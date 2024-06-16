兄弟「基」情最佳片單！《黑幫的我成了高中生》改編自BL漫畫原著，《殭屍校園》尹燦榮一人分飾兩角飆演技，化身黑幫老大打擊校園霸凌歪風，Golden Child奉宰默默守護對方，《黑幫的我成了高中生》5大看點報你知，全劇8集完食，點開追劇就停不下去。

一、尹燦榮、Golden Child宰鉉「基」情四溢

《黑幫的我成了高中生》由尹燦榮、Golden Child奉宰鉉主演，兩位演員名氣雖不算大，但演技相當自然，成功收服觀眾。童星出身的尹燦榮，闖蕩戲劇圈12年以來嘗試過多樣角色，他過去透過《殭屍校園》飆演技，表現出勇敢又正向的一面，此回接演漫改BL韓劇《黑幫的我成了高中生》，飾演一名遭到校園霸凌的高中生宋伊憲（又翻譯：宋理憲），靈魂卻被拯救他的黑幫老大佔據，一人分飾兩角帶來精彩的演出。





奉宰鉉從團體Golden Child出道，他在2021年踏入戲劇圈，後來以《閃亮的西瓜》闖出知名度，雖是新人演員，但表現也算可圈可點，詮釋一位心思細膩的優等生崔世景，藏不住對於尹燦榮的關心，臉上細微的變化滿滿都是戲，他與尹燦榮的兄弟情火花同樣很有看點。







二、高中生與黑道老大靈魂互換，《殭屍校園》尹燦榮一人分飾兩角飆演技

《黑幫的我成了高中生》主演群藏有彩蛋人物，劇組找來李瑞鎮力挺客串演出，他首次嘗試面惡的幫派角色，雙臂刺上兇狠刺青，連髮型都不一般，與過去斯文的樣貌相差甚大，卻毫無違和感，初登場就上演一段制伏小混混的矯健打鬥身手，保有正義情懷的他，因目睹尹燦榮飾演的「宋伊憲」想輕生，為救下對方，靈魂卻闖進了尹燦榮飾演的「宋伊憲」身體裡。





尹燦榮完美切換兩個面孔，一位是整天垂頭喪氣低著頭，散發出陰暗的氣息，另一位是重情重義的黑幫老大，雖有著高中生的外表，講話卻是50歲大叔的口吻，連走路方式、銳利眼神都有研究過，收服眾多觀眾，留言區熱烈討論「比想像中好看很多」，本劇只有短短8集，更有劇迷哀嚎「太早看完6集，等不及剩下2集了」、「一想到要結束就捨不得」。







三、原著為BL題材，主流戲劇一大突破

《黑幫的我成了高中生》改編自原著BL漫畫，2024年初釋出預告片時，韓國主流平台願意拍「BL主題」已經掀起海外粉絲一片震驚聲，多數評論認為「韓國製作公司對於BL厭惡度改變了」。雖然官方並未將本片宣傳歸類於BL，兩位男主角尹燦榮、奉宰鉉也沒有親密的場面出現，但製作團隊皆是BL劇專家，導演李成澤上一部執導作品就是BL劇《現正上課中Love Class》，就連飾演黑幫小弟的元太珉都是BL劇常駐演員，已經算是主流戲劇很大的突破。





另外也有觀眾猜測，《黑幫的我成了高中生》尹燦榮一人分飾兩角，他所詮釋的靈魂年齡實質上仍是成人與未成年高中生的感情，若刻畫成BL戲劇，恐怕會遭來罵聲，因此劇組最終把主軸著重於「兄弟情」，更富有教育性質，被網友評為是「大人帶領小孩成長的故事」。



四、兩大議題「校園霸凌」、「家庭暴力」攻破年輕觀眾心防

《黑幫的我成了高中生》近年來討論熱烈的兩大社會議題「校園霸凌」、「家庭暴力」。主角宋伊憲只因在校園裡是邊緣人物，受盡了班上不良少年的凌辱，全校跟著恥笑他，校園生活成了度日如年的痛苦日子，最終選擇結束生命。黑道老大靈魂進入他身體內，使得他開始正面挑戰惡勢力，把惡霸痛罵一頓「沒看到我跟蹤人，就亂說我是跟蹤狂，是因為大家都排擠宋伊憲嗎，用這種方式在背後製造莫須有罪名，污辱、誣陷別人，對於遭受這樣事件的人是種暴力，會帶給對方無法抹滅的傷痛。」告訴大眾語言暴力也是一種霸凌。







面對霸凌者，他選擇理性坐下來談話，小混混表現出毫無反省的態度，還罵他「小氣鬼」，他鄭重告知對方「這不是小氣的問題，而是無法原諒，而且你沒有反省到讓我可以原諒你，你吞噬掉一個人的靈魂了，把他變得不像人活著，所以才想尋死」， 霸凌者卻厚臉皮地反嗆「所以人死了嗎？明明就還好好得在這裡活著」，他回答：「其中一個人馬上就要死了，你是殺人犯。」

另外還有父母親對小孩的寄望，對於男二奉宰鉉來說卻是無形中的家暴，爸爸在兒子手機裡裝定位器，監視著小孩的一舉一動，使得兒子心理壓力大到自殘，就算沒有動人打人，仍讓觀眾看得頗有感觸。









五、黑幫老大再次遇上當年的小弟，黑道情懷看到哭

《黑幫的我成了高中生》不單單只有高中生間單純的兄弟情，同時還描寫了成人男子間的友誼情懷，當老大再次與小弟見面時，他不忍出手，僅用三言兩語就勾起兩人過去的深厚感情回憶，「都不知道自己受傷了，還硬撐走了一整天，直到很晚才去醫院吧，就連手術之後也因為幫派的事情而忙，還沒能及時做復健」，兄弟一起出生入死的幫派情懷，又是另一種催淚的感動。



