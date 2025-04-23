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台北【新千葉火鍋西門町店】：吃到飽，食材多到讓人來不及吃的CP值超高平價火鍋店

2025-04-23 09:28:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

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【新千葉火鍋西門町店】

      自從《這一鍋》改賣酸菜魚，我總有個西門町吃到飽火鍋又少了一間的遺憾感，那就到【新千葉火鍋西門町店】，來彌補這個遺憾吧！(4/15在桃園又新開幕了【極千葉火鍋】，食材更升級，好想去吃吃看喔！)

      ↓【新千葉火鍋西門町店】就在萬年大樓隔壁，昔日「今日百貨」，今日「誠品生活館」和「秀泰影城」的7樓，老牌港式推車茶樓「香滿樓」的樓上。

西門町萬年大樓

      ↓生意強強滾，一定要預先訂位！話說千葉火鍋是跟【我家牛排】、【貴族世家】同期崛起的火鍋吃到飽餐廳，如今「我家」以排餐+自助吧的超高CP值形式大舉展店且大獲全勝，千葉火鍋同時走過20個年頭，看來也跟進了

【新千葉火鍋西門町店】

      進場因周邊座位都已有客人入座，環境就不拍了，總之座位很多，離自助吧距離都不遠。

      ↓價位和用餐方式一張菜單即明瞭，分5996997991199四個價位，599只能使用自助吧的食材，699以上則可另點相應於該價位的肉品及海鮮。單人鍋形式，湯底有十種，任選均不加價。用餐時間2小時。我們兩位，為了想吃螃蟹，所以選擇699的套餐。

