戀愛巴士主角換你當！「輕井澤戀愛巴士」1890元就出發，輕井澤4大人氣景點「雲場池、白絲瀑布」暢遊一波，單身男女再玩懷舊聯誼遊戲。
戀愛巴士主角換你來當！日本經典的綜藝節目「戀愛巴士」在當年湊成許多佳偶良緣，KKday也將化身月老，推出限定版「輕井澤戀愛巴士脫單團」，鎖定全台20～39歲的單身男女，選在11月11日光棍節出發，在11小時的旅途中，結合經典的聯誼遊戲，讓你重溫學生時代參加聯誼的青澀感！行程中不僅能遊覽輕井澤周邊知名景點，更有機會牽起命運的紅線，即日起報名每人優惠價只要1,890元起，就能揪好姐妹或好兄弟一起搭上戀愛巴士脫單，尋找命定中的另一半。
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根據KKday調查指出，自去年10月份解封後至今，每10位購買海外一日遊的台灣旅客中，3位當中就會出現1位獨自參團的孤獨旅人，因此預計在今年的11月11日光棍節推出「輕井澤戀愛巴士脫單團」，訴求單身男性與女性旅客以1：1的比例出團，並在行程中結合經典的聯誼遊戲，包含隨機梅花座抽座位、吃喝玩樂的食字路口賓果、交換愛的禮物等趣味互動，為獨旅與單身旅客打開緣分之門，還能遊覽輕井澤周邊知名景點。
▲在如白絲般涓涓細流的「白絲瀑布」邊，會將旅客們隨機配對分組，自由散步、交流。
活動當天將安排參團旅客於新宿的「i-Land Tower LOVE雕塑」前方集合，進行「命運的安排」抽座位，由成員自行抽出配對座位後，再以男女梅花座的形式入座，遇見命定中的旅伴；同時於前往第一個景點的交通時間中，藉由簡單的破冰自我介紹遊戲，初次認識彼此，展開一天的旅程。除此之外，各景點中還會規劃不同的體驗活動，在如白絲般涓涓細流的「白絲瀑布」邊，會將旅客們隨機配對分組，自由散步、交流，種下彼此的小愛苗，午餐時間則會抵達「舊輕井澤銀座街道」，在此結合當地的特色景點、美食、伴手禮等，規劃趣味的食字路口賓果遊戲，闖關成功的組別將可獲得神秘小禮。
▲午餐時間抵達「舊輕井澤銀座街道」，在此結合當地的特色景點、美食、伴手禮等，規劃趣味的食字路口賓果遊戲。
吃飽喝足後，便啟程前往有輕井澤天鵝湖之稱的「雲場池」，在這浪漫氛圍下，規劃拍攝照片的指定小任務，將彼此的「片片愛意倒映水面」，留下美麗的倩影。
▲來到有輕井澤天鵝湖之稱的「雲場池」，將規劃拍攝照片的指定小任務，將彼此的「片片愛意倒映水面」，留下美麗的倩影。
為滿足喜愛逛街、購物的旅客，行程最後安排前往「輕井澤王子購物廣場Outlet」，讓成員能夠自由選擇旅伴，逛街的同時邊享受大片青草地和湖光山色美景，把握最後與心儀對象相處的機會！另外，在踏上歸途的同時，進行「換換愛的禮物」，用隨機抽籤的方式，互相交換事先準備好的禮物，為旅途畫下完美的句點。
▲行程最後安排前往「輕井澤王子購物廣場Outlet」，讓成員能夠自由選擇旅伴，逛街的同時邊享受大片青草地和湖光山色美景。
KKday「輕井澤戀愛巴士脫單團」商品頁
連結：https://www.kkday.com/zh-tw/product/36724?cid=7360
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