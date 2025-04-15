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撰文/攝影/影片 李筱維 (YouTube 米米瘋ViViFunTV) 圖文影版權所有，請勿隨意轉貼翻拍以免侵權！

三代同堂出國旅遊需考量長輩與學童幼童需求。行程安排最好鬆散一點，避免過度奔波，選擇交通便利、設施完善的住宿。餐飲方面，注意長輩飲食習慣與孩童口味，可安排彈性用餐時間。醫療與保險不可少，備妥常用藥品及旅遊平安險。尊重各年齡層的步調與喜好，適時分組活動或安排休憩時間。最重要的是互相體諒，才能共創溫馨美好的回憶。

圖說：三代同堂輕鬆開心出遊有絕招，搭郵輪吃喝玩樂通通包起來就是爽！拍攝於沖繩美國村。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

三代同堂搭麗星郵輪出遊優點多多，船上設施豐富，從兒童遊戲區到長輩休憩空間應有盡有，滿足各年齡層需求。餐飲選擇多元，免費餐廳就有3個，長輩若吃不習慣西餐，船上的中式料理非常好吃，無須煩惱眾口難調。移動便利，省去拖運行李、頻繁換飯店的辛勞，行李還不限重限，要買多少伴手禮都可以，很多人搬日本家電。一年出一次國就選擇露台房孝順父母，航程中可欣賞海景，飯後可參與精彩娛樂活動，共享歡樂時光。靠岸後亦可輕鬆參與岸上行程，彈性安排。整體而言，搭郵輪舒適、便利且多元的旅遊體驗，非常適合三代同堂輕鬆享受共遊樂趣。

圖說：麗星郵輪用心打造海上渡假樂園，無論在房間露台、泳池、船頭、船長室、棕櫚閣，每個角落都可以很Chill的享受大海與夕陽。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：我們訂了2間露台房，空調可以快速冷，床很軟Q枕頭有2款可以任選，沙發可以活用變成床，整體來說很好睡，孩子半夜都沒有哭，一覺到天亮！浴厠乾淨，水壓夠熱水熱得很快，馬桶像飛機一樣。船上及陸地上的網路，可以到7檈櫃購買，我們陸地上使用JetFi eSIM，無法使用的就租借Wi-Fi機，下船後網路🛜超順暢，限動打卡完全沒問題，不只找地圖，購物比價，還可以防止走失。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

郵輪上的三代同堂

這次我挑戰了三代同堂一起搭郵輪遊日本6天5夜（1打3加老），帶著銀髮族75歲Tony 父親（孩子外公）、學齡前6歲幼稚園大班 Roy弟弟、學童11歲小五生 Angela姐姐、青少年13歲國一生 Justin哥哥，慶祝兒童節的親子孝親之旅，踏上期待已久的麗星郵輪首航！老實說比我一個人自駕輕鬆太多了，彼此互相體諒的修養大爆發，偶爾弟弟早上起不來，偶爾排解三寶小吵架，郵輪上的活動無敵精彩，每一個年齡層都能滿足，許多互動表演對小朋友都超好，百分之百親子友善的郵輪。第三次踏上這艘船，哥哥Justin和弟弟Roy和我爸爸Tony是第一次參與首航，就像見證一段歷史的開始，內心充滿感動耶！超喜歡船上熱情的慶祝氛圍，以及每天從早到晚各種精彩的活動和表演，讓我們目不暇給。

圖說：銀髮族75歲Tony覺得船上的活動及餐廳美食都很讚，岸上觀光按排的充實。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：學齡前6歲幼稚園大班 Roy弟弟這次在船上大玩特玩，岸上觀光完全跟得上腳步，100%親子友善，媽媽們放心帶孩子上船吧！「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：在13F籃球場海上踢足球⚽️、打籃球🏀真的好夢幻喔！球具及時間需要在12F遊戲中心預約。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

郵輪上的美食簡直讓人難以抗拒！免費的餐廳有12F的麗都5星料理自助餐、6F船中的百味軒、6F船尾的星夢餐廳，露台房5晚額外贈送6000元餐廳抵用劵，幾乎天天報到最受歡迎的7樓藍湖餐廳，可以吃到米其林牛肉麵，在船上品嚐各種異國料理，從精緻的法式大餐到道地的亞洲美食，根本就是孩子的美食文化小百科，每一道都讓人回味無窮。

圖說：星夢餐廳，中式精緻的套餐，每一道菜都可以加菜吃到飽，有現場歌唱表演，建議船上用餐時間都提早30分鐘（早餐10:00前 午餐 11:30 晚餐17:30 ）詳情依照官網規定。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：麗都自助餐，中西式餐點選擇多元，水果補充維他命C，甜點蛋糕療癒人心，想要海景用餐坐位記得提早來喔！ 「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：百味軒餐廳，用餐環境很好，這次我們吃到的是西式套餐，之前是港式飲茶，每次都會有變化，可以注意官網說明。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：8F海馬餐廳 日本料理。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：7樓 星宴餐廳，如果想在船上過重要節日，建議來這家付費餐廳，美味餐點＋高級凡賽斯餐盤＋浪漫氣氛是不是超讚的。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：7樓 絲路餐廳（付費），經典烤鴨必吃，水煮牛、酸菜魚也都很棒。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：7F 藍湖餐廳（付費）船上最受歡迎的宵夜首選，營業到4:00AM。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：7F 藍湖餐廳（付費）這是我們吃過一輪的必點美食，米其林牛肉麵，魚皮，雞翅，五青汁，咖椰吐司等都好好吃。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：圖說：7樓 絲路餐廳（付費）功夫菜很多，有機會一定要來嚐嚐。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

