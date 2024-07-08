7月韓劇全新片單來了！由Apink鄭恩地、李姃垠雙女主角共同飆戲《她的日與夜》，同個靈魂兩個外貌，搭擋186公分帥氣男神崔振赫辦案抓連續殺人魔，緊張又帶點輕鬆的故事情節，為暑假搶先開啟宅家消暑行程。還有薛景求睽違23年回歸小螢幕，對決金喜愛上演《政壇旋風》揭開政治醜陋面貌，反轉又反轉讓人目不轉睛，以及《紅天鵝》財閥夫人金荷娜愛上保鑣Rain的禁忌之戀，最後是《無路可走：輪盤賭》集結韓國大咖，「國民老公」許光漢首度進軍韓劇壓軸登場，6部片單接續放送，劇荒不要怕！

一、同個靈魂兩個外貌，《她的日與夜》鄭恩地、李姃垠攜手辦案

《她的日與夜》由Apink鄭恩地主演，她過去在《請回答1994》、《酒鬼都市女人們》展現相當有親和力的演技，受到粉絲喜愛，這回與李姃垠攜手擔任雙女主角，她意外遭到貓咪詛咒，太陽一升就會變成大嬸外貌，待太陽下山又搖身變回年輕少女，講著觀眾熟悉的「道地方言」，俏皮演繹方式為戲劇帶來滿滿看點。







戲劇找來雙女主角助陣，另一位女主演李姃垠過去在《寄生上流》表現出陰沉黑暗面，這次她把笑女孩的討喜度詮釋得很到位，戴著耳機邊打掃，站在鏡子前跳舞，展現出完美的M世代青春洋溢特色，兩個角色互換宛如活寶讓觀眾會心一笑。兩位女主角搭配崔振赫辦案，攜手追查多年沒破的連續殺人魔失蹤案，輕鬆又帶點緊張的題材，為今年夏日打頭陣先開播，現正在Netflix上架播出。









二、《政壇旋風》揭開政治醜陋面貌，薛景求23年回歸小螢幕，飆戲金喜愛

Netflix推出的政治劇集《政壇旋風》劇集，影帝薛景求（或譯：薛耿求）相隔23年回歸小螢幕，飾演國務總理朴東豪職位，本劇節奏快速，總統在首集登場就倒下，薛景求為了把與財閥勾結的總統拉下台，展開一場鬥智鬥腦的政治惡鬥，面對金喜愛正面攻擊，依舊能殺出一條血路，政治最黑暗的一面，劇情反轉又反轉，觀眾看得過癮。





三、金荷娜抓姦老公外遇，《紅天鵝》愛上Rain譜出禁忌之愛

女神金喜愛過去皆是正派角色，此次飾演經濟副總理「鄭秀甄」，成為朴東豪最大的絆腳石，兩人爭鋒相對，渾身上下全都是戲，劇集短短12集，連台詞都是金句連發，演員強強聯手，戲劇甫開播就獲得高度關注，12集全數已在Netflix上架播出。

「全能天王」Rain再次回歸小螢幕，他出道以來健壯體態維持得完美，這次參演浪漫復仇韓劇《紅天鵝》，不吝嗇分享好身材，首集就有精彩槍擊戰，中彈的他脫掉上衣止血，大批觀眾眼睛大飽眼福。他在劇中飾演集團貼身保鑣徐蹈允，脫下警服潛入「花人集團」，實際為調查警察好友死亡的真相，卻遇上了老公外遇、遭受婆婆欺凌的悲慘財團媳婦「吳婉秀」（金荷娜），兩人在逆境中互相照顧，一同揭開花人集團的醜陋非法案，卻逐漸產生禁忌情愫，粉絲最愛的唯美狗血劇，增添一大看點。戲劇在Disney+每週三播出兩集。









四、申河均《監察》打擊不法歪風，菜鳥李正河呆萌加入

韓劇《監察》取自韓文同音「感謝」之意，由實力派影星申河均與新生代演員李正河攜手演出，

為了抓出掏空公司的鼠輩，「監察之神」申河均深入虎穴，調查不正當交易，預告片幽默地描述貪污利弊事件，申河均氣焰十足對晉久下馬威：「從現在起由我來好好地感謝（監察）一番。」誓言打擊歪風。







《監察》男二李正河以超能力英雄戲劇《異能MOVING》竄紅，呆萌的魅力帶入戲劇之中，站在不苟言笑的申河均毫不違和，菜鳥身份入職的他，對於每個案件都充滿熱情，天真笑容讓人卸下心房，兩位演員完美默契搭擋，獨特魅力收服觀眾，戲劇7月7日起每週日、一在Hami Video、中華電信MOD獨家播出。









五、《Sweet Home3》原班人馬回歸，李到晛是敵是友？生死謎團終於揭曉

眾所期待的《Sweet Home3》（甜蜜家園3）終於推出！本劇改編自同名漫畫的韓劇《Sweet Home》（甜蜜家園）自第一季播完後，好評不斷。男主角宋江飾演特殊感染者，他努力保護著居民，卻還是被當成連怪物都不如的異類看待，寫實描述出人心的自私之面，獲得粉絲熱愛。







劇集於2023年12月推出第二季，人類積極尋找控制怪物化的可控因素，劇情加入龐大世界觀，不只原班人馬李陣郁、李施昤、高旻示回歸，生死成謎團的李到晛也在第二季尾聲出現蹤跡，經過半年多的等待，一切謎團即將解開，第三季預計在7月19日與劇迷見面。









六、許光漢首度進軍韓劇，《無路可走：輪盤賭》韓國大咖全到齊

「國民老公」許光漢首度進軍韓國演藝圈，參演原創劇集《無路可走：輪盤賭》（前譯：無路可逃），首度挑戰殺手一角，臉上總是帶著一抹神秘笑容，顛覆以往純情斯文的演技，拿著槍追殺通緝犯的眼神殺紅眼，帥氣模樣擄獲大批粉絲，預告片只出現短短幾秒引起尖叫聲，粉絲高喊「等不及了」、「光漢帥到發瘋」。







《無路可走：輪盤賭》原本是已逝李善均參演，後來趙鎮雄出手救火，華麗卡司還包含劉宰明、金武烈、廉晶雅、李光洙、金聖喆，戲劇講述一名神秘男子拿出200億懸賞金，要求各界追殺十惡不赦的犯人劉宰明，上演一場精彩追殺動作戲，本劇身為7月壓軸熱門戲劇，預計於31日起開播，每週三在Disney+上架兩集。



