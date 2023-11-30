許多人每天都要來一杯牛奶，但內行才知道市面上有一款「保護力升級版鮮乳」可遇不可求，不僅以歐美先進製程保留生乳中珍貴的免疫球蛋白和乳鐵蛋白、僅使用瑞穗鮮乳®1%優質乳源生產、更有網友大推口感像在國外喝到的一樣，有純粹的生乳口感，推薦鮮乳控們一定要嘗試看看!

隱藏版鮮乳秘密1: 精選瑞穗鮮乳®1%優質乳源，比國家標準嚴格10倍

依照國家標準CNS規定，生乳的生菌數需在10萬CFU/ml內，而瑞穗極制鮮乳僅使用平均生菌數1萬CFU/ml內的生乳生產，比國家標準還要嚴格10倍



隱藏版鮮乳秘密2: 使用歐美巴氏殺菌技術，保留更完整營養

為了保留優質生乳中珍貴的營養元素，投資上億元打造歐美同步的巴氏殺菌製程，讓瑞穗極制鮮乳除了有鮮乳中的鈣質和蛋白質，更保留生乳珍貴的乳鐵蛋白和免疫球蛋白。



瑞穗極制鮮乳使用72℃、15秒的巴氏殺菌，相比市面上大多採用120－135℃超高溫殺菌法的鮮奶，是台灣少數能在鮮乳中保留免疫球蛋白、乳鐵蛋白的產品，也因為相較低溫的殺菌技術，更能呈現出接近生乳的風味與口感。

隱藏版鮮乳秘密3: 除了鈣和蛋白質還保留珍貴免疫球蛋白與乳鐵蛋白

阿包醫師(巫漢盟)就曾在貼文中提到，生乳中珍貴的免疫球蛋白和乳鐵蛋白，經國外研究顯示有調節體質、鞏固保護力的作用 ，除了一般鮮奶有的鈣質和蛋白質外，瑞穗極制鮮乳保留了免疫球蛋白、乳鐵蛋白，可以為保護力加分，醫師建議每日飲用鞏固保護力。





你是每日無奶不歡的鮮乳控嗎?或是希望透過日常飲食奠定家人與自己的身體保護力基礎?建議將每日鮮乳換成「保護力升級版鮮乳」瑞穗極制，一樣喝鮮乳，保護更超值，下次在貨架幸運看到的話，別忘了嘗試把他帶回家。

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