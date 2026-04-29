大魔大満足鍋物中和店新開幕！夢幻A5和牛部位大升級，頂級海陸肉品一次滿足，雙人套餐再加碼霸王手臂蝦也太...

這家火鍋cp值超級高，愛吃日本和牛的朋友，在這裡可以享受一次滿足

中和美食《大魔大満足鍋物》真的超厲害的，平均客單只要688-988就能吃到和牛，份量跟品質真的厲害到不行！

4月初開幕，壽星和牛88折，和牛雙人套餐再加碼霸王手臂蝦，愛吃和牛的人有福了〜

大魔‧大満足鍋物 中和店｜品牌介紹

大魔大滿足鍋物在新北有六家店，中和、蘆洲、板橋、三峽跟新莊都有分店

頂級進口肉品現點現切，堅持每日蔬果熬湯，進口海鮮直送，新鮮高品質做最用心的火鍋店

大魔‧大満足鍋物 中和店｜交通資訊

位於中和中山路二段上，近家樂福中和店，捷運環狀線中和站出口步行2分鐘即可抵達

大魔‧大満足鍋物 中和店｜裝潢

店內風格走摩登時尚風，以復古摩登感座位搭配藝術畫牆面，還有霓虹燈管，和綠色植栽做裝飾，霸氣的挑高空間與優雅燈光營造高級感

空間挑高、桌距又寬，坐下來那刻只有一個感覺：舒服到不想走

大魔‧大満足鍋物營造出一個非常放鬆、又舒適寬敞的用餐環境！

包廂設計，沒有隔壁桌的吵鬧、沒有外界干擾， 只剩下舒服的氛圍，想跟重要的人好好吃一頓，這裡完全可以

大魔‧大満足鍋物 中和店｜自助吧區

火鍋必備醬料區，依照個人喜歡的搭配調製囉！

自助區提供很豐富的選擇，包含超過10種的醬料(如秘製辣醬、沙茶醬、日式醬油、蔥花、蒜碎、蘿蔔泥、胡麻醬、水果醋等），以及多樣的飲料，例如汽水、冰沙、茶飲或現磨咖啡

