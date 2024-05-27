全家、鮮乳坊再推聯名！為了響應6/1世界牛奶日，全家再度攜手鮮乳坊莊園級鮮乳合作，獨家推出9款聯名新品，從烘焙、甜點、湯品及冰品全都有，包括新登場的鮮乳奶油餐包、馬鈴薯玉米濃湯、松露蕈菇白醬烘蛋堡等，讓人早中晚都能到此吃到最香濃的奶香新品。







全家認養的鮮乳坊桂芳牧場，以玉米為牛隻飼料，造就桂芳鮮乳帶有果香、清爽香甜的特性。這次以桂芳牧場鮮乳為原料，推出9款新品。首推香濃「馬鈴薯玉米濃湯」，使用雲林良品馬鈴薯丁、法國鮮奶油和鮮乳坊鮮乳特製，香醇滑順。鹹食部分還有「松露蕈菇白醬烘蛋堡」，濃郁奶香白醬和炒蕈菇片、松露醬碰撞出絕美滋味。







全家甜點minimore則是用鮮乳坊鮮乳製作爆漿內餡「鮮乳生餐包」，一口咬下超療癒。另一款甜點「波士頓派」則是在鬆軟蛋糕體中夾入滿滿鮮奶油，清爽不膩口網友超推。烘焙麵包有蜂蜜鹹奶油和甜蜂蜜丁混搭的「蜂蜜雙餡雪花蛋糕」；嚴選嘉義余順豐花生入料得「花生牛奶麵包」，吃得到花生顆粒超滿足。





全家Ｘ鮮乳坊聯名 世界牛奶日新品介紹

馬鈴薯玉米濃湯(6/5上市)

售價：55元

主副配優惠：指定鮮食品項任選主餐+1副餐省5元、主餐+2副餐省10元。



鮮乳生餐包

售價：45元

優惠：搭配Let's Café中杯以上咖啡，享甜點半價優惠。



波士頓派(6/5上市)

售價：42元

優惠：搭配Let's Café中杯以上咖啡，享甜點半價優惠。



蜂蜜雙餡雪花蛋糕

售價：35元

餐餐超值配：搭指定飲品享49元優惠。



花生牛奶麵包

售價：39元

餐餐超值配：搭指定飲品享59元優惠。



法式杏仁葡萄布里歐捲(6/5上市)

售價：39元

餐餐超值配：搭指定飲品享59元優惠。



絲滑奶油餐包

售價：52元

餐餐超值配：搭指定飲品享69元優惠。



松露蕈菇白醬烘蛋堡

售價：55元

餐餐超值配：搭指定飲品享69元優惠。



鮮乳坊最中餅戀乳冰淇淋

售價：49元

優惠：5/29-6/11新品上市優惠，加10元多1件。