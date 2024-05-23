端午節即將到了，又到了可以大吃美味粽子的時節啦！京站線下以及線上Qonline，即日起至6/10日推出「粽夏食光」端午特別企劃，使用shopback導購回饋2%，使用Line購物導購則回饋0.5%，不管是選擇宅配及京站館內取貨都可以，宅配即日起依訂單順序陸續出貨，京站館內可在每日11:00-21:00取貨。

京站備貨萬顆南、北、素食端午粽，精選8家名店特別推薦

•以往總在開賣不久即完售的信維市場人氣美味湖州粽「四喜肉粽」，5款招牌肉粽，其中排骨粽以及鮮肉蛋黃粽總是上架不到5天就完售，本次京站增加備貨，排骨粽 (5入)375元、鮮肉蛋黃粽 (5入)400元，其他還有鮮肉粽 (5入)350元、豆沙餡飽滿，甜而不膩的豆沙粽 (5入)350元、及內含滿滿餡料的八寶紫米粽 (5入)425元。



•屏東華得水產漁港直送，帶來多款生猛高級海鮮製成的肉粽，包含：特級干貝、大目鮪魚腹肉，南部粽做法，鹹香油亮的糯米飯鮮味十足，含東港LV鮪魚腹肉干貝粽5粒組899元、特級干貝加上鰻魚的東港蒲燒鰻魚干貝粽5粒組999元，東港古早味干貝粽5粒組599元，使用特級干貝、野生烏魚子的東港古早味烏魚子干貝粽5粒組999元。



•台北遠東香格里拉飯店獻上多款特色美粽，由香宮與上海醉月樓廚藝團隊精心製作，醉月四喜禮盒(醉月四喜粽*3+紫米奶皇流沙粽*2)988元、南北香粽禮袋(松露上海菜飯粽*2+五福粽*2+紫米奶黃流沙粽*1)1188元。



•吃素的顧客也有南門市場素食名店老林記可以選擇，養生五穀雜糧營養豐富，搭配花生香菇蒸煮香味十足，一口雜糧粽10入220元，由新鮮紅豆研磨包製而成，好吃不膩口的湖州豆沙粽3入285元，綿密香甜軟糯的芋頭沙湖州芋泥粽3入285元，以及新鮮板栗搭配新鮮菇類蒸煮的招牌板栗粽3入255元。



•來自大稻埕的新臺復興客棧推出多款美味肉粽，即日起5/31日止預購即享9.5折，使用剝皮辣椒入粽味道獨特且辣度不高，剝皮辣椒香腸粽5顆549元，使用特級香滷虎掌、鮑魚重本厚工的高檔粽用料澎湃實在，八寶鮑魚虎掌粽2顆549元，飽滿厚實、紅澄清透無化學添加，口感綿密彈牙的野生烏金，搭配北海道超大生食級干貝與鮮甜透抽的華麗組合粽，頂級野生烏金干貝超大粽2顆849元。



•台灣品牌食誠良品主打吃粽不用戰南北，一袋五顆蒐羅北部、南部、客家、素粽，比一般粽子增量35%，經典綜合台灣粽子禮袋（巨無霸增量版）經典北部蛋黃粽150g*2＋巨無霸南部蛋黃肉粽200g*1＋吃飽飽雪蓮素粽200g*1＋巧手客家大粿140g*1一組600元，三組1100元，買越多省越多。



•蘿蔔糕界扛霸子飛高糕，不只會做蘿蔔糕，更在端午特別推出低油低鹽低熱量的清爽冰粽，清涼Q彈的外皮包覆香氣濃郁的花生、芝麻、紅豆內餡，吃起來0負擔，QQ冰粽8入禮盒420元。



•紅豆食府即日起至5/31訂購直送外還打9折，上海菜飯鮮肉粽禮盒595元，上海菜飯充滿米香與菜香，培根恰到好處的鹹清爽不油膩，綜合雙享粽禮盒550元，含上海菜飯鮮肉粽與湖南豆沙粽各2顆，客家粿粽禮盒365元，客家粿粽外皮Q彈綿密，內餡飽滿多汁，香氣十足一口即上癮，嚴製而成且保留客家傳統獨有特色，甜心冰粽禮盒485元，含心太軟(紅豆麻糬)、脆酷花生、奶茶波霸風味各3顆。

