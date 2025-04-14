今天跟大家分享一個超讚的富士山住宿地點，如果夢想著一打開窗就能看到絕美的富士山美景，那這間位於河口湖的富之湖酒店Tominoko Hotel你絕對要收進口袋名單啦！這間富士山景飯店真的是第一排的搖滾區，讓你窩在房間裡就能把富士山和湖光山色一次盡收眼底，而且最便宜一晚竟然只要台幣1800元起，還包含豐盛的一泊二食吃到飽，CP值真的爆表啦！

Tominoko Hotel 在哪？

富之湖酒店就位在河口湖大橋附近，只要跟著導航走，保證不會迷路啦！而且它離河口湖車站大概3公里，離富士急高樂園也才4公里左右，飯店還有提供火車站的接駁服務喔，不管你是搭車還是自己開車來玩都超級方便的。

這邊也貼心提醒一下自助旅行的小幫手們，如果想訂這間富之湖酒店，可以在Agoda 訂房網、Booking.com、Trip.com、Hotels.com、eZtravel易遊網、日本旅遊預訂網站 上找找看喔。

停車場

如果喜歡自駕遊富士山的朋友，那更要選這間富之湖酒店啦！因為他們樓下就有超大的免費停車場，讓你不用擔心停車的問題，想在這裡多待一點時間好好欣賞美景也沒問題。

一走進富之湖酒店的櫃檯大廳，濃濃的日式氛圍馬上就撲鼻而來，辦理完Check in就可以準備進房間囉！ 雖然我們抵達的時候已經是傍晚了，而且這次只住一個晚上，隔天早上雖然很希望可以幸運看到完整的富士山，結果還是被厚厚的雲層擋住了，嗚嗚，但沒關係，這樣才有下次再來玩的動力嘛！不過當天傍晚我們還是有看到富士山的喔，雖然夏天的富士山頭沒有白雪，但還是讓我們超級開心的。

富士山景雙床房

這次我們入住的是富士山景雙床房，房間雖然不算很大，但兩個人住空間是絕對夠用的，而且房間是直接面對湖景的，還有一個獨立的小陽台喔！ 房間的陳設看得出來是比較有歷史感的飯店了，不像現在很多新飯店那樣新穎，但是整體來說是非常乾淨舒適的。

房間的床上貼心地準備了浴巾和浴衣，房內也有簡單的衣櫥和化妝台。 隔天早上為了想說碰碰運氣看能不能看到日出，我們很早就起床跑到陽台，結果還是被厚厚的雲層擋住啦，殘念！

陽台

簡單的衣櫥旁邊有一個小小的保險箱和小冰箱。 化妝台上則是備有茶包、茶杯、熱水壺和吹風機等等。

再來看看浴室的部分，空間也是小小的，是採乾濕分離的設計，不過這間房型只有淋浴設備喔！ 備品像是牙刷、洗手乳、沐浴乳、洗髮乳都有準備。

廁所

廁所的空間也不大，馬桶是免治馬桶，設備簡單但是該有的都有。

富之湖酒店的六樓是休閒樓層，這邊有設置自動販賣機和按摩椅，泡完湯可以在這邊稍微休息一下，而且這邊還有大片的窗戶可以欣賞河口湖的美景，真的很棒！

景觀大浴場

飯店的溫泉SPA有分室內和戶外的，不過這次我們時間不夠，所以就沒有去泡湯了，下次有機會入住一定要去體驗看看！

接著來看看餐廳的部分，餐廳在一樓櫃檯旁邊，入住都有附贈晚餐和早餐的Buffet喔！ 雖然我個人覺得早晚餐的菜色就普普通通，但以這樣的房價來說，有包含早晚餐已經很不錯了啦！

晚餐Buffet的菜色大家可以參考照片，有一些品項還不錯吃，但整體來說就是一般的Buffet，不過如果你沒有自己開車，有Buffet真的會方便很多。

早餐Buffet的可頌和餐包我覺得還不錯，簡單吃飽是沒問題的，因為我們後面還有其他的行程，所以就沒有吃太多，哈哈！

這張是我們入住當天傍晚拍到的景色，那時候還可以看到富士山喔，傍晚的富士山看起來也很美呢！

這張就是隔天清晨的景色，富士山幾乎都被雲層遮住了，只露出了一點點山頂，雖然有點可惜，但能看到這樣的景色我已經很滿足了！

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