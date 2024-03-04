新一波韓劇片單來襲！金秀賢愛上「千金」金智媛所譜出的浪漫愛情劇《淚之女王》終於公開，兩人度過3年有名無實的婚姻，爆笑預告片裡，他哭著喊「想要離婚」，已經先行引起高度關注，本月還有影后全鐘瑞、文相敏上演《不可能的婚禮》，以及李宰旭打造集團接班者的《篡位》、「臉蛋天才」車銀優顛覆以往斯文形象所主演的《美好世界》，最後由影帝柳承龍踏上《炸雞奇遇記》救女兒，5部最新韓劇。

一、全鐘瑞假結婚遭文相敏阻止，爆笑上演《不可能的婚禮》

由影后全鐘瑞、文相敏聯手主演的浪漫戲劇《不可能的婚禮》，以詼諧有趣的「假婚姻」為故事設定，全鐘瑞為了幫助多年「閨蜜」男性好友隱瞞性向，決定與男方結婚騙過龐大家族，沒想到殺出程咬金，好友弟弟想盡辦法阻止這場婚姻，兩人初次見面就不對盤，全鐘瑞留下一枚唇印，第二次則是噴到對方滿身咖啡，就連台詞都很幽默，面對好友弟弟勸退結婚，她打趣地回答「這種台詞不是應該由婆婆來說嗎？」、「通常這樣的狀況下，會帶著大把的錢來，你準備地還不足夠」，互嗆環節相當有趣。



▲圖片來源／friDay影音



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文相敏身為近期新竄起的「新生代男演員」，過去在《王后傘下》飾演世子「李強」，沈著冷靜的氣質抓住觀眾的心，這回他拋開斯文帥氣包袱，不計形象演出財閥三世，豐富表情阻止親哥結婚，爆笑演出令人看得津津有味。



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女主角部分，影后全鐘瑞首度挑戰小螢幕作品演出，她過去憑藉《聲命線索》展現驚悚恐怖的百變演技，一舉拿下百想影后殊榮，她的華麗登場當時引起熱烈討論，後來在《配對遊戲》與孫錫久的一夜情邂逅，兩人擦出滿分火花，至今片中短影片不時還會引起熱播，她再次挑戰浪漫喜劇題材，今年春天最好入手的《不可能的婚禮》現已在friDay影音播出。



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▲圖片來源／Disney+

二、李宰旭親手打造集團接班者，《篡位》登上金字塔頂層社會

李宰旭2019年以《請輸入檢索詞WWW》爆紅，此後接下的每種戲劇類型都不同，完美消化每種角色，令人看到多樣化的帥氣面貌。他繼古裝劇《還魂：光與影》之後，透過Disney+最新作品《篡位》回歸，飾演一位全國學業前1％的優等生，卻背負著爸爸殺死媽媽的悲慘人生，為了扭轉命運，他誓言幫助大企業私生子強仁夏（李濬榮飾演）爬上金字塔最頂端，動腦又攻心計的劇情內容，還未開播就引起熱議。



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《篡位》3位主人公李宰旭、李濬榮、洪秀珠皆有著坎坷命運，他們不願向現實低頭，從社會最底層往上爬，卻面臨愛情、背叛、復仇殘忍考驗，結合觀眾最愛的財閥、愛情、權力鬥爭、貧富差等元素，還有錯綜複雜的愛情、親情關係。戲劇2月28日起在Disney+每周三公開2集，看李宰旭如何一路闖關往上爬，千萬不要錯過他的精湛演技！



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三、「臉蛋天才」車銀優帥臉出事了，《美好世界》臉上都是傷

「臉蛋天才」車銀優這次不再當漫撕男！他3月1日以懸疑新劇《美好世界》回歸小螢幕，這幾年勤練身材，外貌成熟了不少，不再是稚嫩少男樣，劇裡飾演的性格沈默的權善律臉上總是帶著傷，對於世界抱有不滿，但更難修復的是他已經破碎的心，夢想對他來說相當奢侈，「平凡生活」便是最大的滿足。



▲圖片來源／Disney+



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車銀優首次與演技派女星金南珠合作，女方過去在《迷霧Misty》飾演背著殺人嫌疑罪名的知名主播，以精湛的演技騙過所有人的信任，時隔6年再度演戲劇，劇中兩個心靈抱著不同傷痛的人相遇，車銀優溫暖問候著「你不痛嗎？」一句暖至心底深處的關心，安慰著女主角，觀眾心情也跟著被療癒，戲劇畫風宛如《我的大叔》，若你是喜歡類似題材的觀眾，最佳片單在這裡，《美好世界》3月1日起在Disney+上線播出。



▲圖片來源／Disney+



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四、《淚之女王》金秀賢3年婚姻有名無實，淚問「不是說不讓我流眼淚嗎」

「韓劇男神」金秀賢每次參演的戲劇勢必引起高度關注，細數《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》都創下高收視率成績。他最新主演的新劇《淚之女王》，就像是小綿羊進入大野狼的世界，只是這次角色互換，成了任財團宰割的下屬，只是他的老婆是堂堂百貨千金，邁入3年的夫妻倆過著有名無實的假面生活。



▲圖片來源／Netflix



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《淚之女王》於3月8日才開播，但近期已經用海量的預告片吸引粉絲注意，金秀賢演技相當接地氣，又哭又鬧喊著「不是說不讓我流眼淚嗎」，下一秒又喝醉委屈地說「我想要離婚了」，豐富又爆笑的肢體演出，逗得網友哈哈大笑，彷彿當年傻萌的東九再現。



▲圖片來源／Netflix



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女主角金智媛上部戲劇《我的出走日記》，帶給觀眾的溫暖延續至今，但她此回在《淚之女王》完美轉換成高傲又難搞的千金小姐，當看見老公金秀賢只圍著一條浴巾走出浴室時，還是忍不住多看兩眼，懷疑自己，「突然看到自己的老公，心臟就不斷砰砰跳，有這種女人嗎？」結婚3年才正要開始談戀愛，今春最受期待的浪漫愛情劇《淚之女王》即將上演！



▲圖片來源／Netflix



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五、金裕貞變成炸雞塊，柳承龍踏上《炸雞奇遇記》救女兒

Netflix原創韓劇《炸雞奇遇記》（닭강정，炸雞塊）改編自同名漫畫，由《雞不可失》導演李炳憲執導，找來柳承龍、安宰弘、金裕貞主演，預告片裡女兒突然變成炸雞塊，奇幻又無厘頭的喜劇內容，相當符合《雞不可失》詼諧風格。



▲圖片來源／Netflix



▲圖片來源／Netflix



柳承龍這次不賣炸雞，當看到女兒變成炸雞後，他掐著安宰弘的臉問「這真的不是在做夢嗎？」兩人一同踏上把女兒變回人樣的旅程，逗趣詼諧題材，粉絲笑到流已累「荒謬到哭出來」、「光看預告就很期待了」，還有網友虧「柳承龍到底有多愛炸雞，《雞不可失》、《MOVING異能》賣炸雞，這次又是炸雞」，更有人稱讚「安宰弘神還原漫畫原著」、「選角太完美了」。《炸雞奇遇記》一共10集，3月15日在Netflix上架播出。



▲圖片來源／Netflix



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