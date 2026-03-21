義大利人認證道地的三多商圈美食！TAGL Deli Porchetteria專賣羅馬脆皮豬肉卷，酥脆外皮與嫩肉完美結合。





高雄三多商圈巷弄人氣美食「TAGL Deli Porchetteria」，主打羅馬脆皮豬肉卷，酥脆外皮搭配多汁肉質與香草風味，吸引饕客排隊品嚐，成為苓雅區特色美食。

高雄苓雅區美食推薦！「TAGL Deli Porchetteria」 主打羅馬脆皮豬肉卷（Porchetta），憑藉酥脆外皮與多汁肉質在饕客間累積口碑。儘管店面低調隱身於巷弄之中，但只要一開門營業，無論平日或假日，店外總能見到排隊人潮。對於喜愛脆皮豬肉料理的饕客而言，這間專賣羅馬脆皮豬肉卷的小店肯定是三多商圈不可錯過的美食之一。

▲「TAGL Deli Porchetteria」 主打經典羅馬脆皮豬肉卷（Porchetta），義大利人也認證道地。（美食好芃友提供）

▲「TAGL Deli Porchetteria」為三多商圈人氣美食，無論平、假日總能見到排隊人潮。（美食好芃友提供）

「TAGL Deli Porchetteria」道地羅馬脆皮豬肉卷飄香

位於三多商圈巷弄內的人氣義式美食店家「TAGL Deli Porchetteria」，以經典羅馬脆皮豬肉卷聞名。主廚將豬肉捲入多種香草調味，並以長時間低溫烘烤，使外皮呈現金黃酥脆的口感。每當刀鋒落下，油脂香氣瞬間釋放，搭配內層細嫩多汁的瘦肉，完整展現羅馬豬肉卷的經典風味。不少義大利饕客品嚐後也給予高度評價，直呼風味相當道地。

▲主廚將豬肉捲入多種香草調味，並以長時間低溫烘烤，使外皮呈現金黃酥脆的口感。（美食好芃友提供）

羅馬豬肉卷酥脆口驚豔，饕客直呼勝過港式燒肉

切片後的羅馬豬肉卷展現出層次豐富的口感，酥脆豬皮、細緻油花所帶來的油脂香氣，與香草氣息及豬肉本身的嫩瘦口感相互交融，形成平衡而飽滿的風味。每一口咬下時，豬皮在口中發出清脆聲響，令人留下深刻印象；不少品嚐過的饕客更形容，這樣的酥脆與香氣所帶來的衝擊感，甚至比港式脆皮燒肉更為驚艷，遂而成為「TAGL Deli Porchetteria」最具代表性的招牌美食。



▲切片羅馬豬肉卷層次豐富，酥脆豬皮與香草嫩肉完美交融。（美食好芃友提供）

經典麵包夾豬肉卷，層次豐富風味再升級

除了單吃脆皮羅馬豬肉卷，不少饕客也推薦搭配佛卡夏或義大利拖鞋麵包製作成三明治享用。將切片豬肉卷夾入麵包中，再加入番茄辣醬、焦糖洋蔥與經典青醬，多層次的配料讓整體風味更加豐富，鹹香與微辣交織，帶來截然不同的味覺體驗；無論是喜愛酥脆豬皮口感，或想感受義式街頭風味的民眾，都值得前來一試。若有機會造訪三多商圈，不妨走進巷弄品嚐這份道地又充滿驚喜的羅馬豬肉卷料理。



▲除了單吃脆皮羅馬豬肉卷，也推薦搭配佛卡夏或義大利拖鞋麵包製作成三明治享用。（美食好芃友提供）









「TAGL Deli Porchetteria」店家資訊

營業時間：12:00～20:00（週四公休）

地址：高雄市苓雅區仁義街 4-3 號



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