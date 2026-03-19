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翰林茶館珍奶連3天免費喝！夢幻「星光藍珍珠奶茶」應援TWICE。

珍奶優惠免費TWICE
2026-03-19 13:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:翰林茶館
編輯 鄭雅之

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翰林茶館應援升級，夢幻星光藍珍珠奶茶全台回歸！憑TWICE演唱會門票免費喝，更有9款限定杯與茶麵優惠等著你。編輯 鄭雅之表示：ONCE必須要喝、要打卡！

ONCE 免費喝翰林茶館應援飲料！TWICE台北大巨蛋演唱會終於要在本週開唱，為了迎接這場音樂盛事，翰林茶館特別把去年搶翻天的「星光藍珍珠奶茶」強勢回歸。這次不只全台門市都能喝到超夢幻的藍紫色珍奶，還加碼推出 9 款專屬應援杯。作為最強應援手搖飲，只要帶著TWICE台北演唱會或週邊去指定門市，就直接免費請粉絲喝一杯，就是要讓粉絲從胃到心靈都充滿能量。

▲翰林茶館招牌烏龍奶茶與藍柑橘、蝶豆花融合出的星光藍珍珠奶茶，展現如星空般的療癒漸層。
▲翰林茶館招牌烏龍奶茶與藍柑橘、蝶豆花融合出的星光藍珍珠奶茶，展現如星空般的療癒漸層。

夢幻星光藍珍珠奶茶回歸！免費喝

翰林茶館將招牌珍珠奶茶變成超夢幻「星光藍珍珠奶茶」，以TWICE應援色為發想將珍奶變成藍紫色漸層，研發團隊利用蝶豆花和藍柑橘調配出迷人色調，再結合翰林最厲害的招牌烏龍奶茶。這次趁著台北大巨蛋演唱會熱潮驚喜重現，將於 3/20~3/22期間，只要拿著演唱會門票，或是身上有手燈、應援服、甚至是超萌的小吊飾，到北部的 6 間指定門市排隊領號碼牌，就能免費拿到一杯星光藍珍珠奶茶。每天早上 11 點和下午 2 點各有一個場次，每場限量 100 杯。大家一定要提早去卡位，感受被偶像和珍奶包圍的滿滿幸福感。

▲星光藍珍珠奶茶選用Ｑ彈黑珍珠搭配特調藍紫色調，是專為演唱會打造的夢幻星空系飲品。
▲星光藍珍珠奶茶選用Ｑ彈黑珍珠搭配特調藍紫色調，是專為演唱會打造的夢幻星空系飲品。

粉絲必收 9 款女神應援杯

除了免費喝活動，這次翰林茶館還同步推出9款不同設計的限定應援杯。即日起到4/15前，全台門市買中杯飲品都會換上新裝。如果是購買這款星光藍珍珠奶茶，還能自己挑選心儀的杯款，完全滿足了蒐集控的欲望。除此之外，只要買這款特色飲品。翰林茶館還會大方送出功夫茶麵的優惠券。這種把鐵觀音茶粉揉進麵糰的職人美味，讓你在追星忙碌之餘，回到家也能享受有茶香陪伴。

▲翰林茶館全台門市限時登場的9款繽紛色調應援杯，杯身印有專屬字母是粉絲必蒐藏的限量杯款。
▲翰林茶館全台門市限時登場的9款繽紛色調應援杯，杯身印有專屬字母是粉絲必蒐藏的限量杯款。


TWICE演唱會應援 翰林茶館 星光藍珍珠奶茶 

開賣時間： 即日起至售完為止（不適用門市：東山服務區店、台南民族店、松山機場店）。
免費兌換資訊：3月20日至22日演唱會期間，凡持有 TWICE 演唱會門票或任一應援物（手燈、應援服、娃娃、吊飾等）前往翰林茶館指定門市，即可免費兌換「星光藍珍珠奶茶」乙杯。
發放時間： 每日 11:00 與 14:00 發放號碼牌，每場每店限量 100 張，每人限兌 1 杯。
指定兌換門市： 微風台北車站、板橋新站、台北美麗華、宏匯廣場、台北新光 A11、林口三井。
加碼優惠： 購買或兌換星光藍珍珠奶茶，即贈「翰林功夫茶麵買二送一」優惠券乙張。

翰林茶館 TWICE演唱會應援紙杯

限定應援杯： 即日起至 4 月 15 日，全台門市中杯飲品全面更換。購買星光藍珍珠奶茶可指定杯款。

飲料控要喝的新品！

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