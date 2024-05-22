蛋塔之亂開打！近期因為義式花形蛋塔在台大爆紅，各家烘焙業者都紛紛祭出千層蛋塔搶攻話題。而以貓咪吐司聞名的日本愛天空烘焙屋，近日快閃至板橋大遠百的同時，也首度祭出限量「可頌蛋塔」，帶有酥脆的外皮搭上濃郁蛋香的內餡，一出爐就秒殺一空。
愛天空烘焙屋於五、六月快閃板橋大遠百，首推全新限定又限量的「可頌蛋塔」，濃郁奶油香氣的招牌丹麥餅皮，一層層酥脆的口感搭上滑順又香濃蛋香，比起基本款蛋塔，層次更加豐富、多元，讓人一吃就成主顧。每日限量出爐，建議趁早去買才不會撲空。
並同步販售五月全新限定「黑糖蕨餅貓咪吐司」，不添加一滴水製成的貓咪吐司，用純牛奶和大量奶油、鮮奶油打造極致柔軟的口感。這次，五月限定新品再加入黑糖、黑糖麻糬和黃豆粉，不僅貓咪外型萌翻人心之外，獨家新口味更是猶如在吃日式經典的蕨餅般療癒。也推出板橋大遠百限定「貓咪綜合餅乾禮盒」，經典原味及茶香濃郁的伯爵口味外，還有楓糖可可以及蔓越莓鑽石手工餅乾新口味，每日10盒，限量販售。
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愛天空烘培屋 板橋大遠百快閃
快閃時間：2024/5/01-6/30
地點：板橋大遠百 B1