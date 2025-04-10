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海綿寶寶-無限想像25週年快閃店2024.12.21-2025.04.06

2025-04-10 16:40:12 文字：Hayli Ann
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Hayli Ann

Hayli Ann

海綿寶寶我相信應該是很多人的回憶之一...

但在我在大學之後，就沒有時間看海綿寶寶了...

 

一開始看海綿寶寶的時候，我真的看不懂海綿寶寶，只知道海綿寶寶笑聲很吵很無腦...

但踏入社會之後，我終於懂海綿寶寶，也非常羨慕海綿寶寶了...

海綿寶寶-無限想像25週年快閃店2024.12.21-2025.04.06

看完艾絲樂小兔、奶油熊快閃店之後，接著就來到旁邊參觀海綿寶寶無限想像快閃店

海綿寶寶-無限想像25週年快閃店2024.12.21-2025.04.06

看到色彩繽紛的海綿寶寶的板子之後，整個回憶湧上心頭~

從不懂海綿寶寶，理解海綿寶寶，最後成為章魚哥(蛤?)

上班真的沒有辦法跟海綿寶寶一樣很開心ㄟ...我真的非常羨慕海綿寶寶~

海綿寶寶-無限想像25週年快閃店2024.12.21-2025.04.06

海綿寶寶跟派大星是BFF(一輩子的好朋友)，誰都不能拆散他們!

ㄜ...如果你是把海綿寶寶當卡通在看的，最好不要知道海綿寶寶的秘密~

海綿寶寶-無限想像25週年快閃店2024.12.21-2025.04.06

口渴的話可以買一罐汽泡水解渴喔~

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海綿寶寶的姓名貼是絕對不採雷的周邊~

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色彩豐富，又樂觀的海綿寶寶，真的好可愛喔~

海綿寶寶-無限想像25週年快閃店2024.12.21-2025.04.06

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海綿寶寶的周邊並沒有很多，可是現場很多很好看的畫作可以欣賞

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在展場裡面看來看去，果然還是外頭的海報牆跟海綿寶寶彩虹最好看~

喜歡海綿寶寶，想要回憶海綿寶寶的朋友，趕快趁清明連假最後一天來看海綿寶寶吧~

 

海綿寶寶無限想像快閃店

地點:華山1914園區

期間:2024.12.21-2025.04.06

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