【新千葉火鍋西門町店】菜單

      先第一輪點餐，把握時間，馬上看看自助吧都有哪些東西。

      ↓輕食沙拉區，有淡菜。

【新千葉火鍋西門町店】輕食沙拉

      ↓日式壽司區：各式花壽司和現包手卷，手卷有蔬菜、鮑魚、肉鬆和龍蝦沙拉四種，一次可要兩個。

【新千葉火鍋西門町店】壽司區

【新千葉火鍋西門町店】壽司區

【新千葉火鍋西門町店】壽司區

      ↓奶茶、冰沙、可爾必思、果汁、綠茶……等各式飲料。

【新千葉火鍋西門町店】冷飲區

      ↓哇！這包裝飲料櫃像從超商搬來的，除了我們熟悉的可樂、沙士、七喜、養樂多、蘆筍汁、生活、麥香系列飲料，還有韓國的罐裝飲料。

【新千葉火鍋西門町店】冷飲區

      ↓結果我只喝了一罐葡萄柚口味波爾茶，不是喝不下，是東西太多來不及！

【新千葉火鍋西門町店】冷飲

      ↓【新千葉火鍋西門町店】咖啡、茶類熱飲區。

【新千葉火鍋西門町店】熱飲區

      ↓這也太功夫了？竟然還可自己來杯手沖咖啡！

【新千葉火鍋西門町店】咖啡區

      ↓現煮「博多豚骨叉燒拉麵」以及「台式肉燥乾麵」區。轉角邊是五顏六色的新鮮水果區，鳳梨、火龍果、蘋果、奇異果、芭樂、番茄……，我漏拍了。

【新千葉火鍋西門町店】現煮麵食區

      ↓生猛海鮮，無限供應。扇貝看了好喜歡，現在看照片，才發現沒有夾！

【新千葉火鍋西門町店】海鮮區

      ↓整個牆面的「鍋物食材區」，各式各樣的新鮮蔬菜超豐富。

【新千葉火鍋西門町店】鍋物食材區

      ↓中間這一區，各種拉麵、刀削麵、科學麵、雞絲麵、寬粉、冬粉……，還有油條、豆皮和生雞蛋，豐富程度也是令人瞠目。

【新千葉火鍋西門町店】鍋物食材區

      ↓火鍋料、肉品區：牛肉、豬肉、雞肉、羊肉……，通通有。

【新千葉火鍋西門町店】鍋物食材區

      ↓雖然是一般火鍋店的薄切肉片模樣，但品質水準以上。個人最推牛五花。

【新千葉火鍋西門町店】鍋物食材區

      ↓甜點蛋糕櫃，還有中華愛玉跟中華豆花。冰淇淋的品牌是哈根達斯，非常有誠意。

【新千葉火鍋西門町店】甜點、冰淇淋區

      ↓熟食料理、燒賣、湯品區。

【新千葉火鍋西門町店】熟食料理區

【新千葉火鍋西門町店】熟食料理區

      ↓【新千葉火鍋西門町店】炸物區。

【新千葉火鍋西門町店】炸物區

     ↓自助高湯和醬料區——也就是說，雖然一開始點餐時就選了湯底，後面如果想嘗試不同味道，可以自己換。醬料區隔壁還有餐包和自助烤土司區。

【新千葉火鍋西門町店】高湯醬料區

      ↓醬料我最推腐乳醬，搭配少許醬油、蔥花、生洋蔥、朝天椒，鍋物沾了，滋味棒到不行。

【新千葉火鍋西門町店】醬料

      才這樣繞一圈，200多種品項的自助吧，大胃王來，恐怕都沒辦法全品項開箱吧？

      ↓湯底我選義式番茄鍋，單點的螃蟹、台灣鯛魚片、翡翠大淡菜和肉品也來了。

【新千葉火鍋西門町店】螃蟹海鮮

      ↓紐澳低脂嫩牛肩。

【新千葉火鍋西門町店】紐澳低脂嫩牛肩

      ↓雪藏鮮嫩梅花豬。

【新千葉火鍋西門町店】雪藏鮮嫩梅花豬

      ↓美國雪花牛。

【新千葉火鍋西門町店】美國雪花牛

      ↓開涮！先下我最期待的螃蟹，冷凍過的，已經事先剖成兩半。

【新千葉火鍋西門町店】螃蟹

      用鹽醃過，好鹹，仍然有一絲腥味……鮮度不及格，也沒什麼肉，真的可以不用加價點。

【新千葉火鍋西門町店】螃蟹

      ↓來點花壽司壓壓底，搭配薑片和挖沙比，每款都好吃耶！不輸給日料店。壽喜燒豬肉的壽司最棒。

【新千葉火鍋西門町店】壽司

      ↓青菜種類多，品質出乎意料地好。這種「山茼蒿」(又稱「日本茼蒿」、「小葉茼蒿」)比較少見，味道也比較清香，不那麼強烈。

【新千葉火鍋西門町店】山茼蒿

      ↓奶油白菜，菜葉圓圓胖胖好可愛，吃起來真的有點奶香味，超適合用來煮火鍋。

【新千葉火鍋西門町店】奶油白菜

【新千葉火鍋西門町店】番茄

     ↓明知起司球佔胃，可是我抗拒不了，好一陣子沒看到了，新千葉火鍋這邊很多。

【新千葉火鍋西門町店】洋蔥

      ↓噢！起司爆漿！還有麻吉燒，會流出芝麻熔岩。

【新千葉火鍋西門町店】爆漿起司球

      ↓今天有酸菜魚，酸菜特別酸，還不錯。

【新千葉火鍋西門町店】酸菜魚

      ↓竟然有焦糖香吉士，這通常要漢來以上等級的吃到飽餐廳才有耶。

【新千葉火鍋西門町店】焦糖香吉士

      ↓叉燒包和水晶蝦餃有點蒸過頭了。

【新千葉火鍋西門町店】叉燒包

      ↓低脂嫩牛肩。

【新千葉火鍋西門町店】

      ↓口感偏紮實。

【新千葉火鍋西門町店】

      ↓梅花豬比較嫩。

【新千葉火鍋西門町店】

      ↓結果單點肉品我們也只點了一次，光自助吧的東西就太多，來不及吃。而且自助的肉片，品質並不輸給單點的，自己拿就好了。

【新千葉火鍋西門町店】牛五花

【新千葉火鍋西門町店】牛五花

      牛五花的油脂真的很銷魂，我就愛吃肥肉啊！

【新千葉火鍋西門町店】牛五花

      ↓蛤蜊不大顆，但肉質有彈性。

【新千葉火鍋西門町店】蛤蜊

【新千葉火鍋西門町店】

      ↓地瓜球不錯，炸雞翅跟我家牛排的有得拚。

【新千葉火鍋西門町店】炸物

      ↓霜淇淋滋味淡了些。

【新千葉火鍋西門町店】霜淇淋

      ↓哈根達斯的覆盆子、抹茶冰淇淋，奶香濃郁，果味酸甜，鍋物後吃，解膩又幸福。

【新千葉火鍋西門町店】哈根達斯

      原本以為2個小時用餐時間很充足，不料各種食材太豐富，顧此失彼，不是吃不下，是很多東西都來不及吃！

【新千葉火鍋西門町店】用餐心得：

1.自助吧超強，599的價位，200多種品項肉品、海鮮、炸物、壽司、熟食、甜點、飲料、冰淇淋，通通吃到飽，不怕人吃，CP值超高。

2.其實599就很夠吃了，除非真的想像試試特別的蝦類以及和牛，否則不必加價就很過癮。

3.蔬菜部分最棒，一定要卯起來涮青菜。

 

新千葉火鍋西門町店

地址：台北市萬華區峨眉街527

電話：02-23317288

營業時間：11:00~23:00

最晚收客時間：21:00

用餐時間：2小時

 

 

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新千葉火鍋(西門町尊爵館)

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place台北市萬華區峨眉街52號7F(西門誠品7F)
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美味度
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服務品質
3.83
裝潢氣氛
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