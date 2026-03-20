星巴克買一送一18小時快閃！最多買二送二，星巴克週年慶小確幸。

星巴克 28 週年慶限時兩天買一送一！快揪好友用星禮程 APP 點購大杯咖啡，一起享受最划算的午後時光。編輯 鄭雅之表示：星巴克買一送一哪次不喝！

又有星巴克買一送一！身為資深星巴克鐵粉一定知道，每年的週年慶就是犒賞自己的最好時機！為了慶祝登台 28 週年，星巴克特別在3/23、3/24兩天，推出星禮程會員專屬買一送一優惠。只要在活動期間的 11 點到 20 點之間，到全台指定門市購買兩杯大杯以上且口味一致的飲料，就能享有其中一杯由星巴克招待的超值優惠。快約上同事或好友，一起分享這份週年慶的甜蜜喜悅。



▲星巴克28週年慶2天買一送一快閃。(攝影：鄭雅之)





慶祝 28 週年必喝星巴克買一送一

這次的 28 週年感謝祭特別鎖定星禮程會員，就是要給鐵粉最實質的回饋。活動連續兩天從早上 11 點開始，剛好接上上班族的午休時段。大家只要出示隨行卡或使用 APP 行動支付，購買兩杯大杯以上容量、冰熱與口味都一樣的指定飲品，其中一杯就由星巴克直接請客。這絕對是春季午間最療癒的小確幸，無論是想喝經典的拿鐵，還是周年慶限定「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，趁著買一送一揪團喝起來最划算。



▲星巴克周年慶限定新品「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，覆盆莓粉紅慕斯與醇濃巧克力的浪漫邂逅。





星禮程會員專屬支付優惠懶人包

想要順利領取這份 28 週年禮物，記得要先確認帳號內的支付功能。本次星巴克星禮程會員回饋優惠，必須全額使用星禮程隨行卡或是 APP 行動支付，每人每次最多可以享有買二送二的優惠。雖然絕大多數的飲料都有參加，但要特別注意將在3/23新上市的哈利波特聯名飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」不在優惠名單中，另外雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲品、典藏系列、手沖咖啡或含酒精飲料也不適用買一送一優惠。



▲星巴克28週年慶星禮程會員限定，每人最多可買二送二。

星巴克買一送一 28週年會員限定優惠

活動時間：2026/3/23(一) - 3/24(二)

活動內容：活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1、此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋

2.限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





小資族月底就需要優惠小確幸！

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