台灣手搖品牌高達上百家，品項更是千變萬化，其中鮮奶茶絕對是不會缺席的選項，什麼樣的滋味才能擄獲鮮奶茶控的心？以皇家午茶為基底，選用金獎級鮮奶製成鮮奶茶的黛黛茶，獨特的歐式風味更是許多手搖控的私心推薦！

這杯手搖非喝不可，從視覺到味覺多重享受

以歐式茶香為特色的黛黛茶，除了精挑細選上等茶葉外，更指定國際金獎肯定的瑞穗鮮乳，尤其是獨門的皇家鮮奶茶系列，在保留茶香的同時，瑞穗鮮乳讓茶湯的風味與層次更升級。一起來看看由手搖控票選前三大必喝的品項:



鮮奶系手搖TOP 3：烏龍拿鐵

如果是喜歡喝醇茶的朋友，不妨試試看「烏龍拿鐵」，金獎級的瑞穗鮮奶結合溫潤順口的烏龍，奶香與茶香的平衡，更被網友稱為是精品等級的鮮奶茶。



鮮奶系手搖TOP 2：黑糖珍珠鮮奶

喝一口就能獲得滿滿療癒感的「黑糖珍珠鮮奶」，軟Q的珍珠是店家堅持每天現煮，香濃有嚼勁的口感結合奶香，甜而不膩的風味不只是鮮奶茶控的必點項目，更是許多咀嚼控的最愛。



鮮奶系手搖TOP 1：焦糖布蕾王子

熱銷冠軍莫過於好喝又好拍「焦糖布蕾王子」，精緻的外型在社群上被瘋狂打卡，以大吉嶺紅茶、瑞穗鮮乳作為基底，上層使用手工製作烤布蕾，炙燒成香脆的焦糖片，豐富的口感讓人每喝一口就會不自覺露出微笑，也是許多鮮奶茶控不斷回購的超推品項！



鮮奶茶的好喝關鍵：鮮奶與茶湯的黃金風味

要成就一杯好喝又別具特色的鮮奶茶，除了茶香是關鍵外，更重要的是鮮奶的風味能否幫茶湯增色，以歐式茶香為特色的黛黛茶，特別選用獲得iTi風味絕佳獎章的瑞穗鮮乳，讓每一杯鮮奶茶在保有香純奶香的同時，又不會蓋過茶湯的香氣。

全年無休的優質乳源，台灣手搖的強力後盾

對於全年幾乎無淡季的手搖店來說，除了好喝外，原物料的供貨穩定與新鮮更是影響著成敗的關鍵，為了讓消費者喝下的每一口鮮奶茶都來自最新鮮的鮮奶，黛黛茶指定選用全年無休，從產地新鮮配送的瑞穗鮮乳，不只新鮮更堅持每一滴鮮奶，從牧場到消費者手中，都要經歷至少1039項食安檢驗，讓每一杯黛黛茶出品的鮮奶茶，不僅有絕佳的風味，更有著令人安心的好品質。



皇家級茶葉與國際金獎常勝軍：黛黛茶與瑞穗鮮乳的強強聯手

炎炎夏日，不妨走進黛黛茶來杯冰涼的鮮奶茶吧！甘潤順口的茶香配上香純的奶香，充滿古典歐式午茶風味的鮮奶茶是不會出錯的手搖選擇。黛黛茶精選皇家級茶葉，加上連續7年獲得國際金獎的瑞穗鮮乳，所製成的每一杯鮮奶茶除了兼具皇家級的風味，更有著黛黛茶與瑞穗鮮乳對新鮮的承諾。