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膽小鬼不敢衝！超毛特展「厲陰宅之旅」華山開展，神還原3鬼片「厲陰宅、安娜貝爾、鬼修女」電影場景等你挑戰。

2024-01-05 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：厲陰宅之旅 特展 人氣：2,437
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編輯 張人尹

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膽小鬼真的不敢衝！近年，沈浸式、互動式的「恐怖展覽」掀起許多話題，如果喜歡去鬼屋探險的勇者，一定也會去朝聖。全新登場的「厲陰宅之旅」亞洲巡展第二站即日起在華山登場，集結3大鬼片系列「厲陰宅、安娜貝爾、鬼修女」，還原電影經典場景，讓人走進展場瞬間毛起來。

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厲陰宅之旅 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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亞洲巡迴「厲陰宅之旅」01/06起插旗華山文創園區，特別以《厲陰宅宇宙》電影系列作為靈感，包含三部「厲陰宅」、三部「安娜貝爾」及「鬼修女」電影，在華山兩棟展館空間，總共打造16個展區，還原經典又恐怖的電影場景，包含「厲陰宅」佩倫家大宅、「安娜貝爾」華倫夫婦靈異博物館，以及「鬼修女」中的卡塔修道院、「安娜貝爾：造孽」小貝的房間，鐵粉會興奮、膽小鬼會嚇爆。
厲陰宅之旅 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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除了場景神還原之外，本次特展也特別使用互動裝置技術，讓觀展者以「調查員」的身份，在展間裡感受到各式各樣的「超自然現像」，重現超詭異的電影情節，可能看見娃娃消失、又出現，也可能詛咒物件突然動了起來，或甚至有可能看到詭影出現，大膽的粉絲們一定要先衝一波。
厲陰宅之旅 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
厲陰宅之旅 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

厲陰宅之旅 展覽資訊

展覽地點：華山 1914 文化創意產業園區 東2A、B館
展出期間：2024/01/06 ( 六 ) - 2024/04/07 ( 日 ) 
開放時間：週一至週日 10:00 - 18:00（最後售票17:30）
 

厲陰宅之旅 票價資訊

展期單人票：400元​ 
展期雙人票：699元

 

 

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厲陰宅之旅 安娜貝爾 華山 膽小鬼 more
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