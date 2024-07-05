出遊最怕生病或發生意外，尤其國外醫療費用高，第一金人壽提醒，不論國內或國外旅遊，民眾出發前都應該投保旅平險，從「出門」保到「回到家」，避免出現保障空窗期，只需花個5分鐘的時間，就可以享有全程意外傷害+意外醫療+海外突發疾病+海外緊急援助服務，讓旅程更安心。

旅遊要安心，第一要務強化醫療保障

旅平險不能只是買安心，一定要選對商品，不少民眾因為信用卡刷卡支付機票或團費附贈旅平險或旅遊不便險，就不另外投保旅平險，但多數信用卡附贈的保障大多只有在搭機期間，且醫療保障給付金額並不高，為不讓突如其來的醫療費造成負擔，第一金人壽建議，出遊前要強化醫療費用的保障，才能應付突發的疾病，享有完整的人身安全保障，第一金人壽「EasyGo」旅平險，不僅有全程意外傷害+意外醫療+海外突發疾病+海外緊急援助服務外，還有「海外突發疾病醫療」含門診+急診+住院+出院療養等全方位保障，美、加特定區域最高還能享「3倍」保障，花少少的保費享有大大的保障。



以30歲小婷赴美旅遊15天14夜為例，投保保額1,000萬元的「Easy Go」旅平險，並加保保額100萬元的「傷害醫療」，及保額100萬元的「海外突發疾病醫療」，每天只要61元保費，即可享有完整的保障。因小婷旅遊地點為美國，「海外突發疾病醫療」限額升級為保額的300%，若旅遊期間不幸遇到突發疾病需住院治療，最多能享300萬元的「海外突發疾病住院醫療保險金」保障，出院後還能再領最多30萬元的「海外突發疾病出院療養保險金」，讓小婷能安心治療，不用因醫療費煩惱。



保障期間可長不可短，保障空窗期

不少民眾誤以為旅平險保障期間從飛機起發開始，其實前往機場、高鐵站的時間也都可算入保障範圍，第一金人壽提醒，旅平險投保期間以「24小時」為單位，建議投保時，保障始點從踏出家門開始算起，一路投保至預計返家時間，且投保時間「可長不可短」，最好「往前」及「往後」再多抓幾小時，即便遇到班機延誤或行程延誤等狀況，也不怕出現保障空窗期。

網路投保只要5分鐘，抽飯店雙人住宿

隨著金融數位化，只要出發前1小時花個5分鐘就能完成投保，不僅享有保障還可參加抽獎，即日起至9月底，於第一金人壽網路投保平台投保旅平險，單筆保費滿額即可抽時尚輕巧的BRUNO蒸氣掛燙機與CITY CAFÉ提貨卡，活動網址：https://www.firstlife.com.tw/images/EDM/OCM/2024q3/index.html。