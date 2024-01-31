2024開年，新一波韓劇來襲！男神李棟旭、曹政奭、朴炯植全部回歸，就連「喜劇女王」李荷妮繼夯劇《One the Woman》後，產後再度復出，這次化身為正義的寡婦，首集獲得7.9%的高收視率。Walker盤點出5部最新韓劇，除了狗血劇《和我老公結婚吧》，還有大尺度抓姦夫妻《愛情少一啪》，《魅惑之人》曹政奭愛上細作申世景，以及「最帥殺手」李棟旭經營的《殺人者的購物中心》，超精湛打戲令人大快人心。



一、李荷妮產後回歸，《夜晚盛開的花》再次上演雙重生活。

李荷妮產後首度回歸，再次上演雙重生活！她過去在戲劇《One the Woman》一人分飾兩角，精彩的女子打戲位觀眾留下深刻印象，收視率創下17.8%亮眼表現，相隔近3年的時間，產後首度復出再度接下動作戲韓劇《夜晚盛開的花》，飾演正義的寡婦，雖是良家婦女，卻擁有滿腔熱血幫助貧困人家，趁著凌晨時間翻牆做善事，首播就出現刺激的蒙面俠打鬥場景，節奏輕鬆不失緊張感，首集獲得7.9%的收視率，瞬間收視最高達8.8%。



▲圖片來源／翻攝自MBC



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李荷妮向來是喜劇演技專家，親切笑容融化觀眾，侃侃而談過去對於女子的舊有觀念以及不合理之處，以幽默的方式化解嚴肅教條，獲得觀眾喜愛「劇情太好笑了」、「李荷妮的演技太有魅力了」，本劇改編自網路漫畫，劇情節奏快速只有12集，也有部分粉絲直呼「12集太少了」、「捨不得追完」，《夜晚盛開的花》正在friDay影音熱播中。



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二、《魅惑之人》曹政奭當王虐戀，愛上細作申世景。

曹政奭繼劇集《機智醫生生活》之後，回歸古裝虐戀劇《魅惑之人》，首度搭檔女神申世景，飾演為了鞏固哥哥的朝權被送去清國當質子，怎料遭到有心人士挑撥離間，兄弟情敵不過奸臣，最終失和。本劇故事為架空的歷史背景，曹政奭本是對於政權毫無關心的大君，無奈身處於危機四伏的朝廷中，王上的性情又喜怒無常，只能使出非常手段奪得政權成為朝鮮王上。



▲圖片來源／翻攝自tvN



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曹政奭所飾演的「李仁」唯有在面對神秘女子申世景時，才能放下心防，圍棋的對決將兩人命運牽在一起，殊不知該位女子真實身份為「細作」，為了推翻他的政權而存在，兩人彼此吸引卻又無法相愛，一段殘酷的愛情正式揭開序幕。本劇一共16集，男主角被送去清朝當人質，釣出熱愛看古裝劇粉絲的評論「故事讓人想起《戀人》，希望不要太悲傷」、「曹政奭古裝扮相超有味道」，每週六、日在Netflix上架播出。



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三、《殺人者的購物中心》李棟旭成最帥殺手冤死，「姪女」金慧峻調查死亡謎團。

「只要喊3次名字，我就會出現！」男神李棟旭這次不當九尾狐，也不是陰間使者，改當殺手的他，接下戲劇《殺人者的購物中心》，成為姪女的守護者。李棟旭過去總是帶來華麗的動作打戲，拿著長劍揮舞或是使用法力飛天，創下不少帥氣經典畫面，此回近身對打的場面更多，帥氣度倍增，臉上兇狠表情滿分，當起殺手又性感又迷人。



▲圖片來源／Disney+



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《殺人者的購物中心》劇情穿插著過去與現在，李棟旭飾演的殺手鄭進灣初登場就宣告死亡，留下一團身世之謎，待姪女鄭智安解答，該角色由實力派女星金慧峻，她可甜可鹹，既是惹人喜歡的姪女，一轉眼又能變成堅強獨立的少女，為了幫叔叔洗清冤屈，以聰明的智力化解危機，矯健的身手面對強敵。本劇只有8集，現已在Disney+上架播出。



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四、年度大尺度18禁韓劇，《愛情少一啪》無性夫妻轉行抓姦狗男女。

安宰弘每次接戲都在挑戰自己，繼《假面女郎》飾演禿頭宅男之後，他接下新戲《愛情少一啪》，與李絮飾演無性夫妻，以喜劇形式展現真實夫妻樣貌，性愛場景絕對不會少，還有最露骨的夫妻對話「我們也做做別的夫妻會做的事情吧」「我不喜歡把這種事情都做義務在做，你愛我嗎」、「多做一點就會生出愛啦」，堪稱18禁韓劇最大尺度。



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安宰弘與李絮飾演的無性夫妻，因一次的意外之財，讓兩人轉行當起了徵信社，為了賺錢開始威脅發生婚外情的情侶，並在此過程中面對他們早已破裂的關係。面對多樣化的出軌情侶檔，感情上各種疑難雜症，兩人夫妻間的激情也跟著產生變化，全劇只有6集，每集都有火辣的大場景，抓姦偷情全部都有，熱愛輕鬆喜劇的觀眾，千萬不能錯過，每週在friDay影音上架播出。



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五、朴信惠、朴炯植10年後再重逢，《低谷醫生》救贖戀愛劇粉絲，吹起青春浪漫風。

女神朴信惠2022年嫁作人妻後，同年誕下一子。她近年來專心於家庭，直到2023年接下《低谷醫生》於3月開拍，經過9個月的等待，新戲終於將在1月27日開播，她與男主角朴炯植繼2013年的《繼承者們》之後再度重逢，兩位逆齡回春成高中學生，預告片裡，朴炯植以時而感性時而憤怒的口吻說著：「那些年，我喜歡過的少女，那些年，我極度討厭的少女。」吹起一陣校園浪漫風。



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朴信惠與朴炯植兩位求學時期的冤家，經過社會的淬鍊後，再度於人生最低谷的時期遇見對方，糾葛了數年的感情，頗有韓劇《那年，我們的夏天》即視感，令粉絲期待不已，「只是看預告就被吸引了」、「朴信惠與朴炯植的組合非看不可」、「等了好久終於要播了」，戲劇預計每周六、日在Netflix上線。



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