特別使用的是illy義大利國寶級精品咖啡豆哦，專業的烘焙技術讓餐後享用咖啡時，完美平衡火鍋的熱烈口感

大魔‧大満足鍋物 中和店｜菜單

提供豐富的肉品選擇，以頂級牛肉如美國Prime、美國Choice、及日本A5和牛為主打

開吃日本A5和牛套餐才688元起，多種肉品、多種霸氣海鮮，就看想吃哪一種價位囉

大魔大滿足鍋物中和店，超人氣高質感火鍋，巨大霸王手臂蝦海鮮船+12盎司的和牛，居然不用3000元！

當月壽星消費即可免費獲得肉蛋糕，且點選指定和牛套餐享有88折優惠

這間真的可以說是中和和牛天花板，一定要帶挑嘴的朋友來吃絕對給過！

大魔‧大満足鍋物 中和店｜靈魂湯底

地表最強火鍋湯底，不誇張！！！

大魔大滿足鍋物提供多達8種特色湯底，每日新鮮熬煮，加入鮮甜水果與高山蔬菜，蔬果配合黃金時間熬煮出頂級比例的原味蔬菜湯

大推湯底「原味蔬菜湯底」和「麻辣湯底」我真的愛死〜

原味蔬菜湯底

原味蔬菜湯底以甘蔗熬煮，清淡甘甜，在黃金第57分鐘的時候加入依序加入水果與高山蔬菜，成就獨一無二的鮮甜湯底

湯頭煮越久就越加香甜，加入海鮮後提升的鮮味更加細膩有層次

麻辣湯底

麻而不辣溫順的口感，很適合大家庭、朋友齊聚時一起吃，不用擔心辣度太高或麻度不夠，對於喜歡吃麻辣鍋的人來說絕對夠味！

大魔‧大満足鍋物 中和店｜蔬菜盤

有沒有注意大魔大滿足鍋物的蔬菜盤跟一般火鍋店的蔬菜盤有什麼不一樣？

最特別的是，不只有固定蔬菜，也可以讓你自己從菜盤牆上挑選6樣食材

直接送超浮誇雙層蛋糕架「蔬菜盤」儀式感直接拉滿！

高麗菜、娃娃菜、鴻喜菇、香菇、栗子南瓜、山藥、大甲芋頭、日式蟹肉棒、龍蝦沙拉丸….等等，他們家的蔬菜非常新鮮香甜多汁，最新鮮的蔬菜底加啦〜

大魔‧大満足鍋物 中和店｜極上日本A5和牛

浮誇系金の航空母艦和牛一上桌太吸睛了！

日本A5肩卷心85g+日本A5翼板85g+日本A5老饕85g+日本A5肋眼85g，份量與豐富度完全對得起價格！！！

看看這美麗的油花細緻得像大理石紋，一看就知道等一下會入口即化〜

和牛的油花也太美了，光看照片就覺得肚子在叫了…….不大吃特吃對不起自己XD

馬上涮下去不囉嗦〜

日本A5肩卷心

肩卷心部位肉質細嫩，油花均勻，涮煮後軟嫩多汁，擁有濃郁和牛香氣，適合喜愛柔嫩口感的饕客

肉質細緻且油花豐富，入口即化，嫩滑與嚼勁並存，能品嚐到濃郁的肉汁與香氣

吃完齒頰留香〜尖叫〜

A5和牛就是讚！！！！

日本A5老饕

嚴選日本A5和牛老饕(上蓋肉)，全牛熔岩油花最集中的稀有部位

飽滿肉汁，口感極致軟嫩、入口即化，展現超越肋眼芯的濃郁脂香

除了牛肉本身的鮮甜，還會有油脂的香氣，兩者融合在一起就是人間美味〜

日本A5翼板

風味醇厚、筋少肉嫩，喜愛鮮嫩口感者的不二之選！

肥瘦相間均勻的juicy口感又不會太油膩，軟度也非常棒，只要吃過就不會忘記它的口感〜

日本A5肋眼

吃了那麼多部位，我最愛這個！！

一片肉跟我臉一樣大誒，大口吃才過癮啊

入口的口感真的是滑的〜肉質細嫩到不可思議！

搭配麻辣湯底、玫瑰鹽多重吃法，好吃的一直吃〜好快樂〜〜〜

大魔‧大満足鍋物 中和店｜海鮮總匯

痛風級的海鮮大拼盤超霸氣！！！

北海道S干貝2顆+無毒小草蝦2隻+九州小鮑魚2顆+台灣鯛魚片100g+澎湖小卷2隻

豪華海陸大滿足，海鮮一次到位！

新鮮海鮮＋油花超美牛肉，每一口都超幸福，搭配滿滿蔬菜，吃得超滿足又無負擔！

大魔鍋物不只有和牛驚艷，贈送的霸王手臂蝦更是極品！

超巨的規格，長度超過50公分以上，真正的「手臂蝦」！

一看就知道不是普通蝦，整尾粗壯、手臂超厚，一尾就有存在感，真的是最有誠意的火鍋店

台灣鯛魚片

他們家的鯛魚片厚實有感，肉質充滿彈性又紮實，口感細緻鮮嫩，無土味、無腥味

吃起來有彈性，帶有天然的清甜味，每一口都是魚肉的鮮甜與滿滿幸福感〜

