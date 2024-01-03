摩斯漢堡聯名航海王！連鎖速食「摩斯漢堡」即日起宣布與超夯作品「航海王」推出限定聯名，一次為粉絲們設計多達9款周邊小物，以及限定漢堡、點心新品，甚至在西門町還有「航海王主題門市、航海王拍貼機」，粉絲們一起加入草帽小子的行列吃起來。



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摩斯漢堡這次與「航海王」推出期間限定聯名，自1/5起陸續換上航海王限定包裝，第一波1/5起有冷飲紙杯、咖啡杯套、漢堡袋、薯條袋通通欠拍，分享餐的餐盒也換上「寶藏盒包裝」，1/15起則有聯名長紙袋、買雙人餐還送實用系「航海王精品袋」讓粉絲們打卡通通超可愛。







同時，摩斯更推出9款航海王周邊小物，1/5起開放門市預購，只要買「超級大麥米漢堡」系列，就能加購黑色極簡款「航海王帆布袋」、電話蟲與草帽圖案的「雙面漁夫帽」、還有質感係壓印的「航海王零錢包、航海王證件套」，加購價最低149元入手。





摩斯漢堡Ｘ航海王 聯名周邊活動資訊

此外，買MOS Cafe系列可加購「航海王手提保溫杯」2款顏色都超有質感，並且附贈吸管、清潔組超實用。同時也單售「航海王聯名T恤、航海王聯名摩斯卡」，不用加價購直接買起來。特別的是，1/5-1/14買指定周邊就免費送一個「航海王手機支架盲袋」，總共6款角色，魯夫、娜美、索隆、香吉士、騙人布、喬巴通通抽起來。除了航海王周邊小物之外，摩斯漢堡也呼應本次聯名活動，以魯夫愛吃的肉肉作為主題，推出全新「肉食系」新品，包含北海道烤肉料理的「燒肉饗宴珍珠堡」、奶油燉菜醬料的「漁人蝦貝雙鮮堡」，此外還有一款使用和牛的「黃金炸肉餅」在點心盒中就能吃到，讓粉絲們通通揪團開吃。為了滿足粉絲，摩斯漢堡即日起在「西門成都店」打造成航海王主題門市，在外牆上打造魯夫、喬巴打卡點，還有一台獨家限定「航海王拍貼機」，總共有3種相框選擇，只要憑摩斯西門成都店單筆消費發票，即可獲得拍貼機代幣1枚，讓粉絲們要拍、要吃、周邊也買起來。

預購日期：2024/01/05，AM 10:30起

取貨時間：2024/01/31起原店取貨

預購方式：

航海王帆布袋：買「超級大麥米漢堡」系列，加購149元。

雙面漁夫帽：買「超級大麥米漢堡」系列，加購299元。

航海王零錢包：買「超級大麥米漢堡」系列，加購499元。

航海王證件套：買「超級大麥米漢堡」系列，加購499元。

航海王手提保溫杯：買「MOS Cafe」系列，加購699元。

航海王聯名T恤：699元

航海王聯名摩斯卡：100元

航海王手機支架盲袋：1/5-1/14買「航海王漁夫帽、零錢包、證件套、保溫杯、T恤」任一款，免費送一個。

航海王精品袋：買「雙人餐」免費送，1/15起提供。



摩斯漢堡Ｘ航海王 聯名店活動

活動門市：摩斯漢堡西門成都店（台北市萬華區成都路60號）

活動內容：憑單筆消費發票，即可獲得「航海王拍貼機」代幣1枚。



摩斯漢堡新品資訊

燒肉饗宴珍珠堡：售價 115元，一月中旬上市。

漁人蝦貝雙鮮堡：售價115元，1月25日上市。

黃金點心盒：1月5日起上市。



詳細活動規範及供應情形，依 摩斯漢堡 官方公告為準。