2026清明旅遊推薦！北投麗禧溫泉酒店打造溫暖寒食節，現刨麥芽花生糖潤餅捲重拾手作溫度。

清明時節不僅是祭祖與踏青的日子，更是深入體驗「寒食」文化的契機。資深編輯李維唐表示，北投麗禧將傳統潤餅轉化為精緻的桌邊服務，讓旅人在享受北投純淨白磺泉的同時，能透過職人現刨麥芽花生糖的香氣，找回節氣生活的儀式感與臺式款待的溫度。

現代人生活節奏快速，身處忙碌的城市日常中，如何在春日暖陽的節氣更迭裡，尋得一處心靈的避風港。2026年4月3日至4月6日清明連假期間，位於北投幽雅路上的北投麗禧溫泉酒店，特別為旅人準備了一場結合感官療癒與節氣文化的春日假期。這不僅是一次單純的住宿體驗，更是一場關於清明「禁火、寒食」習俗的現代演繹，讓房客在氤氳的白磺泉與傳統美食中，找回久違的慢活節奏 。



▲北投麗禧擁有66間寬敞舒適客房，每房均超過15坪，讓房客盡享放鬆自在的假期。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島編輯整理

2026清明連假北投旅遊。職人手作潤餅桌邊重溫寒食傳統

為了迎接清明連假，北投麗禧特別於早餐時段推出充滿台灣溫度的「現做潤餅捲」桌邊服務 。這項服務突破了飯店早餐的既有形式，改以充滿生活感的潤餅餐車呈現，由專業師傅在餐桌旁為房客現點現做 。潤餅的由來可追溯至春秋時期的寒食節，當時為了紀念介之推而有禁火吃冷食的習俗，進而演變為今日清明節食潤餅的傳統。北投麗禧透過這項服務，將深厚的文化意涵轉化為觸手可及的精緻美味，讓旅客在晨間醒來時，能先透過一場充滿儀式感的食俗文化開啟一天的行程 。



▲北投麗禧於清明連假期間，為住宿房客推出潤餅餐車，由師傅現點現做潤餅捲服務。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島編輯整理

北投飯店早餐推薦。七款手工餡料與現刨麥芽花生磚的極致美味

這份期間限定的潤餅捲在食材準備上極其考究，師傅會在Q彈細緻的餅皮上，依序鋪設高麗菜、豆芽、叉燒肉與蛋酥等共7種經典手工餡料 。最令人驚艷的點睛之筆，莫過於現場準備的整塊金黃麥芽花生糖磚。師傅會利用傳統刨刀，在房客面前刨下綿密的花生粉，讓濃郁的花生香氣與麥芽的微甜感完美包覆住鹹香的餡料 。每一口咬下，都能感受到餡料的層次感、餅皮的勁道，以及花生粉那份帶有懷舊溫度的甘甜，將傳統的民間點心提升至五星級飯店的工藝等級 。

▲北投麗禧的現做潤餅捲採用7種經典餡料，搭配整塊麥芽花生磚現刨花生粉，重現傳統美味。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島編輯整理 ▲北投麗禧期間限定的現做潤餅捲，每一口都能品嚐豐富餡料與Q彈餅皮，邀請房客體驗清明節「寒食」文化。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島編輯整理

台北溫泉飯店首選。66間獨立私湯客房盡享白磺泉療癒時光

除了舌尖上的驚喜，北投麗禧全館僅設有66間客房，確保每位賓客都能享有高品質的隱私與寧靜 。每間客房均擁有超過15坪的寬廣空間，並配置專屬私人陽台與冷、熱雙湯池 。房客可在私人空間內，隨時浸潤在源自溫泉源頭、具有濃郁香氣的白磺泉中，徹底洗滌身心的疲憊 。這種結合臺式飯店熱情好客與大屯山自然美景的住宿氛圍，正是清明連假期間遠離塵囂、深度放鬆的最佳選擇 。

▲北投麗禧每間客房皆配備冷、熱溫泉湯池，房客可在私人空間中自在享受溫泉療癒。圖／北投麗禧溫泉酒店提供；窩客島編輯整理



北投麗禧清明節氣假期資訊整理

現做潤餅捲桌邊早餐服務

活動時間：2026年4月3日至4月6日

活動內容：

住宿房客專屬早餐桌邊服務 。

由師傅於潤餅餐車現點現做 。

選用高麗菜、豆芽、叉燒肉、蛋酥等7款手工經典餡料 。

搭配現刨整塊麥芽花生糖磚的花生粉 。

北投麗禧溫泉酒店

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話(訂房專線)：02-2898-8888