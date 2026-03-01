台北大安森林公園走讀體驗！嵨開安旅推綠色處方箋住宿專案，結合瑜伽蔬食開啟城市療癒之旅。

當「綠色處方箋」成為全球顯學，旅宿業正從單純提供住宿轉化為身心修復場域。資深編輯李維唐表示，嵨開安旅透過專業療癒師引導，將森林走讀與館內蔬食、瑜伽整合，不僅提升了國旅的深度，更成功為都市人建立與自然對話的質感生活標竿。

隨著全球健康趨勢邁向「綠色處方箋」，透過接觸自然與戶外活動促進身心健康的理念，已從醫療輔助領域逐步滲透進現代人的日常預防保健中 。在繁忙的台北都會中心，以身心療癒為品牌核心的嵨開安旅，於2026年春季正式推出「走讀城市療癒林園」住宿專案，邀請旅人踏出一條回歸自然的感官修復之路 。這項專案不僅是一次簡單的住宿，更是一場整合了瑜伽伸展、時令蔬食與森林走讀的全方位療癒體驗，定價每房11999元起，於每週五限量開賣 。

▲每週五前3間訂房者可享專案升等至價值25000元的嵨開公寓。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理



AVATA Wellness香氛瑜伽與Bliss and Bone蔬食春宴的感官饗宴

這場修復旅程的開端，由館內AVATA Wellness身心課程與Bliss and Bone蔬食餐桌聯手打造 。春天在五行之中屬木，對應人體的肝經，而經絡多行走於腿部，因此AVATA Wellness特別設計了春季香氛瑜伽課程 。課程結合了花梨木精油溫潤柔和的香氣，透過針對腿部的伸展與規律的呼吸練習，引導旅人在春日的節律中緩緩甦醒，讓疲累的身心回到柔和且平衡的流動狀態 。



當身體獲得舒展開放後，味蕾的療癒隨之而來 。由Bliss and Bone主理的春宴餐桌，以春季時令食材為靈感，選用充滿大地氣息的春季根莖蔬菜，並透過精緻的醬汁層次展現蔬食料理的深度與廣度 。這套如同一段春日風景般循序展開的套餐，為旅人留下了細膩且優雅的味覺記憶 。



林園療癒師引領大安森林公園走讀：喚醒沉睡的五感

專案的核心亮點在於與財團法人建蓁環境教育基金會合作的「走讀城市療癒林園」 。在大安森林公園這片熟悉的城市綠地中，由專業林園療癒師全程領路，帶領旅客放慢腳步，重新與自然建立連結 。體驗過程中，旅人手捧以橘皮盛裝的老薑與艾絨，點燃後散發的溫暖香氣能穩定情緒，並將其貼近心口，感受溫度在體表擴散 。



隨後，旅人將蒙上雙眼走入由樹木構成的綠色隧道，在頌缽餘音繚繞中，暫時放下對視覺的依賴，轉而運用聽覺捕捉風聲與鳥鳴交織的自然聲景 。林園療癒師也引導旅人保持10公分的近距離觀察植物，覺察氣息與溫度的微細變化 。特別是在水域周邊停留時，旅人被提醒人體約有70%由水構成，透過聆聽流水聲，更能覺察自身呼吸與身體的內在節奏 。

▲人體約有70%由水構成，透過聆聽水聲與觀察水面流動，引導旅人重新感受身體節奏與自然連結。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理

▲透過慢步與記錄，旅人在走讀過程中重新感受城市森林的呼吸節奏。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理

走進嵨開安旅的靜謐居所：承襲日本修驗文化的接納哲學

嵨開安旅HOTEL UKETAMO作為福泰飯店集團旗下的全新品牌，品牌名稱源自日本山形出羽三山的修驗文化哲思「Uketamo」，意即「接納一切」 。飯店以此為基礎，定位為城市中的身心靈療癒旅宿，整合了茶席文化、聲音療癒及與尼泊爾瑜伽品牌Avata合作的身心平衡課程 。



本次專案除了包含豪華客房雙人乙晚住宿、香氛瑜伽課程與蔬食晚宴外，更提供限量優惠，每週五前3間預訂的旅客，可享有房型升等至價值25000元的嵨開公寓 。這是一場專為都市旅人設計的對話時間，讓人在繁忙的生活縫隙中，透過植物飲食與自然走讀，找回與身體連結的頻率 。

▲豪華客房以溫潤木質與簡約設計打造靜謐空間，提供旅人安放身心的居所。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理

嵨開安旅HOTEL UKETAMO 限定活動

走讀城市療癒林園 春日住宿專案

活動時間：即日起至2026年5月31日，每週五限定登場

活動內容：