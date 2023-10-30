天氣漸涼，夜色漸長，日本的街頭已布滿了閃耀的燈泡，預備迎接冬季一大盛事－－浪漫「燈飾活動」！鄰近東京的櫪木縣足利花卉公園也迎來盛大的燈飾活動「光之花庭園～Flower Fantasy2023～」，於2023年10月18日起至2024年2月14日炫目展開！

今冬必訪！櫪木縣足利花卉公園超盛大燈飾活動開跑！

2022年，光之花庭園被評為「日本三大燈光節」的第一名，2023年再次推出！這次活動全面升級，增加了全新亮點，打造更夢幻吸睛的燈飾秀。



▲圖片來源／足利花卉公園



必訪的燈飾景點之一就屬「心靈之鄉」，透過不同的燈光特效展現了日本的四季之美。走進這裡彷彿裝上時光加速器，一次走過了四個季節。此外，在石庭上使用了新穎的投影映射技術，讓人可欣賞到不斷變化的四季炫目景致。



▲圖片來源／足利花卉公園



來到以足利花園當然少不了獨特的「花」之主題的燈光表演。將極具代表性的大藤以燈光來展現，從開始綻放到飄散，不斷階段的變化一一呈現，讓來客可以在宏偉的景觀中，觀賞到繽紛璀璨的「光之花」。



▲圖片來源／足利花卉公園



還有其他的值得一提的亮點，如：光之玫瑰園 - 幸福花園，可盡賞一系列的玫瑰造型燈飾，以及「花之城堡」的煙火、及音樂等動人演出，以及以四種不同顏色的藤蔓花創造多彩空間的「光之藤花故事」都值得遊客走訪觀賞。



▲圖片來源／足利花卉公園



▲圖片來源／足利花卉公園



此外，整個活動分為三個時段，每個時段都有特定主題的燈光表演。10月到11月中旬，為鼠尾草的燈光表演；到了12月下旬，將以聖誕節為主題，融入節慶敢的燈光表演；而從2024年1月到2月，將舉行「新年燈光」，可在璀璨的燈光下欣賞冬季盛開的風信子、臘梅、寒紅梅等花卉。



▲圖片來源／足利花卉公園

活動名稱：足利花卉公園「光之花庭園～Flower Fantasy2023～」（あしかがフラワーパーク「光の花の庭～Flower Fantasy2023～」）活動期間：2023年10月18日～2024年2月14日地址：栃木県足利市迫間町607營業時間：15：30～20：30（六日假到21：00）休園日：2023年12月31日入園費：大人 1,300日幣、小孩 700日幣（4歲～國小）