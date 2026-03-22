香水主題菜單！嵩Sung聯名YSL Beauty自由不羈香氛，香水主題天婦羅 雞尾酒網美必喝。

嵩 sung 攜手 YSL Beauty 推出香氛餐桌體驗，結合 LIBRE 香氛打造主題餐點調酒與互動 Shot，2026/3/21-2026/4/30 期間限定登場，粉絲可兌換香氛禮贈與限定體驗。

▲嵩 sung 攜手 YSL Beauty 自由不羈香氛系列推出聯名餐酒體驗，以3款香水新品延伸設計餐點與飲品，打造完整感官用餐。（攝影：張人尹）



▲嵩 sung 推出海霧柑橘干貝、橙花薰衣天婦羅與覆盆莓柔霧優格，從前菜到甜點展現香氛層次。（攝影：張人尹）





橙花柑橘覆盆莓入菜設計

▲嵩 sung 以橙花柑橘覆盆莓為核心設計主題餐點，將香氛氣味轉化為具體料理風味呈現。（攝影：張人尹）

調酒與無酒精飲品層次延伸

▲嵩 sung 推出緋紅蜜桃蘋果與薰衣橙花2款調酒，結合果香與花香元素延伸香氛風味。（攝影：張人尹）

互動Shot與期間限定贈禮

▲嵩 sung 活動期間用餐可獲得 YSL Beauty 香氛兌換券，完成互動體驗還可兌換限定 Shot。（攝影：張人尹）



▲嵩 sung 活動期間用餐可獲得 YSL Beauty 香氛兌換券。（攝影：張人尹）

嵩 sung ＸYSL BEAUTY 自由不羈香氛系列聯名餐點

自由不羈沁心之果｜覆盆莓

自由不羈裸膚之水｜柑橘

香水變成餐酒館菜單！姐妹約會必吃的東區質感餐酒館「嵩 sung」這次特別攜手 YSL Beauty 自由不羈香氛系列，把3款香水新品做為靈感，對出對應的3款餐點、3款飲品，主廚在餐點中還原了香水的前調到尾韻的概念，讓粉絲在同一場用餐中，同時感受嗅覺與味覺的交織變化，還有機會獲得免費shot以及YSL Beauty香氛兌換券，姐妹約會必衝。這次嵩 sung 分別以YSL Beauty 自由不羈香氛香氛中「橙花、柑橘、覆盆莓」3款香氣為核心，推出對應的3款主題餐點，將氣味結構轉化為具體風味。前菜「海霧柑橘干貝」以柑橘呈現清新明亮的開場，帶出輕盈果香與酸度平衡，而「橙花薰衣天婦羅」將薰衣草與橙花融入天婦羅料理，讓花香在酥脆口感中慢慢釋放。甜點「覆盆莓柔霧優格」則以覆盆莓作為尾韻延伸，透過甜點呈現柔和果香，讓粉絲感受到香氛轉化成料理的層次。除了餐點之外，嵩 sung 同步推出2款特調調酒與1款無酒精飲品，讓香氛概念延伸到飲品之中。「緋紅蜜桃蘋果」呼應自由不羈沁心之果 覆盆莓香水，以琴酒為基底，結合蜜桃利口酒與蘋果風味貴妃烏龍茶。「薰衣橙花」以薰衣草琴酒為基底，融合接骨木利口酒、檸檬汁與蘋果汁。特別的是，無酒精飲品「裸膚橙光」更是呼應無酒精香水「自由不羈裸膚之水｜柑橘」，保留果香與花香細節，讓不喝酒的粉絲也能參與整體體驗。這次聯名活動期間自3/21-4/30，只要到嵩 sung 用餐，就能獲得 YSL Beauty 自由不羈香氛系列專屬禮贈兌換券，完成指定互動體驗後，還能拿到限定 Shot「BERRY CRUSH」。這款 Shot 以鐵觀音浸泡伏特加為基底，結合柚子酒、蜂蜜水與檸檬汁，再加入洛神花水收尾，入口先是茶香，再轉為柑橘清新，最後留下果酸尾韻。供應期間：2026/3/21-4/30對應餐點：覆盆莓柔霧優格對應飲品：緋紅蜜桃蘋果對應餐點：海霧柑橘干貝對應飲品：裸膚橙光（無酒精）

自由不羈淡香精｜橙花、薰衣草

嵩 sung ＸYSL BEAUTY 自由不羈香氛系列 特別活動

活動期間於嵩 sung 用餐，即可獲得 YSL BEAUTY 自由不羈香氛系列專屬禮贈兌換券。

完成指定互動體驗後，可獲得限定 Shot 與 YSL 自由不羈香氛家族隨行香等品牌禮贈。

對應餐點：橙花薰衣天婦羅對應飲品：薰衣橙花活動期間：2026/3/21-4/30活動內容：