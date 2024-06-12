如果你也嚮往歐式美好生活，那享用歐式麵包絕對是讓氛圍感大大提升的絕佳捷徑，無論是簡單的輕飲食，還是追求儀式感的用餐體驗，都少不了它的存在。為了在方便與儀式感中取得平衡，包裝麵包界的下一個亮點-Bellopane貝洛邦誕生了！首波推出四款精緻美味的歐式麵包，包括法式經典可頌、荷蘭起司德腸、金黃穀物核果、石臼裸麥青提子，主打酸種與老麵發酵搭配特有工法，把歐洲精緻的美好日常帶到你面前，即日起7-ELEVEN正式開售，無論何時何都能品嚐到歐式麵包的極致美味！





滿滿歐式氛圍感！Bellopane貝洛邦選用義大利杜蘭小麥酸種、法國小麥粉揉製出精緻風味，從名字就充滿濃厚歐式風情，取自義⼤利⽂Bello(美好的) 與Pane(麵包)，即使在忙碌工作中，依然能夠快速又便利的享受到歐式氛圍的美好。貝洛邦堅持實在的用料，成分純粹，選用進口原料，採義大利杜蘭小麥酸麵種，混合低溫長時間發酵的老麵種，誘發出微酸的口感與小麥的香氣，也讓整體麵包質地更為細緻與柔軟。貝洛邦首波主打的四款麵包，選材自世界各地的精煉食材，每一口都能感受豐富的層次，初嚐軟Q的口感令人難忘，細細咀嚼後更散發出淡淡小麥的香氣，令人回味無窮，一口咬下，就仿佛置身歐洲的悠閒生活中，無論是早餐還是宵夜，都是絕佳的選擇！

四款Bellopane貝洛邦新登場， 成分純粹每一口都欲罷不能

新推出四款風味的歐式麵包，從甜到鹹一一涵蓋，將不同歐式氛圍感捕捉起來，帶給大家不一樣的體驗。

法式經典可頌 : 選⽤法國產區⼩⿆粉，搭配靈魂食材─法國AOP認證萊思克奶油，一打開香濃的奶香味撲鼻而來，外脆內軟又酥鬆且層次分明、再搭配上一杯香濃的咖啡，就如同身在巴黎街邊，享受慵懶的下午茶時光。





金黃穀物核果 : 巧妙融合酸種與老麵的特色，軟Q又帶有咬勁的麵包體，再加上葵瓜子、亞麻籽、燕麥、小麥、奇亞籽等穀物及香脆核桃點綴，堆疊出豐富的香氣與口感，每口都有不一樣的的風味。





石臼裸麥青提子 : 麵包整體扎實有嚼勁，加入裸麥粉更加乘小麥的香氣，每口都能品嚐出純粹的味道，切開後即能看到青提⼦果乾內餡，酸甜風味與香脆核桃的交織美味，簡單搭一杯牛奶，立即置身輕鬆的歐式氛圍中。





荷蘭起司德腸 : 濃郁起司和德國櫸木煙燻製成的德腸搭配，鹹香非常唰嘴，再咬一口鬆軟的麵包，多種滋味隨即蔓延唇齒間，麵包中小麥的特有風味與香濃起司、彈脆德腸互相暉映，層次分明卻不失平衡，一秒擄獲你我的味蕾！



讓歐式麵包更美味的小秘訣

除了直接品嚐外，也一定要試試烤箱加熱，酥脆的外皮包裹濕潤的麵包體，以及更顯濃郁的香氣，再配上一杯冰飲，就能營造出不同的儀式感，打造出你的歐式日常！Bellopane, Bello day！源自歐陸生活的美好日常Bellopane貝洛邦。想要享受專屬自己的歐式生活，就到7-ELEVEN尋找Bellopane貝洛邦吧！



Bellopane貝洛邦正式登場，每款售價45至50元之間，即日起至7月9日，推出新品嚐鮮價，要與熱愛歐式美好日常的你同享，只要到7-ELEVEN就能輕鬆獲得不同口味的歐式體驗。



⦁ 販售地點：全台7-ELEVEN⦁ 上市時間：6/12荷蘭起司德腸、金黃穀物核果及法式經典可頌全台上市。6/19石臼裸麥青提子限定區域上市，6/26全品項全台上市。⦁ 優惠資訊：6/12-7/9新品嚐鮮價，法式經典可頌40元(原價45元)、荷蘭起司德腸、金黃穀物核果及石臼裸麥青提子45元(原價50元)。