郵輪娛樂一極棒

麗星郵輪簡直是孩子們的天堂！13 F小小夢想家兒童俱樂部，2-12y小朋友，每天都有兩個小時免費遊玩，就像上學一樣，有專業的工作人員帶著孩子們玩遊戲、做手工，Roy弟弟玩得超級開心，都不想回房間。13 F船尾戶外有籃球場，孩子們們可以放電，12 F有桌球及室內遊戲場，VR遊戲十分搶手，可以4人一起玩，遊樂設施費用在25～50元之間很便宜，暑假可以大玩水上樂園，SPA池、滑水道和泳池超受歡迎，享受陽光和海風。

圖說：小小主廚活動，沒想到老師真的請出麗星郵輪的廚師來教學，外藉廚師上課時，還有姐姐助理翻譯與協助，真的很厲害👍 13F小小夢想家預約報名。450元/人 。 「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：12F室內遊戲室 VR遊戲大受歡迎，我們排隊等了2組，遊戲全程有工作人員協助，我自己也有加入體驗，孩子們還會分工，訓練團隊合作。50元/人 很便宜耶！「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：其他遊戲約25～50元/次 收費非常合理。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：我們每天最期待星座劇院的表演及Live Band，天天都精彩絕倫，平常要帶孩子看到這麼專業的演出不太容易，我覺得這是搭郵輪CP值最高的地方，孩子從第一天很害羞不敢參與，到最後一天大方自信的嗨翻天，媽媽我也是第一次看到孩子玩得如此開心，心裡滿滿的激動啊！也許會晚一點睡，但難得渡假幾天就放開心去玩吧！回台灣再好好睡就好～「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

麗星郵輪岸上觀光停靠了長崎、熊本、那霸3個港口

在長崎幸福的遇見櫻花滿開的橘公園，參觀了可愛的企鵝家族，日本新三大夜景的稻佐山；熊本必訪阿蘇火山博物館，在草千里奔跑，在砂千里火山地形步道漫步，品嚐了大名鼎鼎的阿蘇鮮奶，買了全日本只有北海道及熊本有純馬油；到沖繩必感受美國村的異國風情，品嚐沖繩漢堡及沖繩鹽冰淇淋，感受特色鮮明的文化風情。參加岸上觀光行程不僅讓孩子們開闊了眼界，也讓我們大人們對世界有更深的了解，最重要的是帶長輩跟小孩出門，我免去自駕的辛勞，可以一上車倒頭就睡，下車輕鬆認真體驗即可。

圖說：在九州長崎橘公園幸運的遇見櫻花滿開。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：享受在櫻花樹下野餐，餐點由麗星郵輪期間限定提供長崎蛋糕、溫泉饅頭、知名清酒及阿蘇礦泉水。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：來到長崎一定不能錯過日本新三大夜景 稻佐山，雖然我們搭乘郵輪看到的是日景，搭特色的纜車上山，360度欣賞長崎市真的好美，還可以看到我們搭的麗星郵輪喔！「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：長崎企鵝水族館，企鵝種類非常多，喂食秀的工作人員非常照顧小朋友，會特別引企鵝🐧到孩子面前停留，紀念品很可愛很好買。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：熊本知名的阿蘇火山路線上的草千里，我來過第三次了，就是值得帶家人朋友到訪的景點。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：阿蘇火山遊客中心停車場，再往上走人行步道可達砂千里（砂千里ヶ浜），是一片廣闊的火山灰平原，台灣看不到的景象，可以近距離欣賞到雄偉的烏帽子岳。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：熊本八代港周邊有許多熊本熊公仔，行程結束後抓緊時間拍照留念。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：沖繩美國村的氣氛真的很棒，美式風格的建築、復古的美式汽車、特色小店，每個角落都很好拍照，在便利商店可以買到沖繩文創T。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

圖說：沖繩必吃Blue Seal海塩冰淇淋，沖繩產紫薯，海洋渡假風的芒種、藍色冰淇淋汽水都很受歡迎。「All rights reserved. Non-commercial use only. © [米米瘋 李筱維 / @VIVIFUNTV]」

這趟麗星郵輪首航之旅，為我們創造了無數美好的回憶

一起看日出日落，一起在甲板上數星星，觀賞每天晚上精彩的表演，體驗靜音派對超有趣，還有最後一晚的暮光派對嗨翻天，絕對不能錯過，這些看似平凡的瞬間，卻成為了我們心中最珍貴的寶藏。

感謝麗星郵輪為我們帶來如此完美的親子假期！大人小孩全船體驗說中文就能通可以放心玩，這充滿愛和歡樂的旅程，讓我們更加珍惜與家人相處的時光，期待下一次海上之旅！推薦給各位媽媽，如果老公工作太忙，想帶孩子及父母出國旅行，搭郵輪就對了！愛要及時，勇敢出發！

圖說：12F棕櫚閣紅毯之夜可以跟親切的麗星郵輪船長、麗星郵輪吳明發總裁、副總裁徐牧柔及可愛的寶貝合照留念，大人小孩在這個晚上可以穿著正裝或美美的衣服一起感受Party。

以下是我們參加的岸上觀光行程參考，沖繩如果己經來過很多次了，只是想買東西，那就自由行直達國際通吧！

麗星郵輪官方網站

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「照片為本人親自拍攝，版權所有。未經授權，請勿以任何形式進行商業使用，包含但不限於廣告、行銷、產品銷售等。」

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