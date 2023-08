Disney+推出的超能力韓劇《MOVING異能》開播之後,每集都掀起熱烈迴響。飾演柳承龍女兒的高允貞外表空靈又有氣質,但打起架來氣勢十足,1打17宛如怪物般的戰鬥能力成為戲劇經典場景,讓每位觀眾看到拍手叫好。相較於其他演員,她的出發時機雖然比較晚,23歲才踏入戲劇圈,但卻是一炮而紅的幸運程度,出道4年來每部作品都是紅遍國際的大勢戲劇,甚至被列為與韓韶禧同等級的新生代女演員,Walker整理出7點你不知道的高允貞,曾在紅毯上石化,反轉魅力超圈粉。

ㄧ、學芭蕾近10年、畫畫7年,卻奇蹟朝演技之路出發。

高允貞從小好奇心旺盛,5歲開始學習芭蕾,一路學到14歲,開始對美術方面有興趣,將目標放在考上藝術學校,她曾說過:「當某些人在看著我的畫作時,陷入回憶漩渦,或是感受到不同的情感,我會因此感到愉悅。」享受別人喜愛或對於自己的作品有感觸,然而,她在畫畫長達7年的時間,遇上了低潮期,開始對未來產生迷茫,直到2016年收到韓國雜誌《大學明日》的邀約,就此改變她的人生,對演技方面產生濃厚興趣,毅然決然地放棄進攻美術。

雜誌《大學明日》是挖掘大學校園正妹的代表性雜誌,《黑暗榮耀》辛叡恩、《絕世網紅》朴圭瑛都曾登上過畫報封面。高允貞長相空靈、眼神深邃,馬上就接到經紀公司MMA的提案簽約,就此進軍廣告界。



▲翻攝自高允貞IG



▲翻攝自雜誌《大學明日》封面





二、出道前就是廣告寵兒,曾經是「朴寶劍的她」。

高允貞雖是2019年才踏入戲劇圈,但其實2016年起已經在廣告界掀起極大關注度,曾被封為「電信女神」,年輕一代青春感、女神氣質度、亮眼的外貌集於一身,除了是廣告界寵兒外,她也因此參演過許多歌手的MV拍攝,2020年出演歌手李承哲歌曲《I will give you all》,搭擋大勢男星朴寶劍,一雙美麗動人的眼睛彷彿會說話,明星光環不輸男方,因此以代號「朴寶劍的她」登上熱搜關鍵字。



▲翻攝自《I will give you all》MV



▲翻攝自高允貞IG





三、爆紅遭傳整形,人緣好到同學幫發文澄清「從小美到大」。

高允貞走紅之後,曾一度引傳出整形謠言。昔日同窗上傳修圖過的畢業照,她的眼睛變得比較無神、皮膚也比較黑,暗指她的五官並非自然美,不過,謠言馬上就被同學攻破,班上學生貼出原版畢業照,站出來替她講話:「照片被惡意編輯弄得很奇怪,所以才上傳(原版照片),還有高允貞性格很開朗是真的善良。」同學不只證實她天生就美,還一併稱讚她的人品。



▲翻攝自高允貞IG



▲翻攝自韓網



該名同學曝光的照片中,她就連上高中時的校服照片都被稱讚,素顏青澀樣貌與現在沒有太大差別,再加上側面鼻梁也很、外貌清新脫俗,整形傳聞不攻自破。



▲翻攝自韓網





四、形象照美到掀騷動,最強空靈美顏成整形範本。

高允貞五官清秀的氣質被譽為「第二全智賢」,就像彗星般的存在,劃過演藝圈這片遼闊星空,從其他角度來看甚至有湯唯與金泰希的神韻,讓她瞬間爆紅的關鍵作品為《Sweet home》(甜蜜家園),戲劇裡飾演擅長射箭的護理師朴宥莉,綁著俏麗馬尾、對打怪物,幾乎未施胭脂,但美到奪走所有劇迷的目光。



▲翻攝自Netflix



當時經紀公司趁勢曝光她的形象照,更因此引起一陣騷動,精緻五官就像是AI製出的美貌,最強空靈美顏還因此被選為選型最佳範本,當年有許多外國旅客拿著aespa成員karina與她的照片造訪醫美,而她在2020年更與「最美小三」韓韶禧並列為兩大新生代美顏女星。



▲翻攝自Netflix



▲翻攝自Netflix





五、只要對一位導演的作品,有興趣就會看過7000部電影

高允貞並非科班出身,演技受到考驗,但她從未讓觀眾失望過。她拿出學芭蕾近10年、畫畫7年的韌性,投入研究各類電影與各領域導演的作品,只要對一位導演有興趣就會翻遍對方的作品,若是喜歡上哪位演員就會看對方的所有戲劇與電影,她曾坦言在不知不覺中看了超過7000部作品。

漸漸對戲劇圈產生濃厚的興趣,高允貞開始參加MV、戲劇的試鏡,2018年成為陸星材《告白》MV女主角,並接續參與李承哲、PENOMECO、10CM等人的歌曲,並在2019年於戲劇《會讀心術的那小子》正式出道。



▲翻攝自高允貞IG



▲翻攝自高允貞IG





六、反轉魅力容易緊張,走紅毯當場石化掀起話題。

就算演過多部熱門戲劇,高允貞反轉魅力之處在於,相當容易緊張,2023年最有名的熱門影片,其中一則就是她4月出席百想電影獎,首度登上大型頒獎典禮,她卻在走紅毯時緊張到當場石化,逗笑粉絲大喊「她太可愛了」。

高允貞近日在節目受訪時透露,當天載她去活動現場的恰好是菜鳥經紀人,對方並沒有安慰她,反而是脫口說了一句「允貞小姐,會緊張嗎?是我的話也會緊張。」她不只緊張感加倍,還在車內準備時,紅毯工作人員突然把車門打開,於是她就一個人被留在紅毯上不知所措,邊走時邊想著「是我的話也會緊張」,表情才會因此僵掉。



▲翻攝自高允貞IG



高允貞容易緊張一事傳到演藝圈眾人皆知,她出席《MOVING異能》戲劇發佈會時,趙寅成還走到身邊叮嚀「記得呼吸」,而她當天緊張到穿成2隻腳不一樣的鞋子,所幸上台前發現,沒有被拍到畫面,「女兒」緊張到鞋子穿錯,柳承龍笑喊:「很有人情味,我很喜歡。」



▲翻攝自高允貞IG





七、出道短短4年,戲劇都是代表作。

高允貞運氣很好,演過的戲都會紅,出道短短4年參演的戲劇幾乎全是代表作,她是《Sweet Home》的勇敢抗敵的朴宥莉、也是《還魂》的天下第一殺手落壽,2022年更跨足大銀幕參與電影《獵首密令》。而現在的她則是《Moving》裡的張喜秀,雖有著出眾臉蛋,但她用演技說話,經典的1人單挑17人泥沼打鬥戲,再次帶來精彩打戲,牢牢抓住劇迷的心。



▲翻攝自Netflix



▲翻攝自高允貞IG



▲翻攝自Disney+



▲翻攝自Disney+