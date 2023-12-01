在第58屆金鐘獎橫掃4項大獎的「村裡來了個暴走女外科」，人氣一路紅到日本，連帶劇中飾演「阿鬼醫生」的日籍男星「風田」知名度也一路攀升，在台日兩地累積了不少粉絲。風田近期來到了長野縣的阿智村（https://hirugamionsen.jp/tw/）旅行，這裡是名古屋中部國際機場附近一座擁有溫泉與美麗紅葉的美景小鎮，如果你近期正好有前往長野縣的計畫，不妨跟著風田的腳步，和他一起認識這個美麗的秘境。





長野縣必訪景點：昼神溫泉

長野縣坐擁許多海拔3,000公尺以上的雄偉山脈，因此被譽為「日本屋脊」，在日本也是知名的山林高原度假區之一。 提到長野縣，就一定要想到最有名的「昼神溫泉」，由於昼神溫泉的水質特性為高於pH9的鹼性泉水，因此也獲得了美肌之泉的封號。



▲在下榻溫泉旅館「YURUI之宿 恵山」的露天溫泉中正在好好放鬆的風田。



阿智村曾被認定是最適合觀賞星星場所的第一名，因此這裡還獲得了「日本第一星空」的美名，如果你計畫來到昼神溫泉地區的旅館住宿，也別錯過了當地旅宿限定的「星空夜遊方案」，購買方案後將會待遊客們在用完晚餐後，於下榻的飯店親自迎接旅客前往觀星會場。

▲位於海拔1,400公尺處的日本第一星空觀測地點。



被稱為日本第一的星空觀測地點，就是位於海拔1,400公尺處的「天堂園原」，也是星空夜遊的主要場地，春季在這裡可以看到明顯的北斗七星、到了夏季則是閃亮的銀河、秋季的重點為仙后座、冬季則有獵戶座，無論一年四季何時到訪，都能根據季節觀測到不同的星象，接待人員也會以特殊的雷射筆直接照射在天空中，為大家講解星空的知識與星座方位。比較特別的是，在寒冬季節來訪的話，遊客們將會直接躺在滑雪場的雪地上觀星，所以一定要做好防寒措施。



長野縣必訪景點：乘鞍高原

風田也前往了松本市的乘鞍高原，這裡位於長野縣西部一處海拔3,026公尺高的的乘鞍山山麓，擁有相當多自然景觀為最大亮點！春天可以散步健行、夏天和秋天可以挑戰爬山，到了冬季還能滑雪，不管在什麼季節來到乘鞍高原，都可以好好享受戶外活動，並欣賞到壯麗的景色。乘鞍高原還有個很值得一提的優勢，就是在2021年被認定為是日本第一個「淨零排放公園」，來到這裡旅遊或住宿的話，將能在對環境負荷較小的狀況下，盡情享受一場高環保意識的高原度假時光。乘鞍高原的人氣活動之一，就是「E-MTB電動登山車」體驗，由於車子為電力輔助，遊客們可以在對環境產生較小影響的情形下，輕鬆地一邊欣賞乘鞍高原風景，並吹拂著迎面而來的微風，享受當下。



▲騎乘E-MTB電動登山車來到單車賽事聖地「乘鞍」的風田。



被稱作「最接近天空的自行車道」的「乘鞍Echo Line」，每年都會舉辦非常知名的「東進乘鞍（乗鞍hill climb）」自行車競賽，由於終點標高為2,720公尺，以自行車競賽而言，是騎乘於日本最高處的大賽，還能夠一邊沉浸在絕無僅有的高地風景，因而受到許多自行車愛好者的推崇，就讓我們一起騎乘E-MTB電動登山車，穿越越野聖地「乘鞍」吧。



長野縣必訪景點：白馬岩岳滑雪場

主辦冬季奧運的長野縣白馬村，由於滑雪場、滑雪板等活動多年來享譽盛名，因此被認為是日本熱門的冬季運動的度假區。不過近年來，「白馬岩岳滑雪場（https://iwatake-mountain-resort.com/）」在冬季以外的淡季，遊客也正在急速增加，因為在這裡一年四季都可以享受當季的戶外活動，例如遊覽白馬三山風景區、騎馬、網美最愛的大型鞦韆等，成功吸引了來自世界各地的遊客。



▲欣賞著雪山、紅葉、綠葉共三種層次的紅葉，風田正沉浸於白馬村的魅力。



風田的長野探訪之旅共分為2集，預計將從2023年12月23日起，在他的官方YouTube正式上架，請務必準時收看。https://www.youtube.com/@user-zi7zm4os1e