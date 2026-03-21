頂呱呱優惠券！買一送一領軍18個優惠，地瓜薯條、呱呱包都有。

炸雞控必衝！頂呱呱優惠下殺5折起，地瓜薯條買一送一只要40元、經典呱呱包百元有找。編輯 鄭雅之表示：月底就是要趁優惠吃起來！

頂呱呱優惠券有買一送一！身為台灣本土炸雞代表的頂呱呱，在氣溫回暖的3月天特別準備誠意滿滿的「春暖呱開大禮包」，活動從即日起正式開跑並一路延續到4/10。這次主打激省5折起的超值優惠，內容包含大家最期待的買一送一、百元有找的人氣小點，以及多款個人輕食餐。無論是清明連假出遊想找點心吃，或是下班想帶一份經典呱呱包回家解饞，只要臨櫃出示優惠圖片或報出代碼，就能用最實在的銅板價把台味炸雞帶回家。



▲至頂呱呱櫃檯出示優惠券就能享有買一送一等超值優惠。

▲買一送一優惠期間最划算的雙倍幸福組合就在頂呱呱。





買一送一只要40元起

台灣人最愛的買一送一這次誠意十足，特別挑選了口感綿密的地瓜薯條以及大人小孩都愛的波浪薯條，銅板價吃兩份超划算。除了脆口的炸物之外，連沁涼解膩的可口可樂系列飲品也在買一送一清單中，對於想要省荷包的小資族來說，雙倍份量的美味最划算。頂呱呱最出名的「呱呱包」與「雞脖子」，這次同步推出了雙倍幸福系列，只要99元起就能吃到這些頂呱呱經典。甚至連最新研發的「呱呱雞柳條」也在優惠名單中，讓想嚐鮮的朋友可以輕鬆入手，完全不用擔心預算破表。



▲頂呱呱人氣點心「地瓜薯條」口感綿密，有買一送一超划算。





個人套餐79元就有

如果是胃口比較小、或是單純想吃點鹹食墊墊胃的朋友，現場還有79元起跳的美味雞省餐可以選擇。這種剛剛好的份量，無論是拿來當作午餐加菜或是周末追劇時的零嘴都非常適合。只要在櫃檯動動手指，拿出手機秀出優惠代碼圖片給店員看，就能直接享受折抵。



▲頂呱呱優惠券可以使用到一路到4/10 。

頂呱呱 春暖呱開大禮包

活動日期： 2026年3月20日（五）至2026年4月10日（五）

優惠內容整理：

買一送一： 地瓜薯條、波浪薯條、可口可樂系列，最低40元起。

雙倍幸福： 呱呱包、雞脖子、原味炸雞、呱呱雞柳條，最低99元起。

美味雞省餐： 超值個人套餐組合，最低79元起。

使用方式： 臨櫃出示活動圖片或報出優惠代碼。

除外門市： 桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市。





小資族最愛的優惠美食！

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