黑秀冰店：蘭縣宜蘭市擺厘路16-1號：13:00-22:00（周四、五公休）

復興鵝肉：宜蘭縣宜蘭市復興路一段129號；16:00-23:00（周一公休）

楊婆婆麵粉煎豆花：宜蘭縣宜蘭市神農路二段3號；13:00-23:00（周一公休）

火生餛飩麵店：宜蘭縣宜蘭市神農路二段3號；07:30-22:00（周二、三公休）

地熱小姐（宜蘭店）宜蘭縣宜蘭市女中路一段206號；12:30-18:30（周二、三公休）

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