無毒小草蝦

飼養環境天然無污染，捕撈後活體急速冷凍，蝦子100%鮮度十足

肉質緊實Q彈，每咬一口都能嘗到新鮮甜美的海味

澎湖小卷

澎湖小卷跟一般市場進口小卷，吃起來就是不一樣！

口感鮮嫩、Q彈，帶有淡淡的海味，讓人回味無窮

北海道S干貝

顆顆圓潤完整、貝柱條紋分明，堪稱干貝中的極品

比50元硬幣還大的特大尺寸，一口咬下超過癮

來自日本生食等級干貝，大size，肉質細緻、口感鮮甜飽滿，一顆就很滿足！

九州小鮑魚

九州的小鮑魚，你嚐過了嗎？

Q彈軟嫰的口感，每一口咬下滿嘴鮮甜，吮指的無敵美味！

霸王手臂蝦

超過30公分的霸王蝦！比手臂還長！

肉質Q彈媲美龍蝦，比我們的湯鍋還大哈哈

口感介於龍蝦與草蝦之間，肉質緊實細膩，蝦膏濃郁，每一口都是極致鮮美！

帶有濃郁的海鮮鮮甜味〜好粗！好大！好好吃…

店家也很貼心會附上手套可以使用，蝦蝦都有開背很好撥，不怕弄髒手啦

大魔‧大満足鍋物 中和店｜餐後甜點

吃完熱騰騰的火鍋，最後再來點甜點才是最幸福的結尾〜

飯後甜點是自製的法式焦糖烤布蕾、熱紅豆紫米、初鹿鮮乳冰淇淋三選一

法式焦糖烤布蕾

炙燒後的焦糖香甜酥脆底下細緻綿密的布蕾，入口即化，濃郁奶香與焦糖交織出絕妙層次

很久沒有吃到這麼香這麼醇這麼濃郁的布蕾，每一口都是濃郁卻不膩的幸福感

熱紅豆紫米

紅豆和紫米保留完整顆粒狀，鬆軟綿密的紅豆搭配香氣十足的紫米，每一口都有滿滿的料和飽足感

一口濃稠的紫米紅豆粥真材實料，每一匙都暖到心坎裡〜

初鹿鮮乳冰淇淋

一打開濃濃的奶香味〜讓你一吃就愛上！

這是小編吃過最喜歡的牛奶冰淇淋，吃得到真正的濃醇香清甜乳香

餐點最後每桌都會提供一壺熱茶，真不錯，這個陶鑄壺可不輕，拿起來沉甸甸的，壺裡放了一個茶包

本來想說喝起來應該是香片或是烏龍茶的味道吧，結果沒有！超好喝〜

是曼寧-有機蜜桃國寶茶，無咖啡因，喝起來順口又清新，可以緩解飯後的油膩感

伴手禮

雙人套餐再加碼送養生飲品伴手禮！

谷溜谷溜天然無添加，養生飲品領導品牌，用最原始的初心，做最用心的養生飲品，照護您的健康。各大媒體爭相報導，醫師有感推薦，堅持100%原食材原型，看得到、喝得到的真材實料

夏雨295mlx1瓶(蜂蜜檸檬蘆薈奇亞籽飲)+ 裸心295mlx1瓶(桂圓紅棗)

小珊珊碎碎念：

愛吃火鍋的朋友有福了！中和中山路又多一間話題新店【大魔‧大満足鍋物】正式開幕！

近期吃過CP值最高的鍋物，頂級海陸雙人套餐居然三千元有找，還可以吃到日本A5和牛！

我們的雙人套餐份量真的很有誠意，肉盤、海鮮盤給得很足，搭配季節限定的新鮮蔬菜，整體吃起來豐富又有飽足感，非常頂級的日本A5和牛入口即化超級好吃〜〜〜

大魔‧大満足鍋物 中和店｜餐廳資訊

▶地址：新北市中和區中山路二段311號

▶訂位專線：02-2244-3399

▶預約訂位：https://reurl.cc/qK2pD3

▶營業時間：一-五 11:30-15:00、17:30-00:00/六日 11:30-00:00

▶官方FB：大魔 ‧ 大満足鍋物 – 板橋旗艦店

V提供WIFI V一成服務費 X攜帶寵物入內

大魔‧大満足鍋物｜其他分店資訊

板橋旗艦店：（02）2964-7788

新北市板橋區實踐路30號

板橋民生店：（02）2967-6666

新北市板橋區民生路三段107號

新莊中平店：（02）2279-1888

新北市新莊區中平路248號

三峽北大店：（02）2668-5488

新北市樹林區學成路770號

蘆洲光復店：（02）8286-3666

新北市蘆洲區光復路27號

四號公園店：（02）2231-3399

新北市中和區中安街172號

大魔遇見熊（原小熊書房）：(03) 961 0999

宜蘭縣冬山鄉大埤二路123巷22號