自從《這一鍋》改賣酸菜魚，我總有個西門町吃到飽火鍋又少了一間的遺憾感，那就到【新千葉火鍋西門町店】，來彌補這個遺憾吧！(4/15在桃園又新開幕了【極千葉火鍋】，食材更升級，好想去吃吃看喔！)

↓【新千葉火鍋西門町店】就在萬年大樓隔壁，昔日「今日百貨」，今日「誠品生活館」和「秀泰影城」的7樓，老牌港式推車茶樓「香滿樓」的樓上。

↓生意強強滾，一定要預先訂位！話說千葉火鍋是跟【我家牛排】、【貴族世家】同期崛起的火鍋吃到飽餐廳，如今「我家」以排餐+自助吧的超高CP值形式大舉展店且大獲全勝，千葉火鍋同時走過20個年頭，看來也跟進了。

進場因周邊座位都已有客人入座，環境就不拍了，總之座位很多，離自助吧距離都不遠。

↓價位和用餐方式一張菜單即明瞭，分599、699、799、1199四個價位，599只能使用自助吧的食材，699以上則可另點相應於該價位的肉品及海鮮。單人鍋形式，湯底有十種，任選均不加價。用餐時間2小時。我們兩位，為了想吃螃蟹，所以選擇699的套餐。

先第一輪點餐，把握時間，馬上看看自助吧都有哪些東西。

↓輕食沙拉區，有淡菜。

↓日式壽司區：各式花壽司和現包手卷，手卷有蔬菜、鮑魚、肉鬆和龍蝦沙拉四種，一次可要兩個。

↓奶茶、冰沙、可爾必思、果汁、綠茶……等各式飲料。

↓哇！這包裝飲料櫃像從超商搬來的，除了我們熟悉的可樂、沙士、七喜、養樂多、蘆筍汁、生活、麥香系列飲料，還有韓國的罐裝飲料。

↓結果我只喝了一罐葡萄柚口味波爾茶，不是喝不下，是東西太多來不及！

↓【新千葉火鍋西門町店】咖啡、茶類熱飲區。

↓這也太功夫了？竟然還可自己來杯手沖咖啡！

↓現煮「博多豚骨叉燒拉麵」以及「台式肉燥乾麵」區。轉角邊是五顏六色的新鮮水果區，鳳梨、火龍果、蘋果、奇異果、芭樂、番茄……，我漏拍了。

↓生猛海鮮，無限供應。扇貝看了好喜歡，現在看照片，才發現沒有夾！

↓整個牆面的「鍋物食材區」，各式各樣的新鮮蔬菜超豐富。

↓中間這一區，各種拉麵、刀削麵、科學麵、雞絲麵、寬粉、冬粉……，還有油條、豆皮和生雞蛋，豐富程度也是令人瞠目。

↓火鍋料、肉品區：牛肉、豬肉、雞肉、羊肉……，通通有。

↓雖然是一般火鍋店的薄切肉片模樣，但品質水準以上。個人最推牛五花。

↓甜點蛋糕櫃，還有中華愛玉跟中華豆花。冰淇淋的品牌是哈根達斯，非常有誠意。

↓熟食料理、燒賣、湯品區。

↓【新千葉火鍋西門町店】炸物區。

↓自助高湯和醬料區——也就是說，雖然一開始點餐時就選了湯底，後面如果想嘗試不同味道，可以自己換。醬料區隔壁還有餐包和自助烤土司區。

↓醬料我最推腐乳醬，搭配少許醬油、蔥花、生洋蔥、朝天椒，鍋物沾了，滋味棒到不行。

才這樣繞一圈，200多種品項的自助吧，大胃王來，恐怕都沒辦法全品項開箱吧？

↓湯底我選義式番茄鍋，單點的螃蟹、台灣鯛魚片、翡翠大淡菜和肉品也來了。

↓紐澳低脂嫩牛肩。

↓雪藏鮮嫩梅花豬。

↓美國雪花牛。

↓開涮！先下我最期待的螃蟹，冷凍過的，已經事先剖成兩半。

用鹽醃過，好鹹，仍然有一絲腥味……鮮度不及格，也沒什麼肉，真的可以不用加價點。

↓來點花壽司壓壓底，搭配薑片和挖沙比，每款都好吃耶！不輸給日料店。壽喜燒豬肉的壽司最棒。

↓青菜種類多，品質出乎意料地好。這種「山茼蒿」(又稱「日本茼蒿」、「小葉茼蒿」)比較少見，味道也比較清香，不那麼強烈。

↓奶油白菜，菜葉圓圓胖胖好可愛，吃起來真的有點奶香味，超適合用來煮火鍋。

↓明知起司球佔胃，可是我抗拒不了，好一陣子沒看到了，新千葉火鍋這邊很多。

↓噢！起司爆漿！還有麻吉燒，會流出芝麻熔岩。

↓今天有酸菜魚，酸菜特別酸，還不錯。

↓竟然有焦糖香吉士，這通常要漢來以上等級的吃到飽餐廳才有耶。

↓叉燒包和水晶蝦餃有點蒸過頭了。

↓低脂嫩牛肩。

↓口感偏紮實。

↓梅花豬比較嫩。

↓結果單點肉品我們也只點了一次，光自助吧的東西就太多，來不及吃。而且自助的肉片，品質並不輸給單點的，自己拿就好了。

牛五花的油脂真的很銷魂，我就愛吃肥肉啊！

↓蛤蜊不大顆，但肉質有彈性。

↓地瓜球不錯，炸雞翅跟我家牛排的有得拚。

↓霜淇淋滋味淡了些。

↓哈根達斯的覆盆子、抹茶冰淇淋，奶香濃郁，果味酸甜，鍋物後吃，解膩又幸福。

原本以為2個小時用餐時間很充足，不料各種食材太豐富，顧此失彼，不是吃不下，是很多東西都來不及吃！

【新千葉火鍋西門町店】用餐心得：

1.自助吧超強，599的價位，200多種品項肉品、海鮮、炸物、壽司、熟食、甜點、飲料、冰淇淋，通通吃到飽，不怕人吃，CP值超高。

2.其實599就很夠吃了，除非真的想像試試特別的蝦類以及和牛，否則不必加價就很過癮。

3.蔬菜部分最棒，一定要卯起來涮青菜。

【新千葉火鍋西門町店】

地址：台北市萬華區峨眉街52號7樓

電話：02-23317288

營業時間：11:00~23:00

最晚收客時間：21:00

用餐時間：2小時

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