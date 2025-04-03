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【台北食記】星巴克(保安門市) - 在巴洛克風格古宅內的星巴克品嘗咖啡太有FU

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2025-04-03 22:22:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【台北食記】星巴克(保安門市)

 

星巴克保安門市位在大稻埕的巴洛克式風格古宅內，古宅早期是鳳梨罐頭富商葉金塗所有，之後經過多次輾轉，最後隨著星巴克進駐，這裡成了很有古典氣息的咖啡館，在大稻埕或迪化街逛累了，不妨走進這間星巴克點杯咖啡，靜下心來感受一下這棟古宅的魅力吧！

搭乘捷運站至大橋頭站下車，步行約6分鐘可抵達，開車前往可停全國停車場重慶站大稻埕公園地下停車場。

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

【台北食記】星巴克(保安門市)

▲星巴克保安門市外觀是一棟三層樓的紅磚建築，牆面上有許多巴洛克獨有的華麗配件。

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

▲點餐與1樓座位區在同一個入口，要前往2、3樓須從另一個入口進入。

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

▲騎樓的牆上訴說著葉金塗古宅的歷史。

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

【台北食記】星巴克(保安門市)

▲一樓層架上展示著琳瑯滿目的杯子和周邊商品，玻璃櫃內有蛋糕、簡餐等點心。

 

菜單請看->星巴克官網

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

▲一樓唯一的用餐空間不大，只有一組六人坐座位，大部分的座位區都在樓上。

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

【台北食記】星巴克(保安門市)

▲通往樓上的旋轉樓梯很美，星巴克稍微布置一下後更有味道了！

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

▲在午後的窗邊閱讀或聊天非常愜意，陽光懶洋洋的灑進地上，形成一幅很棒的風景。

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

▲室內的吊燈、窗外的羅馬柱都是這間老宅的特色，怎麼拍都很好看。

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

▲2、3樓都是長型的用餐空間，靠窗座位區的採光非常好，能欣賞窗外的台北街景。

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

【台北食記】星巴克(保安門市)

焦糖瑪琪朵(中) 145元：表面的奶泡打得極為綿密，焦糖甜度適中，剛好綜合掉咖啡的苦味，整體喝起來極為順口。

 

【台北食記】星巴克(保安門市)

松露生巧克力蛋糕 100元：使用法國Michel Cluizel 72%巧克力，巧克力極為香醇不苦澀，搭配夾層內的奶油一起入口增添絲滑的口感。

 

 

雞蛋糕短評：建築原是鳳梨罐頭富商的豪宅，經過多次轉手變成今日的星巴克，建築內古色古香，二、三樓採光非常棒，是間讓人穿越時光的星巴克。


用餐環境★★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★☆
CP值★★★★


【星巴克保安門市美食資訊】

地址：台北市大同區保安街11號
電話：0225578493
官網：http://www.starbucks.com.tw/
營業時間：07:00–21:30
外送：foodpanda
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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美味度
4.17
服務品質
4.33
裝潢氣氛
4.50
CP值
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