> 美食 > 頂呱呱優惠券！買一送一領軍18個優惠，地瓜薯條、呱呱包都有。

頂呱呱優惠券！買一送一領軍18個優惠，地瓜薯條、呱呱包都有。

優惠買一送一頂呱呱地瓜薯條
2026-03-21 10:10文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:頂呱呱
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

炸雞控必衝！頂呱呱優惠下殺5折起，地瓜薯條買一送一只要40元、經典呱呱包百元有找。編輯 鄭雅之表示：月底就是要趁優惠吃起來！

頂呱呱優惠券有買一送一！身為台灣本土炸雞代表的頂呱呱，在氣溫回暖的3月天特別準備誠意滿滿的「春暖呱開大禮包」，活動從即日起正式開跑並一路延續到4/10。這次主打激省5折起的超值優惠，內容包含大家最期待的買一送一、百元有找的人氣小點，以及多款個人輕食餐。無論是清明連假出遊想找點心吃，或是下班想帶一份經典呱呱包回家解饞，只要臨櫃出示優惠圖片或報出代碼，就能用最實在的銅板價把台味炸雞帶回家。

▲至頂呱呱櫃檯出示優惠券就能享有買一送一等超值優惠。
▲至頂呱呱櫃檯出示優惠券就能享有買一送一等超值優惠。
▲買一送一優惠期間最划算的雙倍幸福組合就在頂呱呱。
▲買一送一優惠期間最划算的雙倍幸福組合就在頂呱呱。

買一送一只要40元起

台灣人最愛的買一送一這次誠意十足，特別挑選了口感綿密的地瓜薯條以及大人小孩都愛的波浪薯條，銅板價吃兩份超划算。除了脆口的炸物之外，連沁涼解膩的可口可樂系列飲品也在買一送一清單中，對於想要省荷包的小資族來說，雙倍份量的美味最划算。頂呱呱最出名的「呱呱包」與「雞脖子」，這次同步推出了雙倍幸福系列，只要99元起就能吃到這些頂呱呱經典。甚至連最新研發的「呱呱雞柳條」也在優惠名單中，讓想嚐鮮的朋友可以輕鬆入手，完全不用擔心預算破表。

▲頂呱呱人氣點心「地瓜薯條」口感綿密，有買一送一超划算。
▲頂呱呱人氣點心「地瓜薯條」口感綿密，有買一送一超划算。

個人套餐79元就有

如果是胃口比較小、或是單純想吃點鹹食墊墊胃的朋友，現場還有79元起跳的美味雞省餐可以選擇。這種剛剛好的份量，無論是拿來當作午餐加菜或是周末追劇時的零嘴都非常適合。只要在櫃檯動動手指，拿出手機秀出優惠代碼圖片給店員看，就能直接享受折抵。

▲頂呱呱優惠券可以使用到一路到4/10 。
▲頂呱呱優惠券可以使用到一路到4/10 。


頂呱呱 春暖呱開大禮包

活動日期： 2026年3月20日（五）至2026年4月10日（五）
優惠內容整理：
買一送一： 地瓜薯條、波浪薯條、可口可樂系列，最低40元起。
雙倍幸福： 呱呱包、雞脖子、原味炸雞、呱呱雞柳條，最低99元起。
美味雞省餐： 超值個人套餐組合，最低79元起。
使用方式： 臨櫃出示活動圖片或報出優惠代碼。
除外門市： 桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市。

小資族最愛的優惠美食！

推薦閱讀：星巴克買一送一18小時快閃！最多買二送二，星巴克週年慶小確幸。

推薦閱讀：翰林茶館珍奶連3天免費喝！夢幻「星光藍珍珠奶茶」應援TWICE。

推薦閱讀：80元披薩吃起來！達美樂80元個人披薩超狂優惠，5大口味夏威夷 章魚燒吃爆。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
全家買一送一！9款全家新甜點，一顆布丁捲蛋糕、酒香提拉米蘇泡芙要搶。
全家買一送一！9款全家新甜點，一顆布丁捲蛋糕、酒香提拉米蘇泡芙要搶。
編輯 鄭雅之
開工全家咖啡買1送1！重量級咖啡分享壺買一送一，杜拜巧克力全家就有。
開工全家咖啡買1送1！重量級咖啡分享壺買一送一，杜拜巧克力全家就有。
編輯 鄭雅之
應援WBC吃買一送一！9大速食WBC應援優惠，披薩買一送一 6折炸雞套餐 棒球堡聚餐看球賽。
應援WBC吃買一送一！9大速食WBC應援優惠，披薩買一送一 6折炸雞套餐 棒球堡聚餐看球賽。
編輯 張人尹
大苑子買一送一！大苑子一日限定鳳梨冰茶買一送一，鳳梨3款飲品7折起。
大苑子買一送一！大苑子一日限定鳳梨冰茶買一送一，鳳梨3款飲品7折起。
編輯 張人尹
日本章魚燒龍頭「築地銀だこ」雙連店3/15盛大開幕！首創章魚燒與Highball靈魂組合，買2送1優惠開跑。
日本章魚燒龍頭「築地銀だこ」雙連店3/15盛大開幕！首創章魚燒與Highball靈魂組合，買2送1優惠開跑。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