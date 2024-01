以盛產香甜多汁的蘋果聞名的青森縣,不只是蘋果的故鄉,也是藝術之都,坐擁多座美術館、藝文中心,更是日本當代知名藝術家「奈良美智」的故鄉。這次青森縣內的5個現代藝術館及藝術中心(青森縣立美術館、青森公立大學國際藝術中心、弘前磚倉庫美術館、八戶市美術館、十和田市現代美術館)聯合舉行「AOMORI GOKAN Art Fest(青森五館藝術節)」,於2024年4月13日至 9月1日止,最豐富的藝術饗宴就在青森!

「AOMORI GOKAN Art Fest」2024年春季登場

自2020年以來,青森縣立美術館、青森公立大學國際藝術中心、弘前磚倉庫美術館、八戶市美術館、十和田市現代美術館等5間藝術單位共同推動了「AOMORI GOKAN」計劃,鼓勵當地居民及遊客透過青森藝術體驗來探索青森地區的魅力。



▲圖片來源/エヌ・アンド・エー株式会社



活動最大特色之一是由5個現代藝術館及藝術中心的策展人協助策展、舉辦表演等。2024年的主題是「五感體驗的原野(つらなりのはらっぱ)」,透過藝術作為起點,觸摸青森各地的自然、食物、建築等豐富文化,發現青森的魅力。



▲圖片來源/エヌ・アンド・エー株式会社/吉田克朗 《work 9》 1970年 ユミコチバアソシエイツ蔵





展覽01:蜷川實花展 with EiM:儚逝而燦爛的界線

弘前磚倉美術館將於2024年4月6日至9月1日舉辦「蜷川實花展 with EiM:儚逝而燦爛的界線」。在這次展覽中,蜷川實花與創意團隊「EiM(エイム)」攜手合作,展示超越時間與季節變化的裝置藝術。同時,展覽還將展出蜷川實花的近期新作。



▲圖片來源/エヌ・アンド・エー株式会社/蜷川実花《Untitled》 2022年

©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery)



展覽名稱:2024年 春夏計畫「蜷川実花展 with EiM:儚くも煌めく境界」

展覽日期:2024年4月6日〜9月1日

展覽地點:弘前れんが倉庫美術館(⻘森県弘前市吉野町2-1)





展覽02:弘前交流#06『白神視察考

在弘前磚倉庫美術館將舉辦「弘前交流#06『白神視察考』」,以位於青森縣西南部的白神山地為主題,將展出狩野哲郎、佐藤朋子、永沢碧衣等藝術家的作品,藉由不同作品感受白神山地的魅力。



▲圖片來源/官方新聞稿/永沢碧衣 《村景》 2019年©かみこあにプロジェクト(秋田)



展覽名稱:弘前エクスチェンジ#06「白神覗見考」

展覽日期:2024年4月6日〜9月1日

展覽地點:弘前れんが倉庫美術館(⻘森県弘前市吉野町2-1)、HIROSAKI ORANDO(青森県弘前市百石町47-2)、ギャラリーまんなか(弘前市大字吉野町1-6)ほか





展覽03:企劃展「成為野生」

在十和田市現代美術館舉辦了企劃展「成為野生」。此展覽將聚焦在日本及海外的四位年輕藝術家,丹羽海子、䑓原蓉子、永田康祐和Anais Karim等人,展示這些藝術家以不同視角捕捉自然的表現方式,透過藝術家的獨特視角欣賞自然之美。



▲圖片來源/エヌ・アンド・エー株式会社/《Metropolis Series: Good Egg Community》 2022年 Courtesy the artist and Someday, New York 撮影:Daniel Terna



展覽名稱:企画展「野良になる」

展覽日期:2024年4月13日〜11月17日

展覽地點:十和田市現代美術館(青森県十和田市西二番町10-9)

費用:一般 1,800日幣、高中生以下免費